В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском

В селе Татарские Саралы Лаишевского района курица снесла необычное яйцо – на нем была обнаружена надпись «Аллах» на арабском языке. Об этом на своей странице в «Твиттер» написал руководитель пресс-службы района Расим Хазиев.
Хазиев отметил, что случившееся жители села назвали «чудом».
«Сегодня случилось чудо» передают из села Татарские Саралы Лаишевского района РТ. Там в одном хозяйстве курочка снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском языке ☝️ pic.twitter.com/QRhal25hVs— Расим Хазиев (@rasgaz78) 24 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что татарский певец Зульфат Зиннуров вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение. Пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия по поводу того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан.