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В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском

В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском
16+
Фото: страница Расима Хазиева в "Твиттере"

В селе Татарские Саралы Лаишевского района курица снесла необычное яйцо – на нем была обнаружена надпись «Аллах» на арабском языке. Об этом на своей странице в «Твиттер» написал руководитель пресс-службы района Расим Хазиев.

Хазиев отметил, что случившееся жители села назвали «чудом».

Ранее сообщалось, что татарский певец Зульфат Зиннуров вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение. Пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия по поводу того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан.

ProKazan.ru, 25.02.2018, 11:15
Тэги: Религия
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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 11:17
Добро пожаловать в психиатрию. :-P
19
129
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Горожанин25 февраля 2018, 11:18
Случай реально тяжелый B-|
Лучший комментарий
22
159
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Горожанин25 февраля 2018, 11:29
лучше сразу комментарии закрывайте :-D
8
61
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Горожанин25 февраля 2018, 11:34
Фотошоп творит чудеса:-D
15
45
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 11:36
Православные куры несут яйца с крестами по бокам?)
13
67
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 11:40
Чего только не привидится О_о
11
34
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Горожанин25 февраля 2018, 11:40
а никто не знает через какой орган курица "принесла" это чудо ????????????
14
49
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Горожанин25 февраля 2018, 11:46
21 -й век на дворе . Твою дивизию ...
12
58
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герцог25 февраля 2018, 11:51
Казанским офтальмологам,кстати,американские учёные изобрели исскуственный глаз.
11
10
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Горожанин25 февраля 2018, 11:54
Похоже или нет?
4
35
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Горожанин25 февраля 2018, 12:01
В ответ на комментарий пользователя
Похоже или нет?
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Да, очень похоже! Это к пасхе знак свыше!
9
21
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Горожанин25 февраля 2018, 12:10
И этот человек занимает государственную должность? Маразматику 90 лет такое простительно, но госслужащему с такими заявлениями в отставку однозначно
12
56
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Горожанин25 февраля 2018, 12:12
У меня друг раньше был нормальным человеком, а теперь на столько снесло башню, что не только разговаривать, да же не смотрю в его сторону. Таких людей уже не излечить.
11
34
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Горожанин25 февраля 2018, 12:16
Пусть теперь букварь снесет
10
23
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Горожанин25 февраля 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Это твой рот
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это твой в рот как раз и есть.
8
6
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Горожанин25 февраля 2018, 12:26
)))))))))))))))))) ооох
5
5
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Горожанин25 февраля 2018, 12:29
Сейчас идет Великий пост, когда нельзя есть яйца, вот это наверно предупреждение свыше?!
Боженька устал от людских грехов!
8
22
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Веселый Гук25 февраля 2018, 12:31
Я выезжаю в это село с групой журналистов,чтоб посмотреть такое чудо!
1
23
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Горожанин25 февраля 2018, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
21 -й век на дворе . Твою дивизию ...
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меня это пугает... с..а космос освоили, а тут надпись курица высрала:-D:-D
8
32
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Горожанин25 февраля 2018, 12:43
В ответ на комментарий пользователя
Я выезжаю в это село с групой журналистов,чтоб посмотреть такое чудо!
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Даже не мучайся ! Такой случай уже был в Татарстане с ребёнком , который якобы родился с такой надписью на ноге. Сначала его мать бегала кричала во все концы, о благой вести , а когда российские экперты пригласили в Москву, отказалась и пропала из виду.
0
29
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Горожанин25 февраля 2018, 12:52
В ответ на комментарий пользователя
меня это пугает... с..а космос освоили, а тут надпись курица высрала:-D:-D
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Меня тоже это пугает, видимо у этой женщины уже 4 стадия заражения исламизмом
7
25
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Горожанин25 февраля 2018, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Не ругайся, уважаемый, здесь культурные люди собрались, не надо...
4
23
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Горожанин25 февраля 2018, 12:55
Покрасьте его к пасхе.Оно будет символом слияния двух религий.Символом Татарстана.
2
25
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Горожанин25 февраля 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
а никто не знает через какой орган курица "принесла" это чудо ????????????
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Тебя через рот родили?
5
4
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Горожанин25 февраля 2018, 13:00
Жрите,что снесла курица. Халяль.
3
6
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Горожанин25 февраля 2018, 13:16
А наш кот сегодня свои яйца облизывал.
3
27
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Горожанин25 февраля 2018, 13:17
Вообще сдурели исламисты. Вам известна история в 2016 в селе Белозерье Мордовии ?В татарской школе все поголовно ходили в хиджаба и позировали с автоматами на фото, а потом стало известно , что многие из этого села подались в ИГ . Теперь видимо волна дошла до лаишевского района и пока начали с яиц .Так вот , новый директор школы запретил носить хиджабы , но тогда за них вступился всемирный конгресс татар. Делайте выводы, -раковую опухоль 4 стадии не изменить
8
29
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Горожанин25 февраля 2018, 13:29
Вы думали маразм бывает только православный. Однако, нет.
6
21
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Илнур25 февраля 2018, 13:35
Бер районда очрашу вакытында өстәлгә тавык йомыркасы китереп куйдылар. Хәзрәт, карагыз әле, йомыркага Аллаһ дип язылган, диләр. Йомыркадан гына түгел, кеше йөрәгендәге кан тамырларыннан да Аллаһ дигән язуны укырга була. Моңа бер хирург операция вакытында игътибар итә. Үз күзләренә ышанмыйча, йөрәкнең зурайтылган фотосурәтен карый — шакката, ә иң мөһиме- йөрәктәге Аллаһ язуы адәм баласының асылы нинди булуыннан бәйле түгел икән. Ягъни дингә бик нык инанган кешеме ул, әллә дәһриме — барыбызның да йөрәге Аллаһ дип тибә.

