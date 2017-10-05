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Лыжник из Татарстана завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Лыжник из Татарстана завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане
16+
Фото: "Татар-информ"
Уроженец Зеленодольска Андрей Ларьков выиграл награду в лыжной гонке классическим стилем на 50 км

Лыжник из Татарстана, уроженец Зеленодольска Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Пхенчхане.

Еще один россиянин, Александр Большунов, выиграл «серебро» в этой дисциплине. А обладателем золотой награды стал лыжник из Финляндии Йиво Нисканен. Ему удалось преодолеть дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1секунды. Большунов отстал от него на 18,7 секунды, а Ларьков – на 2 минуты 37,5 секунды.

Ранее уроженец Зеленодольска Ларьков выиграл «серебро» в составе российской команды на эстафете 4х10 км.

Напомним, накануне 15-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова, которая выступает в одиночном катании, завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Серебро завоевала другая российская спортсменка — Евгения Медведева. 

Люция Кашапова, 24.02.2018, 11:07
Тэги: Олимпиада
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Комментарии

Горожанин24 февраля 2018, 11:19
Русский Андрей Ларьков из региона Татарстан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
21
18
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Горожанин24 февраля 2018, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Русский Андрей Ларьков из региона Татарстан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Призёр без флага и страны. Бомж
25
17
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Горожанин24 февраля 2018, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Русский Андрей Ларьков из региона Татарстан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
Развернуть
Он мариец, не надо не зная верещать
9
31
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Горожанин24 февраля 2018, 11:40
Наши спортсмены только на допинге мастера, а вот раньше спорт был настоящим!
14
12
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Горожанин24 февраля 2018, 11:58
Все равно кто завоевывает медали на допинге через 4 года забирают.
8
9
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Горожанин24 февраля 2018, 12:04
Молодец! Гордимся.
6
25
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Горожанин24 февраля 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Призёр без флага и страны. Бомж
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О, дебилы из обоссанных диванных войск подъехали!
6
19
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Горожанин24 февраля 2018, 12:21
В ответ на комментарий пользователя
Призёр без флага и страны. Бомж
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Молодец! Россия-великая страна!!!
11
12
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Горожанин24 февраля 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Молодец! Россия-великая страна!!!
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Была великая пока ее не распродали и не разворовали и до сих пор распродают а сейчас вот допингом спекулируют
5
14
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Горожанин24 февраля 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Молодец! Гордимся.
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Хоть один добрый и правильный комментарий!! Молодец - спортсмен ! Поздравляем ! Радоваться надо!!!! Какие злые люди !!! И для чего выяснять каждый день - удмуртка или татарски , Мариец или татарин ... как глупо!! Мы все - россияне!!!!
Лучший комментарий
6
37
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Горожанин24 февраля 2018, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Молодец! Гордимся.
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Допинг проверку уже прошел, чтобы радоваться?
5
7
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Горожанин24 февраля 2018, 13:34
В ответ на комментарий пользователя
Допинг проверку уже прошел, чтобы радоваться?
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Да нет ещё. Твои хозяева не проверяли наличиямелдония в смазке его лыж. Надейся и верь найдут к твоей радости
5
4
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Горожанин24 февраля 2018, 13:41
Уе́зд Пхёнчха́н — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея. Административный центр — уездный город Пхёнчхан. Является третьим по площади территории уездом в стране. Расположен в горах Тхэбэксан примерно в 180 км к востоку от столицы страны, Сеула. Википедия
Ё ЁЁ Ё!!!!!
ЗА КАКИМ ..ЕМ УРОДОВАТЬ НАЗВАНИЯ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА??? Почему такое неуважение?
2
5
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Горожанин24 февраля 2018, 13:46
В ответ на комментарий пользователя
Да нет ещё. Твои хозяева не проверяли наличиямелдония в смазке его лыж. Надейся и верь найдут к твоей радости
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Выбирая похлебку между честью и похлебкой, приготовься к тому, что и похлебку отнимут
2
7
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Горожанин24 февраля 2018, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Молодец! Гордимся.
Развернуть
Чем? Тем что уроженец Татарстана?
6
4
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Горожанин24 февраля 2018, 13:55
лыжник - фуфлыжник :-P
10
5
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Горожанин24 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
лыжник - фуфлыжник :-P
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То ли дело ты!
2
8
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максим24 февраля 2018, 15:35
Молодец! Вот благодаря именно таким победам , наш флаг вернётся в олимпийское движение. Не он его про...ал, а Мутко с чинушами. р.с. вроде знаменитая Иоланда Чен давно ещё говорила, что победы на физическом пределе организма закончились ещё в 70х, дальше все рекорды - химия и фармакология, успевай только выводить из себя недавно запрещённое....и переходить на новое.
3
4
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алкоголик Андрейка24 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
Выбирая похлебку между честью и похлебкой, приготовься к тому, что и похлебку отнимут
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мудрые слова. Перефразированное высказывание Черчилля
0
1
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алкоголик Андрейка24 февраля 2018, 15:43
Поздравляю Андрея! Андрюха - молодец!
2
7
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алкоголик Андрейка24 февраля 2018, 15:44
50 км - это убийственная дистанция! Длиннее, чем марафон!
2
7
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Веселый Гук24 февраля 2018, 18:05
Я его видел в Зел.Доле,он в магазине покупал лыжи на Олимпиаду.
1
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Горожанин24 февраля 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Я его видел в Зел.Доле,он в магазине покупал лыжи на Олимпиаду.
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А на лыжах, было написано ''Марий Эл ''
1
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Горожанин24 февраля 2018, 18:47
Молодец ПАРНИШКА -МАРИЙКА ! Жди подарочки : КВАРТИРЫ , КОТТЕДЖИ , МАШИНЫ от президента ТАТАРСТАНА
1
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Горожанин24 февраля 2018, 20:36
В ответ на комментарий пользователя
Русский Андрей Ларьков из региона Татарстан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Андрей истинный мариец, а рашистам все равно, лишь бы имя было русское ...
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Горожанин24 февраля 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Призёр без флага и страны. Бомж
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БОМЖ И 3.14ДАР ТВОЙ ОТЕЦ.
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Горожанин24 февраля 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Он мариец, не надо не зная верещать
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ты марийца то в глаза видело хоть разочек,хоть одним твоим недонощенным глазочком ?
1
0
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Горожанин24 февраля 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
ты марийца то в глаза видело хоть разочек,хоть одним твоим недонощенным глазочком ?
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Ну если ты родился недоношенным это только твои проблемы. Сразу видно ты не из Поволжья.
0
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Горожанин24 февраля 2018, 21:38
Марийцы вперёд! Андрей гордость Марий Эл!
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