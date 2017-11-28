Казань избавят от запаха канализации: очистные сооружения накроют защитными «колпаками»

В 2018 году неприятный запах от "Водоканала" перестанет уходить в атмосферу, а иловые отложения начнут использовать в строительстве

В Казани на биологических очистных сооружениях канализации (БОСК) начат монтаж оборудованных системой очистки воздуха. К маю 2018-го года неприятный запах, исходящий от систем, будет блокирован.

Каждый день на БОСК очищается более 350 тыс. кубометров сточных вод, которые проходят три основных стадии очистки - механическую, биологическую и химическую. Недостатком этой системы очистки является неприятный запах, который часто доходит даже до центра города.

В этом году начата модернизация сооружений, которые будут препятствовать распространению запаха. Рабочие уже завершили предварительное укрепление конструкций и начали монтаж укрытия первичного отстойника №8:. камеры смешения и усреднения, приемной камеры.

- Площадь покрытия будет составлять 20 тысяч кв.м., примерно 3 футбольных поля, - рассказал директор «Водоканала» Андрей Егоров. - На первичных отстойниках работы уже начались, вмонтировано уже 15%. Мы постепенно накроем территорию неприятного запаха, то есть он не будет уходить в атмосферу. Пока ждем поставку оборудования.

Всего на 25 очистных сооружениях появятся съемные конструкции, препятствующие распространению запаха и оборудованных системой очистки воздуха. Общая стоимость проекта составляет 573 млн. рублей. Финансирование будет производиться в период 2017-2018 года из нескольких источников - из бюджета республики Татарстан - 326 млн. рублей, из бюджета Казани - 203 млн. рублей, из собственных средств МУП «Водоканал» — 44 млн. рублей. Завершить строительство планируют в течение одного года.

- Мы выбрали технологию, лучший опыт, который есть в России и СНГ, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин. - В начале мая 2018 года мы планируем завершить давнюю проблему. Запах стоит не только в пределах водоканала, и не только в Приволжском районе, но уже доходит до центра. 50 лет назад мощности были одни, не думали, что город так разрастется. Сейчас найдено решение, осталось качественно завершить работы и навсегда забыть о запахе. Казанцы смогут навсегда забыть о запахах с очистных сооружений «Водоканала».

Следующим этапом модернизации очистных сооружений станет строительство цеха термомеханической обработки осадка, который образуется в ходе очистки. Как уверяет первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов, после обработки Казань полностью откажется от складирования ила на полях, направляя его остатки на рекультивацию карьеров или пересыпки твердых отходов.

- Нами проводится работа по проектированию цеха по обезвоживанию и термо утилизации осадков, которые позволят в 5-7 раз снизить объем осадка и довести его до продукта, который можно будет использовать и при строительстве дорог, и при рекультивационных работ. Мы полностью уходим от использования иловых полей, - сказал Марат Салахов.

Сейчас Казань ежедневно образуется 300 тонн илового осадка. Цех по обработке ила проектируется мощностью 400 тонн, остается 100 тонн запаса, которые позволят перерабатывать уже существующие иловые поля. В дальнейшем Казань сможет полностью избавиться от таких полигонов.

Финансироваться проект будет за счет инвестиционной программы предприятия. Работы планируют начать в следующем году, а закончить в середине 2019-го года.

Справка



БОСК были спроектированы в 60-е годы XX века, введены в эксплуатацию 1974. Проектная пропускная способность БОСК составляет 650 тыс. кубометров в сутки. Образовавшийся осадок складируется на переполненных иловых полях, что впоследствии может привести к экологической катастрофе.