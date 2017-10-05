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Алина Загитова завоевала «золото» Олимпиады-2018 в фигурном катании

Алина Загитова завоевала "золото" Олимпиады-2018 в фигурном катании
16+
Фото: скриншот видео
Алина стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания, опередив Юлию Липницкую

15-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова, которая выступает в одиночном катании, завоевала сегодня утром золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Серебро завоевала другая российская спортсменка — Евгения Медведева.

Отметим, что ранее девочки стали обладательницами серебряных медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию.

Об Алине Загитовой

Алина Загитова является обладательницей пяти мировых рекордов в юниорских соревнованиях и одним — во взрослых. Два дня назад она установила новый мировой рекорд в соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде, выиграв короткую программу с результатом 82,92 балла. Таким образом, Загитова более чем на балл улучшила достижение своей соотечественницы Евгении Медведевой, чуть ранее набравшей 81,61 балла в короткой программе.

Связь с Татарс​таном

По национальности Алина — татарка. Родители назвали ее в честь художественной гимнастки Алины Кабаевой. 

Отец Алины — хоккейный тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. Также выступал за такие клубы как «Авангард» (Омск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Прогресс» (Глазов), «Сарыарқа» (Қарағанды, Казахстан).

Свои первые тренировки Алина начинала в 2007 году в альметьевском Дворце спорта «Юбилейный», где в то время за клуб «Нефтяник» выступал ее отец.

Женя Потехина, 23.02.2018, 11:19
Тэги: Олимпиада
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Комментарии

