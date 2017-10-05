Алина Загитова завоевала «золото» Олимпиады-2018 в фигурном катании

Алина стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории фигурного катания, опередив Юлию Липницкую

15-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова, которая выступает в одиночном катании, завоевала сегодня утром золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Серебро завоевала другая российская спортсменка — Евгения Медведева.

Отметим, что ранее девочки стали обладательницами серебряных медалей зимней Олимпиады в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию.

Об Алине Загитовой

Алина Загитова является обладательницей пяти мировых рекордов в юниорских соревнованиях и одним — во взрослых. Два дня назад она установила новый мировой рекорд в соревнованиях в женском одиночном катании на Олимпиаде, выиграв короткую программу с результатом 82,92 балла. Таким образом, Загитова более чем на балл улучшила достижение своей соотечественницы Евгении Медведевой, чуть ранее набравшей 81,61 балла в короткой программе.

Связь с Татарс​таном

По национальности Алина — татарка. Родители назвали ее в честь художественной гимнастки Алины Кабаевой.

Отец Алины — хоккейный тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. Также выступал за такие клубы как «Авангард» (Омск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Прогресс» (Глазов), «Сарыарқа» (Қарағанды, Казахстан).

Свои первые тренировки Алина начинала в 2007 году в альметьевском Дворце спорта «Юбилейный», где в то время за клуб «Нефтяник» выступал ее отец.