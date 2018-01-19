Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение

Пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия

Татарский певец Зульфат Зиннуров вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение. Об этом он сообщил в своем Instagram, поздравив всех с праздником.

- С праздником, друзья! Бог для всех один, не забывайте!, - написал он.

Кстати, пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия по поводу того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан.

Отметим, что в Татарстане, по данным МЧС РТ, 19 января в крещенских купаниях приняли участие более 11 тыс человек. Купания завершились в 23.00.