Горожанин23 февраля 2018, 12:17
Типа, в золоте загитовой есть заслуга местных татар?
Лучший комментарий
15
76
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Горожанин23 февраля 2018, 12:24
Уважаемая редакция - как насчет разделения людей по национальному признаку ?
10
47
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Горожанин23 февраля 2018, 12:30
По поводу национального признака. Комментаторы онлайн трансляции сами выдали свое отношение к этому вопросу. Вот это и печально...
2
14
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Горожанин23 февраля 2018, 12:37
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемая редакция - как насчет разделения людей по национальному признаку ?
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Редакция давно над этим работает. Можно всю проказу по 282 закрыть
6
32
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Горожанин23 февраля 2018, 12:46
Никогда не писали ни про фигуристку, ни про ее родителей - а тут сразу прям вспомнили, что она татарка, оказывается!
Кстати, на каком языке она говорит? 8-*
10
44
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Горожанин23 февраля 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Это твоя мотивация пукать в сети? 8-*
4
9
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Горожанин23 февраля 2018, 13:08
В ответ на комментарий пользователя
это точно!!!
5
7
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Горожанин23 февраля 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Олимпийское золото-нечем гордиться? Вы неверно трактуете.
11
11
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123 февраля 2018, 13:20
В ответ на комментарий пользователя
Никогда не писали ни про фигуристку, ни про ее родителей - а тут сразу прям вспомнили, что она татарка, оказывается!
Кстати, на каком языке она говорит? 8-*
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На государственном и офиц. В данном регионе. Какие проблемы
2
6
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Я23 февраля 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Алина спасла Россию от позора на олимпиаде.Не было бы у нас золота.Она достойна лучшего.
7
25
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Горожанин23 февраля 2018, 13:25
Квартиру ей и заслуженный мастер спорта
4
14
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123 февраля 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
Жить в Удмуриии не значит быть удмурткой. Как Татарстане - татаркой. В Чувашии - чувашкой и т.д. неуч.
3
22
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Горожанин23 февраля 2018, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
Никогда не писали ни про фигуристку, ни про ее родителей - а тут сразу прям вспомнили, что она татарка, оказывается!
Кстати, на каком языке она говорит? 8-*
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Удмурдском
5
8
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Горожанин23 февраля 2018, 13:31
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
17
21
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Горожанин23 февраля 2018, 13:34
А Алина Кабаева какой национальности?:-D
2
12
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Горожанин23 февраля 2018, 13:36
А если у нее был отец Туркмен а мать сибирячка написали турксиб
4
11
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Горожанин23 февраля 2018, 13:38
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
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шовинисты не те о ком ты говоришь. А те кто везде сует как тряпку затычку инфу о национальности.
3
20
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Горожанин23 февраля 2018, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
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Вообще то речь о заголовке,но тебе,азатлыку,это не понять,вас там по тупости собирают.
5
18
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Горожанин23 февраля 2018, 13:44
В ответ на комментарий пользователя
Олимпийское золото-нечем гордиться? Вы неверно трактуете.
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То есть, прочитал новость, заголовок и комментарий - и абсолютно ничего не понял, девственно пустой мозг?
2
5
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Алина спасла Россию от позора на олимпиаде.Не было бы у нас золота.Она достойна лучшего.
Развернуть
Позор - это когда четверть населения богатейшей страны за чертой бедности, полное отсутствие законов для власть имеющих и отсутствие каких либо перспектив у новых поколений.
А кругляшок за катание и прыжки или его отсутствие - настоящее утешение для таких ватанов, как ты
9
20
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 13:49
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
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Россия таки поднялась? Тюю, какие прэлестные новости
3
9
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Горожанин23 февраля 2018, 13:52
Молодец ,Евгения !
6
12
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Горожанин23 февраля 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Татарка из трампарка :-D
7
10
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Горожанин23 февраля 2018, 13:59
В ответ на комментарий пользователя
Жить в Удмуриии не значит быть удмурткой. Как Татарстане - татаркой. В Чувашии - чувашкой и т.д. неуч.
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..в папуасии папуасом.
0
3
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Горожанин23 февраля 2018, 13:59
Кабаева, видимо, узбечка.
4
7
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Горожанин23 февраля 2018, 14:06
А что, про отца написали её, а про мать не слова? А?
2
12
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Горожанин23 февраля 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
..в папуасии папуасом.
Развернуть
В попу ас
1
6
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Горожанин23 февраля 2018, 14:07
."..Отец Алины — тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. "....Из статьи журналиста не понятно,какую профессиональную карьеру он начал-Фрезировщик,Комбайнёр... ???
3
14
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Татарин23 февраля 2018, 14:09
МОЛОДЕЦ АЛИНА ЗАГИТОВА !!! Татарстан и Россия гордится!!!! Ты молодец!!! КОТЛЫЙБЫЗ !! Так держать!!! Она самая юная в истории и самая заслуга в том что она установила мировой РЕКОРД! Родители молодцы воспитали такую девочку!!! Исэнлек саулык Алина! Бэхетле бул!!!!
9
23
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Горожанин23 февраля 2018, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
