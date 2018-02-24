В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском

В селе Татарские Саралы Лаишевского района курица снесла необычное яйцо – на нем была обнаружена надпись «Аллах» на арабском языке. Об этом на своей странице в «Твиттер» написал руководитель пресс-службы района Расим Хазиев.

Хазиев отметил, что случившееся жители села назвали «чудом».

«Сегодня случилось чудо» передают из села Татарские Саралы Лаишевского района РТ. Там в одном хозяйстве курочка снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке ☝️ pic.twitter.com/QRhal25hVs — Расим Хазиев (@rasgaz78) 24 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что татарский певец Зульфат Зиннуров вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение. Пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия по поводу того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан.