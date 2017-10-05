Отец фигуристки Алины Загитовой поблагодарил гендиректора «Татнефти» за поддержку

Отец 15-летней фигуристки Алины Загитовой, которая завоевала сегодня утром золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, поблагодарил генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова за поддержку.

- Хотел бы сказать спасибо Наилю Ульфатовичу Маганову. Я позвонил руководству хоккейного «Нефтяника», попросил поддержать Алину. Этот клуб для меня не чужой, они, видимо, тоже решили, что я для них не чужой, и оказали нам финансовую поддержку, - цитирует слова Ильназа Загитова «БИЗНЕС Online».

Отец Алины — хоккейный тренер Ильназ Загитов, родился 30 апреля 1976 года в деревне Татарский Азибей Актанышского района Татарской АССР. Профессиональную карьеру начал в 15-летнем возрасте в Удмуртии. Также выступал за такие клубы как «Авангард» (Омск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Прогресс» (Глазов), «Сарыарқа» (Қарағанды, Казахстан).