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тогда надо везеде указывать,что татарин Минниханов приехал на поклон к русскому Путину.
6
19
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Горожанин23 февраля 2018, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Ловим минус чушпик...
2
2
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Горожанин23 февраля 2018, 14:31
Интересно, а татары, которые живут в Канаде и США выступают на соревнованиях в Пхёнчхане? Их победа, как бы тоже и наша победа получается. :-P
2
14
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Горожанин23 февраля 2018, 14:35
В Удмуртии сказали, что они Родина чемпионов...а тренера там Только Русские...поэтому любая победа чемпиона, это победа его тренера.
Так что, все свободны...кушайте треугольники)))
6
18
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Кого поздравить с 23 февраля?23 февраля 2018, 15:26
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
7
0
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Горожанин23 февраля 2018, 15:34
Вот мне плевать карой она национальности! Читаем: "татарка- Загитова завоевала золото, а другая российская спортсменка Медведева завоевала серебро." Она из какой-то другой страны? Для чего все время выпячивать свою национальность? Это уже болезнь какая-то, лечиться пора.
6
13
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Горожанин23 февраля 2018, 15:39
Интересно, если через пару дней в ее анализах найдут мельдоний или еще какую-нибудь запрещенную химию, заголовок статьи останется прежним: "У татарки Загитовой обнаружен запрещенный препарат" или в этом случае она сразу станет российской спортсменкой?!
6
12
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Горожанин23 февраля 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
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Представляю как сейчас пукан бомбит у ,"старших братьев"
3
2
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Гость23 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
."..Отец Алины — тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. "....Из статьи журналиста не понятно,какую профессиональную карьеру он начал-Фрезировщик,Комбайнёр... ???
Развернуть
Там написано, что он тренер... Видимо, ее, родимую, тренерскую карьеру и начал )
0
2
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:19
В ответ на комментарий пользователя
Молодец ,Евгения !
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Она Алина
5
7
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
А что, про отца написали её, а про мать не слова? А?
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Русские корни ищешь Вася?
8
4
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Горожанин23 февраля 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Она Алина
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Евгения Медведева тоже молодец.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:51
Наушники и здесь предмет для спора нашли.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Типа, в золоте загитовой есть заслуга местных татар?
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да сейчас повылезают все чинуши типа министра леонова и его никчемных персонажей из министерства и будут пиариться на ее победе .какбудто что-то для нее сделали.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:10
Мой муж сегодня утром "БЕЗНЕН КЫЗЛАР НИЧЭНЧЕ УРЫННЫ АЛЛДЫЛАР МИКЭН КУШ ТЕЛЕВИЗОРНЫ ТИЗРЭК" говорит. Успокойтесь пожалуйста, Обе они наши.Мы горды за них. мы все РОССИЯНЕ! причём тут национальность.
1
7
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
МОЛОДЕЦ АЛИНА ЗАГИТОВА !!! Татарстан и Россия гордится!!!! Ты молодец!!! КОТЛЫЙБЫЗ !! Так держать!!! Она самая юная в истории и самая заслуга в том что она установила мировой РЕКОРД! Родители молодцы воспитали такую девочку!!! Исэнлек саулык Алина! Бэхетле бул!!!!
Развернуть
А Удмуртия гордится?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
Никогда не писали ни про фигуристку, ни про ее родителей - а тут сразу прям вспомнили, что она татарка, оказывается!
Кстати, на каком языке она говорит? 8-*
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это политика местных чинариков от спорта и др.,пока чел.чего-нибудь не добьется им пофигу а чуть что,так в первые ряды лезут с воплями что это их заслуга.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:51
Хyeта автор, ты че комменты трешь, не нарушающие правил, дичь?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин23 февраля 2018, 17:53
Когда человеку нечем гордиться - он начинает гордиться национальностью (с)
А вспотехиной вообще гордиться нечем
1
7
Согласны с автором?
Я23 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Позор - это когда четверть населения богатейшей страны за чертой бедности, полное отсутствие законов для власть имеющих и отсутствие каких либо перспектив у новых поколений.
А кругляшок за катание и прыжки или его отсутствие - настоящее утешение для таких ватанов, как ты
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Алина вот Человек, а ты гумно.
6
5
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Я23 февраля 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Позор - это когда четверть населения богатейшей страны за чертой бедности, полное отсутствие законов для власть имеющих и отсутствие каких либо перспектив у новых поколений.
А кругляшок за катание и прыжки или его отсутствие - настоящее утешение для таких ватанов, как ты
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Ты видимо недалекий,не можешь предложение сформулировать.Законы то как раз для власть имеющих.
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1
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Горожанин23 февраля 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Удивительно как запели шовинисты))))) да она ТАТАРКА. По отцу и по матери. Благодаря ей и армянке Россия поднялась до 15 места с 21. Как бы вам не было тяжело признать.
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щас у ней мельдоний найдут ))))))))
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2
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Горожанин23 февраля 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Кабаева, видимо, узбечка.
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она кабайка )
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Димас люблю пивас23 февраля 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
Вообще то речь о заголовке,но тебе,азатлыку,это не понять,вас там по тупости собирают.
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Не оскорбляй тупых людей сравнением с азатлыком!!! Это унизительно!!! Про азатлык надо писать коротко и ясно "xyecocы"!!!