[***]
16
8
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Горожанин25 февраля 2018, 13:41
В ответ на комментарий пользователя
Бер районда очрашу вакытында өстәлгә тавык йомыркасы китереп куйдылар. Хәзрәт, карагыз әле, йомыркага Аллаһ дип язылган, диләр. Йомыркадан гына түгел, кеше йөрәгендәге кан тамырларыннан да Аллаһ дигән язуны укырга була. Моңа бер хирург операция вакытында игътибар итә. Үз күзләренә ышанмыйча, йөрәкнең зурайтылган фотосурәтен карый — шакката, ә иң мөһиме- йөрәктәге Аллаһ язуы адәм баласының асылы нинди булуыннан бәйле түгел икән. Ягъни дингә бик нык инанган кешеме ул, әллә дәһриме — барыбызның да йөрәге Аллаһ дип тибә.

[***]
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Это что угроза ?
5
12
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Горожанин25 февраля 2018, 13:42
В ответ на комментарий пользователя
Альхамдулилях. Субханалах. Аллах Акбар. Это реальное чудо. На кануне перед игрой в финале. И наша сборная по хоккею сотварила чудо. По воле Аллаха за 26 лет мы стали олимпийскими чемпионами по хоккею. Проигрывая в конце, играя в меншенстве вырвала овертайм. Сумашедшая игра
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Воистину, уважаемый!!!
7
6
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 13:43
А если на поросёнке будет такая надпись ?
4
29
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
Вы думали маразм бывает только православный. Однако, нет.
Развернуть
От православного хоть поджилки не трясутся .
1
17
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
От православного хоть поджилки не трясутся .
Развернуть
ахахаха))))))
0
5
Согласны с автором?
Горожанина25 февраля 2018, 13:56
Сейчас для нашей нелёгкой жизни не хватало только /чуда/ и......вот оно.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Альхамдулилях. Субханалах. Аллах Акбар. Это реальное чудо. На кануне перед игрой в финале. И наша сборная по хоккею сотварила чудо. По воле Аллаха за 26 лет мы стали олимпийскими чемпионами по хоккею. Проигрывая в конце, играя в меншенстве вырвала овертайм. Сумашедшая игра
Развернуть
Это не игра сумасшедшая, это ты сумасшедший. Спокойнее надо быть.
1
9
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:04
В Татарстане уже разрешено носить шейла- иранский платок, хиджаб, хиджаб амира , химар . Осталась паранджа и никаб п-ц подкрался незаметно
2
20
Согласны с автором?
Горожанина25 февраля 2018, 14:06
Бред
2
15
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас для нашей нелёгкой жизни не хватало только /чуда/ и......вот оно.
Развернуть
Праздник святого Йоргена.
Безногий инвалид? Встань.и иди.
Сударь, да вы шарлатан!
Сяди, не пи...ди!
1
10
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
А наш кот сегодня свои яйца облизывал.
Развернуть
А на них ничего не написано ?
1
15
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
А если на поросёнке будет такая надпись ?
Развернуть
Будет халяль
2
12
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:13
Братья Сафроновы уже едут !
0
8
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
А на них ничего не написано ?
Развернуть
Кликуха его наколота. Если вдруг потеряется..
0
11
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:21
Ух ты! У меня на яйце левом такая ж надпись!
4
14
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Православные куры несут яйца с крестами по бокам?)
Развернуть
Тада это танк тигрр ))
0
7
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
а никто не знает через какой орган курица "принесла" это чудо ????????????
Развернуть
Через олаховый
1
10
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Согласен. Одурманивание. Что еще придумают перед выборами, даже представить страшно. Яйцо с обликом..
2
18
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:22
В ответ на комментарий пользователя
Похоже или нет?
Развернуть
На собачку у дерева похоже
2
8
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:24
В ответ на комментарий пользователя
Альхамдулилях. Субханалах. Аллах Акбар. Это реальное чудо. На кануне перед игрой в финале. И наша сборная по хоккею сотварила чудо. По воле Аллаха за 26 лет мы стали олимпийскими чемпионами по хоккею. Проигрывая в конце, играя в меншенстве вырвала овертайм. Сумашедшая игра
Развернуть
Почему тогда всемогущий не сотворил чудо и не наградил тебя мозгами?
3
16
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:24
Господа! Это доказательство -яйцо раньше курицы появилось! Бог.создал.сначала яйцо!
1
17
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
А если на поросёнке будет такая надпись ?
Развернуть
Значит, святая свыня
2
10
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:27
Для чего вертолетный завод позорите?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:35
В ответ на комментарий пользователя
Ух ты! У меня на яйце левом такая ж надпись!
Развернуть
Алла я в бар?
1
12
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:37
Интересно, если я нассу в снегу эти буквы, это будет божьим откровением?
9
8
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
а никто не знает через какой орган курица "принесла" это чудо ????????????
Развернуть
