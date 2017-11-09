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В казанской школе у педагога отобрали класс и отдали его учительнице татарского языка

В казанской школе у педагога отобрали класс и отдали его учительнице татарского языка
16+
Фото: ProKazan
Ранее родители учеников третьего класса школы №90 отказались от уроков татарского

В редакцию ProKazan.ru обратилась классная руководительница 3 «В» класса школы №90 Анастасия Матиборская. По словам педагога, ее отстранили от классного руководства, а на ее место поставили учительницу татарского языка. 

В 2016 году Анастасия окончила педагогический колледж, год проработала в другой казанской школе, заменяя учительницу, ушедшую в декрет. В 2017 году молодой педагог устроилась в школу №90 в Советском районе. Ее поставили на должность классного руководителя 3 «В» класса. 

27 октября, перед осенними каникулами, в школе прошло родительское собрание. По словам Анастасии Матиборской, на нем обсуждали вопрос преподавания татарского языка. Родителям предложили решить, хотят ли они, чтобы их дети изучали татарский. В 3 «В» классе 18 родителей из 26 отказались от уроков татарского. По словам Анастасии, директор осталась недовольна таким решением.

- Когда я назвала количество человек в классе, которые отказались от татарского, мне ответили, что это я плохо поработала, - рассказывает Матиборская.

На каникулах учительнице сообщили, что ее в скором времени могут уволить, так как в школе считают, что она не справляется со своими обязанностями. Позднее Анастасии принесли уведомление об изменении ее учебной нагрузки. В уведомлении отмечалось, что в случае несогласия педагога с изменениями условий труда, договор с ней будет расторгнут.

После каникул Матиборскую не допустили к ее уже бывшему классу. Классное руководство было передано учительнице, ранее преподававшей татарский язык в этом классе. Анастасии предложили вести уроки музыки, ИЗО и русского языка.

- Изменение нагрузки означает и понижение моей зарплаты. Меня лишили не только классного руководства, но и продленки и проверки тетрадей — а из всего этого и складывалась зарплата», - отмечает Анастасия. 

Директор гимназии №90 Гульсина Закирзянова прокомментировала отстранение Анастасии Матиборской от классного руководства. По ее словам, педагог не справлялась со своими обязанностями, а решение по передачи классного руководства другой учительнице никак не связано с вопросом татарского языка.

- За два месяца работы данного педагога в нашей школе мы выявили несоответствие качества ее работы и наших требований. Замена прошла по итогам внутришкольного контроля, который был проведен после получения жалобы от родителей учеников 3 «В» класса. Хочу отметить, что классное руководство было передано не именно учителю татарского языка, а педагогу с квалификацией «Учитель начальных классов», - пояснила директор. 

Анастасия  Матиборская, в свою очередь, отметила, что ей не показали письменных жалоб родителей. Вскоре после отстранения педагога родители учеников 3 «В» написали коллективное обращение с просьбой вернуть Матиборскую к классному руководству. Письмо подписали 18 человек. 

