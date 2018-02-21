В Казани восстановили на работе учительницу, уволенную после конфликта из-за татарского

Ей также должны будут возместить моральный ущерб

В Казани Советский райсуд восстановил на работе 21-летнюю Анастасию Матиборскую, которую уволили после конфликта из-за татарского языка. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания.

Напомним, в 2016 году Анастасия окончила педагогический колледж, год проработала в другой казанской школе, заменяя учительницу, ушедшую в декрет. В 2017 году молодой педагог устроилась в школу №90 в Советском районе. Ее поставили на должность классного руководителя 3 "В" класса.

Минувшей осенью в ее классе 18 родителей из 26 отказались от уроков татарского, директор якобы осталась недовольна таким решением. После этого учительнице сообщили, что ее в скором времени могут уволить, так как в школе считают, что она не справляется со своими обязанностями.

В итоге в конце декабря ее уволили из гимназии, однако девушка подала в суд на это решение.

Сегодня суд признал незаконным увольнение, она будет восстановлена на работе с выплатой денежной компенсации за время с момента увольнения до восстановления. Также ей должны будут возместить моральный ущерб в размере 5 тысяч рублей.