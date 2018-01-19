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Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение

Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение
16+
Фото: скриншот
Пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия

Татарский певец Зульфат Зиннуров вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение. Об этом он сообщил в своем Instagram, поздравив всех с праздником.

- С праздником, друзья! Бог для всех один, не забывайте!, - написал он.

Кстати, пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия по поводу того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан.  

Отметим, что в Татарстане, по данным МЧС РТ, 19 января в крещенских купаниях приняли участие более 11 тыс человек. Купания завершились в 23.00. 

Люция Кашапова, 20.01.2018, 14:34
Тэги: Религия
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Комментарии

Горожанин20 января 2018, 14:38
По моему это бред какой то .
Лучший комментарий
15
91
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Горожанин20 января 2018, 14:41
Помню , как в детском саду , в 1976 году дети говорили , что фашисты писают крестиками , а коммунисты - звездочками ....
8
38
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Русский обыватель20 января 2018, 14:41
Какой же это полумесяц? Это хвост русалки.!

Раз уж начал вырезать от хвоста в сторону туловища то не надо было останавливаться - "кто делал да не доделал то все равно что совсем не делал"!
7
24
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Горожанин20 января 2018, 14:45
нелюдь
30
23
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Горожанин20 января 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Какой же это полумесяц? Это хвост русалки.!

Раз уж начал вырезать от хвоста в сторону туловища то не надо было останавливаться - "кто делал да не доделал то все равно что совсем не делал"!
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РусАлка?
5
12
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин20 января 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Какой же это полумесяц? Это хвост русалки.!

Раз уж начал вырезать от хвоста в сторону туловища то не надо было останавливаться - "кто делал да не доделал то все равно что совсем не делал"!
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Quake
5
10
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Хатуль Мадан20 января 2018, 14:50
Да у него просто ёрш в лунку не пролезал :-D
4
16
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Горожанин20 января 2018, 14:54
Кто там жаловался на гололед в Казани? Вон, певцам делать нечего, руки чешутся. Если всех вывести на улицы города, за пару дней ни одной льдинки не останется.
6
49
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Горожанин с лицензией20 января 2018, 14:55
Молодец вот так с уважения друг друга, и начинается единство религий!!!
19
50
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Горожанин20 января 2018, 14:56
Моржеванием человек занимается и христианство тут не причем Иисус нырял в теплый Иордан а не в ледяную прорубь.
5
38
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Хатуль Мадан20 января 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Молодец вот так с уважения друг друга, и начинается единство религий!!!
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Ага, будем свинишку на курбан резать =-D
12
55
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Горожанин20 января 2018, 15:03
Что в Библии что в Коране одно и тоже написано.
Одна вера, обряды разные. Да и форма проруби значения не имеет.
9
29
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да ну20 января 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Ага, будем свинишку на курбан резать =-D
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по моему этот "певец" тот еще националист, и тут по случаю не растерялся и лишний раз показал свою религию
17
26
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Горожанин20 января 2018, 15:11
Полумесяц к исламу не имеет отношения, купола башен Византии украшали эти полумесяцы когда ислама и в помине не было !!!
7
36
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Горожанин20 января 2018, 15:15
Вот кому ,но ему точно тюбитейка жмет
8
16
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Горожанка20 января 2018, 15:44
Он абсолютно прав. Нужно с уважением относиться друг к другу. Люди делятся на умных и глупых. А глупые- на русских, татар и т.д.....
9
32
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Горожанин20 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Ага, будем свинишку на курбан резать =-D
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Ошибочно считать , что библия разрешает есть свинину.
14
24
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Дед20 января 2018, 15:56
Все ходом род боком бога, и мусульманин и православный, не так вожна вера , главное быть хорошим человеком и не грешить.
4
19
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Горожанин20 января 2018, 16:19
Иордань, это просто прорубь, купель, для обрядного купания. И не где в писаниях не говорится , что она должна быть , ввиде провославного или какого-либо либо креста , полумесяца , или параллепипеда. Важен сам обряд , а теперь это , становится как всеобщий российский праздник, с купанием или окунанием, в этот день, в проруби. И это , не плохо , я так думаю! Пусть на западе знают наших!!!
2
15
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Горожанин20 января 2018, 16:19
Да уж , ну и время настало бардака . Ничего святого не осталось в людях . Все коверкают на свой лад , в угоду чертям. Тьфу.
12
14
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Горожанин20 января 2018, 16:23
Халяль проруб для кокзенных масульман чтоли?
8
10
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Горожанин20 января 2018, 16:23
Лестницу не с той стороны установил , колхозник . Хоть бы посмотрел как вход расположен , когда в виде креста полынью делают. Молодой идиот , блин.
12
7
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Герасим20 января 2018, 16:32
Стесняюсь спросить, а 11 000 это сколько процентов от населения Татарстана?
6
7
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Горожанин20 января 2018, 16:42
Дармоеды
3
6
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Горожанин20 января 2018, 17:06
он говорит Давайте жить в единении дружно аллах один у всех :-(,как так причём здесь аллах и крещенская купель .8-|
6
9
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Горожанин20 января 2018, 17:15
Бездари
4
4
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Горожанин20 января 2018, 17:15
Бедные иудеи, им бы вообще пришлось звезду вырезать:-D. Но они не такие идиоты чтоб фигней страдать.
3
12
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Горожанин20 января 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Ошибочно считать , что библия разрешает есть свинину.
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НОВЫЙ ЗАВЕТ
Послание к Римлянам святого апостола Павла