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5
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Горожанин23 февраля 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
А что, про отца написали её, а про мать не слова? А?
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а про мать запрещено правилами сайта 8-*
1
4
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Горожанин23 февраля 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
Представляю как сейчас пукан бомбит у ,"старших братьев"
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Чтобы свой пукан не так горел? ))
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1
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Горожанин23 февраля 2018, 18:23
А кто такой генитальный исправил шовинистский заголовок?
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Ананим23 февраля 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Типа, в золоте загитовой есть заслуга местных татар?
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Где ты это прочитал ничтожество
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Горожанин23 февраля 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Алина вот Человек, а ты гумно.
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А ты [***]
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Горожанин23 февраля 2018, 18:32
Ну счас местные бонзы начнут к ней присуседиваться: - вот наша, татарка - как в своё время к Марату Сафину, который вообще никакого отношения к Казани не имел, так они открыли теннисный корт и школу его имени. И где он сейчас, и где его школа?
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Илдар23 февраля 2018, 19:12
Алинә чемпион!!! Ура! Ура! Ура! Котлыйбыз, тәбриклибез! Яңа уңышлар сиңа !
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Горожанин23 февраля 2018, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
Где ты это прочитал ничтожество
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А ты, ана нист, заголовок первоначальный видел?
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5
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Горожанин23 февраля 2018, 19:52
Ну ладно, татарка и что теперь? Она от этого лучше стала кататься? А какое отношение к её успехам имеют местные татары? Они что её тренировали, воспитывали, учили? Она в Кказани - то ни разу не была, а уж местные нацики готовы ей ж.. пу лизать,тьфу, до чего противно...
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5
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Горожанин23 февраля 2018, 19:53
Алина Кабаева. Отец Марат Вазыхович Кабаев, татарин, спортсмен, игрок ,,Пахтакора,, . В 2011 переехал из Ташкента в Казань. Мать, Кабаева Любовь Михайловна, русская, спортсменка, баскетболистка, живет в Москве.Кто по национальности Алина судите сами. Это у жирика- мать русская, а отец юрист.
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1
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Горожанин23 февраля 2018, 19:53
Какая она 15летняя?! Да судя по фоткам ей лет 30 минимум....
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Горожанин23 февраля 2018, 19:58
После литра водки , можно и 90 лет сказать.Федя, ты пей по меньше или закусывай лучше, тогда будет меньше мерещиться.
2
1
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Горожанин23 февраля 2018, 20:48
В ответ на комментарий пользователя
шовинисты не те о ком ты говоришь. А те кто везде сует как тряпку затычку инфу о национальности.
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А почему татары не должны писать и гордится своими спортсменами татарами? Странно. А, что Загитова разве не татарка? Почему русские могут гордится и писать: русский спортсмен, а татары не могут? У Вас, что комплекс какой то развился?
4
6
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Горожанин23 февраля 2018, 21:01
В ответ на комментарий пользователя
А почему татары не должны писать и гордится своими спортсменами татарами? Странно. А, что Загитова разве не татарка? Почему русские могут гордится и писать: русский спортсмен, а татары не могут? У Вас, что комплекс какой то развился?
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В америке все американцы.
И для них вы все - русские :-P
2
2
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Горожанин23 февраля 2018, 21:05
Мы татары можем все, за нами все, даже Россия опозорилась с допингами, а мы вышли на первое место !! тут даже говорить не о чем, можете ставить минуса, послать - всем татарам пофиг, мы лучшие, и будущее за нами !! обломитесь
5
4
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Горожанин23 февраля 2018, 21:09
это еще раз доказывает, что Татарстан и Поволжье развивается лучше, чем остальные подмосковные регионы, предлагаю создать отдельную олимпийскую команду Татарстана !!! будем отдельно тренировать своих, в отличии от Мутко !
3
5
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Горожанин23 февраля 2018, 21:11
В ответ на комментарий пользователя
В америке все американцы.
И для них вы все - русские :-P
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Вот по фигу, как там американцы называют кого. Это Вы перед американцами заискиваете,завтра они начнут называть всех к примеру чудью, что по-вашему выходит, что для амеров Вы все чудь и ты уже никакой не русский? Ведь так называют американцы.
2
2
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Горожанин23 февраля 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
В америке все американцы.
И для них вы все - русские :-P
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в отличии от русских как вы выразились, американцы посещают в последнее время Татарстан, потому что им тошнит уже ездить в Москву
2
3
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Манштейн23 февраля 2018, 21:43
В ответ на комментарий пользователя
Мы татары можем все, за нами все, даже Россия опозорилась с допингами, а мы вышли на первое место !! тут даже говорить не о чем, можете ставить минуса, послать - всем татарам пофиг, мы лучшие, и будущее за нами !! обломитесь
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Какое интересное разделение... Если допинг - "опозорилась Россия", а стоило получить медаль спортсменке - судорожно начали искать в каком году ее батя и она сама в Чаплашкостане проездом были... Воистину - когда человеку нечем гордиться, он гордиться своей национальностью. Ну а раз мозгов у тебя нет и кичишься этим, а еще татары самые лучшие и Россия только сама позорится - чтож не отделились-то еще? Да и как вообще допустили, что урус Ванька ханство за месяц раком поставил? А ответ один - только тявкать можете в комментах газетенки, которая закрывает глаза на тат нациков и трет ответные посты, а на практике вам по шее чемодан крупнокалиберной артиллерии прилетит, подожмете хвост сразу после первого.