Виктория Абдуллина, 10.11.2017, 16:00
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Гражданин10 ноября 2017, 16:08
Аул в действии, министр обещал без работы учителей татарского языка не оставить. Энгель сказал - энгель сделал, нацики довольны.
Лучший комментарий
4
55
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Горожанин10 ноября 2017, 16:10
Здесь когда нибудь нормальная жизнь будет?
6
38
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Горожанин10 ноября 2017, 16:11
Это беспредел и нацизм!
6
36
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Горожанин10 ноября 2017, 16:12
Как дальше будем жить......Господа Хорошие!!!!!
4
17
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Горожанин10 ноября 2017, 16:13
Оставьте девчонку в покое, собаки.
3
32
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я10 ноября 2017, 16:16
Директора школы в отставку....
4
38
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Горожанин10 ноября 2017, 16:17
С четверга директор казанской гимназии №90 Гульсина Закирзянова приобрела приставку «экс» к своей теперь уже прежней должности. Как стало известно, в октябре г-жа Закирзянова организовала сбор средств с родителей учеников на электронные пропуска, хотя все расходы на карточки оплачивались из городской казны. Об этом «НИ
«В среду у директора Закирзяновой был последний рабочий день. Мне об этом сначала дети рассказали, которые учатся в гимназии №90, – поделилась с «НИ» Екатерина Матвеева. – Но одного увольнения с должности недостаточно, нужно выяснить, куда же все-таки ушли деньги. В школе больше 700 учеников, и с каждого из них взяли по 100 рублей».
Это было напечатано в декабре 2015г. Директорша, судя по всему успешно усидела в своём кресле.
2
27
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шом10 ноября 2017, 16:18
Это называется "решение проблемы по булдырдыкски". Даже не удивлен, что в многих школах будет такая схема, а в некоторых даже и похлеще. >-(
2
25
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Горожанин10 ноября 2017, 16:18
напишите заявление в прокуратуру на директора- пусть проверят ее действия
2
23
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Горожанин10 ноября 2017, 16:24
расформировать Татарстан - присоединить к Ульяновской области
4
16
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Горожанин10 ноября 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
расформировать Татарстан - присоединить к Ульяновской области
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не, к ульяновской не надо- там совсем плохо....
5
3
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12810 ноября 2017, 16:25
Ясен пень будут пытаться оставить более опытного работника. Молодая и года не отработала. А та может с десяток лет с директриссой в учительской курит. Не кричите о национализме, когда есть более простые объяснения.
8
6
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Горожанин10 ноября 2017, 16:25
В заднее место такой суверенитет.
2
13
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Горожанин10 ноября 2017, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
расформировать Татарстан - присоединить к Ульяновской области
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Вернуть Казанскую губернию B-|
2
14
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Горожан10 ноября 2017, 16:26
Что скажете роно ? Какая отмазки будет у чиновников из Минобрнауки на это?
2
8
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ашотик10 ноября 2017, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Аул в действии, министр обещал без работы учителей татарского языка не оставить. Энгель сказал - энгель сделал, нацики довольны.
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тошно
какаято гулисана из деревни низнай за што занявшая должность директора и явна придусматриваюшая защиту интересов сваей насыанальнасти
2
10
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Горожанин10 ноября 2017, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Ясен пень будут пытаться оставить более опытного работника. Молодая и года не отработала. А та может с десяток лет с директриссой в учительской курит. Не кричите о национализме, когда есть более простые объяснения.
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Фамилии в статье прочитай и всё станет ясно.
2
8
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12810 ноября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Фамилии в статье прочитай и всё станет ясно.
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Ну, если ты о мотивах человека судишь по фамилии, то мне всё ясно
3
2
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Горожанин10 ноября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Что скажете роно ? Какая отмазки будет у чиновников из Минобрнауки на это?
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Все дружно скажут, что директриса права, что им ещё говорить. Спорим на кекс?
1
1
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А жертвы дети10 ноября 2017, 16:31
Это не единственный случай: по всей Казани отбирают часы, продленку, кл. руководство у молодых педагогов. Оставляют фактически без средств к существованию тех, кто честно собрал подписи родителей. Родители хотели улучшить знания своих детей по русскому языку, а получили колхоз в кубе: будут учить еще хуже и меньше.
0
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Сергей Иванов10 ноября 2017, 16:32
Аллага шокер. Безнең укутычылар эшсез калмыйлар.:-D
7
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герцог10 ноября 2017, 16:33
так бывает очень часто-складывается мнение(педагог не нравится,а работает также как и все).Директора так устроены что иногда серенькая невзрачная учительница вызывает в них чувство умиления и свои внешним видом и умением правильно себя вести-покорность..серость,отсутствие резкозти,надёжность,отсутствие лидерских и руководящих качеств,захолустность и наивность-вот набор качеств учительницы которой будет(оказано(благодеяние.Вопрос в том-в какой степени директор нарушила закон и можно ли доказать что(действительность нарисованная директором отражает реальное положение вещей.Иногда учитель чувствует что его@обидели незаконно(с нарушением прав-но учитель не может разгадать внутренних мотив(директора.Возможно,это был заговор с приплюснутыми@экономическими интересами-ведь внутри школы в законах много стихийного.