Люди, по крайней мере, рождаются через другой.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Алла я в бар?
Развернуть
Это на правом
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, если я нассу в снегу эти буквы, это будет божьим откровением?
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Скажут, что это сама природа носсола
3
7
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Горожанин25 февраля 2018, 14:42
Это говорит о том , что лаишевский район хорошо знает арабский, и это сильно настораживает .
2
16
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Горожанин25 февраля 2018, 14:49
И постоянно исламисты что- то навязывают нашему обществу , то чудеса, то культуру. Имеют кучу исламских школ , но продолжают бороться за право ходить в хиджабе в светскую школу . Да в светской можно все - хоть верблюда приводи.
1
13
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Горожанин25 февраля 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
А наш кот сегодня свои яйца облизывал.
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Это интересно! Пригласите Весёлого Гука со товарищи! 8-*
1
2
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Горожанин25 февраля 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Это интересно! Пригласите Весёлого Гука со товарищи! 8-*
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Пусть с котом вместе, лижут яйца. :-D
0
8
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Горожанин25 февраля 2018, 15:05
Это фаберже!
0
11
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ага25 февраля 2018, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
И этот человек занимает государственную должность? Маразматику 90 лет такое простительно, но госслужащему с такими заявлениями в отставку однозначно
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Говорят, этот чудик хотел такую же надпись на своем яице показать.
3
6
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Горожанин25 февраля 2018, 15:12
В ответ на комментарий пользователя
21 -й век на дворе . Твою дивизию ...
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Век - то 21 -вый , но только почему-то татары захотели выглядишь как 7- мом .
4
6
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
У меня друг раньше был нормальным человеком, а теперь на столько снесло башню, что не только разговаривать, да же не смотрю в его сторону. Таких людей уже не излечить.
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Плохой ты друг, однако!
7
3
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Горожанин25 февраля 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Плохой ты друг, однако!
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А ты видимо принял сторону друга . Может твоя надпись на яйце ?
1
5
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Горожанин25 февраля 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Ты мразь
5
4
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Утырмагыз - сиди в магазине?
0
3
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Горожанин25 февраля 2018, 15:25
В ответ на комментарий пользователя
Ты мразь
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Нет ты
3
3
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 15:27
В ответ на комментарий пользователя
А ты видимо принял сторону друга . Может твоя надпись на яйце ?
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Друзья познаются в беде! Я бы хотел иметь такого друга как ты! К тому же ещё и идиот, очень сочувствую твоему другу!
0
4
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Горожанин25 февраля 2018, 15:40
Вот пусть куница снесет втрое такое же яйцо на глазах у независимой комиссии под объективами телекамер - тогда обсудим
2
3
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Горожанин25 февраля 2018, 15:47
В ответ на комментарий пользователя
У меня друг раньше был нормальным человеком, а теперь на столько снесло башню, что не только разговаривать, да же не смотрю в его сторону. Таких людей уже не излечить.
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Повезло другу, от мразматика избавился)))
0
0
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Горожанин25 февраля 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Вообще сдурели исламисты. Вам известна история в 2016 в селе Белозерье Мордовии ?В татарской школе все поголовно ходили в хиджаба и позировали с автоматами на фото, а потом стало известно , что многие из этого села подались в ИГ . Теперь видимо волна дошла до лаишевского района и пока начали с яиц .Так вот , новый директор школы запретил носить хиджабы , но тогда за них вступился всемирный конгресс татар. Делайте выводы, -раковую опухоль 4 стадии не изменить
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УспоГойся ватное ссыскло)
5
2
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Горожанин25 февраля 2018, 15:51
Когда у курицы яйцо вылазило, на поверхности скорлупы остались следы ануса. Вот и всего то. Впечатлительные епт.
0
9
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Горожанин25 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Вот пусть куница снесет втрое такое же яйцо на глазах у независимой комиссии под объективами телекамер - тогда обсудим
