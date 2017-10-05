Лыжник из Татарстана завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане

Уроженец Зеленодольска Андрей Ларьков выиграл награду в лыжной гонке классическим стилем на 50 км

Лыжник из Татарстана, уроженец Зеленодольска Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Пхенчхане.

Еще один россиянин, Александр Большунов, выиграл «серебро» в этой дисциплине. А обладателем золотой награды стал лыжник из Финляндии Йиво Нисканен. Ему удалось преодолеть дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1секунды. Большунов отстал от него на 18,7 секунды, а Ларьков – на 2 минуты 37,5 секунды.

Ранее уроженец Зеленодольска Ларьков выиграл «серебро» в составе российской команды на эстафете 4х10 км.

Напомним, накануне 15-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова, которая выступает в одиночном катании, завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Серебро завоевала другая российская спортсменка — Евгения Медведева.