ГЛАВА 6.
14 Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.

Почитай о Иерусалимской конференции
4
2
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ТатарчоноК20 января 2018, 17:22
Шоумену-клоуну пиара не хватило, вот и выставился..
4
16
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Молодец вот так с уважения друг друга, и начинается единство религий!!!
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Пойду икону в мечеть отнесу! пусть все молятся не жалко бог один братья!
7
14
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Горожанин20 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Ошибочно считать , что библия разрешает есть свинину.
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Я че, у сборника сказок буду интересоваться какое мясо есть?
10
6
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Ошибочно считать , что библия разрешает есть свинину.
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Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
Ошибочно считать , что библия разрешает есть свинину.
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Ещё скажи,что обрезание надо делать.
3
5
Согласны с автором?
АЛЛАh КЫЛЫ20 января 2018, 17:33
Жырчылар ни эшлэргэ белми хэзер.Саташтылар.Крещение крестится чукынуны анлата тугелме сон???Нэрсэ шул ай формасындагы бэкедэ чумып чукыныргамы инде эЗиннур Эфэнде???Диннэн келмэ инде...
7
8
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Горожанин20 января 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Ещё скажи,что обрезание надо делать.
Развернуть
вам не надо, ходите грязным.
9
6
Согласны с автором?
ЭСТЭГЕФИРУЛЛАРАББЫМ УЗЕН САКЛА20 января 2018, 17:49
1439 ел бер Шакшы денсезнен дэ башына килмэгэн бу БИДЪГАТЬ ГАМЭЛне уйлап чыгару.Ай молодец ЗИННУР.ЧУКЫНДЫРАСЫН инде МЕСЕЛМАНЧА..ДИНГЭ НИНДИ ГЕНЭ НАЧАР ГАМЭЛЛЭР ЭСТЭП бУЛА ЭСТИ БУ ЖЫРЧЫ ХАЛКЫ.
8
8
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
вам не надо, ходите грязным.
Развернуть
ну тебе хорошо - кутак обрезал и мыться уже не надо.... 8-*
4
12
Согласны с автором?
Рашкин20 января 2018, 18:11
Если мусульманин будет купаться в крещение то ему будут делать второе обрезание
2
5
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Ага, будем свинишку на курбан резать =-D
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Или будем яйца резать, а баранов красить )))
4
5
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
Или будем яйца резать, а баранов красить )))
Развернуть
яйца резать? 8-|
3
1
Согласны с автором?
горожанин20 января 2018, 18:50
Зачем??????
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:54
Остановите я сойду!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:55
До...еб!
2
3
Согласны с автором?
Марсель20 января 2018, 18:56
Простите вы его друзья!!!! Честно, стыдно за него. Святым вашим праздником!!!!
4
6
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:56
Форма проруби не имеет никакого значения,как и само купание в ней.
0
2
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Горожанин20 января 2018, 19:01
Клоун!
1
4
Согласны с автором?
бабай20 января 2018, 19:03
Татарин это ещо не говорит что он му,ульманин
1
5
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Ещё скажи,что обрезание надо делать.
Развернуть
Так Христос же обрезан, даже праздник есть в честь этого. Что тут плохого то. Да и мусульманам просто желательно, но не обязательно провести обрезание
1
6
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Так Христос же обрезан, даже праздник есть в честь этого. Что тут плохого то. Да и мусульманам просто желательно, но не обязательно провести обрезание