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Куница, яйца не откладывает. Вы что!?
0
7
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Горожанин25 февраля 2018, 16:04
Сначала ислам приходит добродушно,
Потом пускает корни и правила,
А потом наказывает.
1
7
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Горожанин25 февраля 2018, 16:38
куриное влагалище резьбу нарезало на иичке, не?))
1
5
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Горожанин25 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Когда у курицы яйцо вылазило, на поверхности скорлупы остались следы ануса. Вот и всего то. Впечатлительные епт.
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так писи или попы, не силён в орнитологии
0
3
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Горожанин25 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Когда у курицы яйцо вылазило, на поверхности скорлупы остались следы ануса. Вот и всего то. Впечатлительные епт.
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))))))
0
2
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Гость25 февраля 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Господа! Это доказательство -яйцо раньше курицы появилось! Бог.создал.сначала яйцо!
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Конечно, рептилии произошли раньше птиц!
0
3
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Горожанин25 февраля 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
а никто не знает через какой орган курица "принесла" это чудо ????????????
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А кто додумался их есть,если видели откуда они ??
1
0
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Горожанин25 февраля 2018, 17:25
А я вижу на карте России слово АЛЛАХ!!! Российские ученые РАН и группа Института национальной стратегии -ещё в 2013 выявили на карте наиболее ваххабидизированные территории, а сейчас эта отметка стала ещё больше ..
Неужели власти не в состоянии это остановить?
0
3
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Горожанин25 февраля 2018, 17:36
Это всё проделки Щайтана !
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3
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я вижу25 февраля 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Случай реально тяжелый B-|
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Точно и не только..фото очень странное издалеко похоже на головку от куя..Или я однин(одна) это вижу? А????
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3
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Изя Шлангбаум25 февраля 2018, 18:33
Алах акбар там нарисано.
0
2
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Горожанин25 февраля 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
так писи или попы, не силён в орнитологии
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Не пися и не анус,а клоака или яйцевод можно.
0
1
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Мордвин Шепелявый25 февраля 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Куница, яйца не откладывает. Вы что!?
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реально? Надо у Николая Дроздова поспрошать! :-D:-D:-D
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1
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Горожанин25 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
так писи или попы, не силён в орнитологии
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клоаки :))
0
2
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Горожанин25 февраля 2018, 19:01
Яйцо же это куриная яйцеклетка.
0
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Горожанин25 февраля 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Яйцо же это куриная яйцеклетка.
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Заставь дурака богу молиться - он себе лоб расшибет. И ему станут мерещиться надписи там, где не надо. Что теперь делать с этим? Надо заставить ее делиться путем непорочного зачатия, посмотрим, что выйдет.
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2
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Горожанин25 февраля 2018, 19:19
8-| ОХ Ё- МОЁ у меня сейчас собака навалила точно так же
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4
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Горожанини25 февраля 2018, 19:46
И снесла курочка яйцо ....дедушке с разбегу.....
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Горожанин25 февраля 2018, 20:16
Вы выпиваете все тут что ли, по выходным? Какая то шизофреничка сделала этот день своим этим бредовым яйцом....
Какая же глубина падения и отупления общества...быть беде... америка тут давно победила уже, уничтожив образование... половина неграмотных ходит и такие новости, как о Яйце, вызывают таки резонанс общественный... ab ovo....
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1
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Горожанин25 февраля 2018, 22:36
мечеть надо поставить на месте петушатника :-D
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4
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