3
2
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Татарочка23 февраля 2018, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
МОЛОДЕЦ АЛИНА ЗАГИТОВА !!! Татарстан и Россия гордится!!!! Ты молодец!!! КОТЛЫЙБЫЗ !! Так держать!!! Она самая юная в истории и самая заслуга в том что она установила мировой РЕКОРД! Родители молодцы воспитали такую девочку!!! Исэнлек саулык Алина! Бэхетле бул!!!!
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Ну наканецто, беренче нормальный комент :3
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Горожанин23 февраля 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
Какое интересное разделение... Если допинг - "опозорилась Россия", а стоило получить медаль спортсменке - судорожно начали искать в каком году ее батя и она сама в Чаплашкостане проездом были... Воистину - когда человеку нечем гордиться, он гордиться своей национальностью. Ну а раз мозгов у тебя нет и кичишься этим, а еще татары самые лучшие и Россия только сама позорится - чтож не отделились-то еще? Да и как вообще допустили, что урус Ванька ханство за месяц раком поставил? А ответ один - только тявкать можете в комментах газетенки, которая закрывает глаза на тат нациков и трет ответные посты, а на практике вам по шее чемодан крупнокалиберной артиллерии прилетит, подожмете хвост сразу после первого.
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за базаром следи, по черепушке получить легко, чем потом пожалеть, боярышник
1
2
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Горожанин23 февраля 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
Какое интересное разделение... Если допинг - "опозорилась Россия", а стоило получить медаль спортсменке - судорожно начали искать в каком году ее батя и она сама в Чаплашкостане проездом были... Воистину - когда человеку нечем гордиться, он гордиться своей национальностью. Ну а раз мозгов у тебя нет и кичишься этим, а еще татары самые лучшие и Россия только сама позорится - чтож не отделились-то еще? Да и как вообще допустили, что урус Ванька ханство за месяц раком поставил? А ответ один - только тявкать можете в комментах газетенки, которая закрывает глаза на тат нациков и трет ответные посты, а на практике вам по шее чемодан крупнокалиберной артиллерии прилетит, подожмете хвост сразу после первого.
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А ты шовинист, что после крупнокалиберной артиллерии хвост не подожмешь? Герой однако диванный.
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горожанин23 февраля 2018, 21:59
В ответ на комментарий пользователя
В Удмуртии сказали, что они Родина чемпионов...а тренера там Только Русские...поэтому любая победа чемпиона, это победа его тренера.
Так что, все свободны...кушайте треугольники)))
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тренера у неё (которые москвичи и с которыми одерживала свои победы) Тутберидзе и Глейхенгауз. Так что, все свободны...ешьте капустку квашенную)))
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3
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Горожанин23 февраля 2018, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
тренера у неё (которые москвичи и с которыми одерживала свои победы) Тутберидзе и Глейхенгауз. Так что, все свободны...ешьте капустку квашенную)))
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Тренеры то у неё чисто русские: Тутберидзе и Глейхенгауз. Вот
0
3
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Горожанин23 февраля 2018, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
за базаром следи, по черепушке получить легко, чем потом пожалеть, боярышник
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Не он хочет сказать, что она из Боярышникстана из Мааасквы
1
2
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Горожанин23 февраля 2018, 22:30
В ответ на комментарий пользователя
А почему татары не должны писать и гордится своими спортсменами татарами? Странно. А, что Загитова разве не татарка? Почему русские могут гордится и писать: русский спортсмен, а татары не могут? У Вас, что комплекс какой то развился?
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А что, Загитова стала чемпионкой от того, что она татарка? И как местные татары этому способствовали? А тренер грузин какь
0
1
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Горожанин23 февраля 2018, 22:30
В ответ на комментарий пользователя
Мы татары можем все, за нами все, даже Россия опозорилась с допингами, а мы вышли на первое место !! тут даже говорить не о чем, можете ставить минуса, послать - всем татарам пофиг, мы лучшие, и будущее за нами !! обломитесь
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Пздц ты олень )))
0
1
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Горожанин23 февраля 2018, 22:31
В ответ на комментарий пользователя
это еще раз доказывает, что Татарстан и Поволжье развивается лучше, чем остальные подмосковные регионы, предлагаю создать отдельную олимпийскую команду Татарстана !!! будем отдельно тренировать своих, в отличии от Мутко !
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Дегенратушка, она родлм из Ижевска, живет и тренит в Москве. Ты то тут при чем? Тюбитейка давит?
0
1
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Горожанин23 февраля 2018, 22:32
В ответ на комментарий пользователя
Вот по фигу, как там американцы называют кого. Это Вы перед американцами заискиваете,завтра они начнут называть всех к примеру чудью, что по-вашему выходит, что для амеров Вы все чудь и ты уже никакой не русский? Ведь так называют американцы.
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Слышь, чмо? Как ТАИФ расшифровывается, знаешь? Жополиз позорный
0
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Горожанин23 февраля 2018, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
в отличии от русских как вы выразились, американцы посещают в последнее время Татарстан, потому что им тошнит уже ездить в Москву
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Дальше тетюш выезжал, болезный?
0
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Горожанин23 февраля 2018, 22:34
В ответ на комментарий пользователя
за базаром следи, по черепушке получить легко, чем потом пожалеть, боярышник
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Ты только языком по анусу бить можешь ))
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