Развернуть
Наверно ничего плохого,только Крещение это и есть то,что раньше было обрезанием.
4
0
Согласны с автором?
Роберт Харрасонсен20 января 2018, 19:43
Религия здесь не причем. Человек просто пиарится.
Религию создали очень умные люди ...чтобы разделить их и властвовать....
2
7
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Наверно ничего плохого,только Крещение это и есть то,что раньше было обрезанием.
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Ну Христос ведь и обрезание и крещение провел. Так что одно другому не мешает видимо.
0
3
Согласны с автором?
Правдоед20 января 2018, 20:04
Почем опиум для народа？
0
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:14
https://
2
0
Согласны с автором?
МИН МУСУЛЬМАНИН20 января 2018, 20:18
Зульфат энем.син туганда ук шулай тудынмы эллэ шул бозлауыкта таеп егылып башынны каты бэрденме?болайда юк акылын совсем чыгып киткэн бит...шул кадэрдэ НАДАН дип уйламаган идек.ПИАР кирэк дип тэ ИСЛАМ ДИНЕННЭН келэргэ ярамый АЛЛАХ ТЭГАЛЭДЭН КУРЫКМЫЙСЫНМЫ.???Син бит меселманнарны айлы суда чукындырырга телисен крещениядэ.Иван грозныйда монын кадэр булдыралмаган.Сал башыннан тэбэтэйне.синен ишегэ дип текмэгэннэр аны МУСУЛЬМАН ХАЛКЫ.
3
2
Согласны с автором?
Роберт Харрасонсен20 января 2018, 20:25
Булгары никогда не были мусульманами. Были языческие племена населявшие здешние земли. Мусульманство было насажено силой как впрочем и хрисианство.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:35
Путин сделал русским обрезание...... мозгов.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:36
Оригинальная яйцемойка.
2
1
Согласны с автором?
Ол20 января 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Молодец вот так с уважения друг друга, и начинается единство религий!!!
Развернуть
Мусульманской
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
вам не надо, ходите грязным.
Развернуть
ты мыться не пробовал,а если руку испачкал,то руку отрезаешь?
0
1
Согласны с автором?
Ол20 января 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Булгары никогда не были мусульманами. Были языческие племена населявшие здешние земли. Мусульманство было насажено силой как впрочем и хрисианство.
Развернуть
Русские тоже идолов молились. Хотя что там говорить до сих пор масленницу и связки справляются и в прорубь ныряет хотя попы и говорят это не православное. Одним словом "ухарство" у вас а не вера
0
0
Согласны с автором?
ТатарчоноК20 января 2018, 21:06
..это, словно, плевок христианам.. Лучше бы он туда провалился..
1
2
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Горожанин20 января 2018, 21:35
Кутак суырып жирляп тренироваться итуче татарина похоже на японский , Правда
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ИСЛАМ20 января 2018, 21:35
ЭФЭНДЕЛЭР...Кемнэр бу Зульфатне курэ...Башы белэн шул узе ясаган БЭКЕСЕНЭ тогыгыз эле...ул башта барыбер АКЫЛ юк...и арт ягын каеш белэн чукындырыгыз.вот ул телэгэн крещения булыр шунда анарга .
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Горожанин20 января 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
..это, словно, плевок христианам.. Лучше бы он туда провалился..
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я зарежу свинью и буду всех угощать на курбан
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Горожанин20 января 2018, 21:58
И вообще - все кто верит в этих божков - все дебилы! Нет никого ! Есть только вселенная и законы космоса!
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