0
0
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Маразм крепчал10 ноября 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Ясен пень будут пытаться оставить более опытного работника. Молодая и года не отработала. А та может с десяток лет с директриссой в учительской курит. Не кричите о национализме, когда есть более простые объяснения.
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И не только курит, а пьет и шляется по кабакам, заказывая мужской стриптиз.
0
1
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Горожанин10 ноября 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Это беспредел и нацизм!
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Просто колхозная директриса увидела в Матиборской конкурента и начала выживать её из школы.
1
7
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Горожанка10 ноября 2017, 16:34
За молодую учительницу подписались те самые 18 родителей, которые отказались от татарского языка. Аул в действии. Нацики распоясались.
1
8
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Горожанин10 ноября 2017, 16:34
Если преподавательницу уволили, это не обязательно из-за отказа родителей от изучения татарского языка. Она действительно могла не справиться со своей задачей - о непослушании детей на уроках, о неуспеваемости и т.д. она почему-то не говорит, хотя должна бы.
3
2
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Горожанин10 ноября 2017, 16:35
Сейчас начнется игра в жертв. Любимое национальное занятие.
У нас когда-то химичку уволили. Она рассказывала, что просто руководство к ней плохо относится. Хотя на деле на ее уроках все просто баловались, а она уходила в лаборантскую и запиралась там до конца урока
3
2
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шом10 ноября 2017, 16:36
Прошу автора статьи и редакцию газеты (если Вам не безразлично судьба молодых специалистов и последующих учителей, которых тоже так в скором времени могут вышвырнуть на улицу), сделать отдельный блок для освещения данной проблемы.
0
5
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Горожанин10 ноября 2017, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Если преподавательницу уволили, это не обязательно из-за отказа родителей от изучения татарского языка. Она действительно могла не справиться со своей задачей - о непослушании детей на уроках, о неуспеваемости и т.д. она почему-то не говорит, хотя должна бы.
Развернуть
Охотно верится в сказанное вами. Только не вяжется с просьбой родителей 18 учеников восстановить ее функции.
0
5
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Горожанин10 ноября 2017, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
так бывает очень часто-складывается мнение(педагог не нравится,а работает также как и все).Директора так устроены что иногда серенькая невзрачная учительница вызывает в них чувство умиления и свои внешним видом и умением правильно себя вести-покорность..серость,отсутствие резкозти,надёжность,отсутствие лидерских и руководящих качеств,захолустность и наивность-вот набор качеств учительницы которой будет(оказано(благодеяние.Вопрос в том-в какой степени директор нарушила закон и можно ли доказать что(действительность нарисованная директором отражает реальное положение вещей.Иногда учитель чувствует что его@обидели незаконно(с нарушением прав-но учитель не может разгадать внутренних мотив(директора.Возможно,это был заговор с приплюснутыми@экономическими интересами-ведь внутри школы в законах много стихийного.
Развернуть
Сожрали...
0
3
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Горожанин10 ноября 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Ну, если ты о мотивах человека судишь по фамилии, то мне всё ясно
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Все мотивы видны невооруженным глазом, зачем нужны твои корявые отмазки? Наберись смелости как министр и скажи - мы своих поддержим при любых обстоятельствах.
1
1
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12810 ноября 2017, 16:38
В ответ на комментарий пользователя Сергей Иванов
Аллага шокер. Безнең укутычылар эшсез калмыйлар.:-D
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Главное, что татарский добровольным сделают. А эта пускай работает, если она признаёт, что работу только связями с директором может заполучить. Молодая, думаю, себе работу найдет
2
0
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Горожанин10 ноября 2017, 16:38
Весь сыр-бор только из-за того, что навый класрук преподает татарский? Если бы была математиком или обществоведом каким все было бы нормально, а раз татарский - значит ущемление?
4
2
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Горожанин10 ноября 2017, 16:39
Ну давайте теперь все к татарскому языку сводить - дождь на улице из-за татарского, людей увольняют из-за татарского.
Может хватит нести чушь? Не справилась - развивайся дальше, курсы проходи, а не жалуйся
3
1
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Горожанин10 ноября 2017, 16:42
Что-то не сходится. Она говорит, что ее зарплата из проверки тетрадей состоит в том числе и ей не дают этого делать, но по русскому языку-то тетради проверять нужно!
0
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Усал татар малае10 ноября 2017, 16:42
Все правильно сделали! ЗАчем неопытной девочке доверили детей?
4
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Усал татар малае10 ноября 2017, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Здесь когда нибудь нормальная жизнь будет?
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Здесь нормальная жизнь пока урысы раскачивать не начали!
4
0
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Горожанин10 ноября 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Ясен пень будут пытаться оставить более опытного работника. Молодая и года не отработала. А та может с десяток лет с директриссой в учительской курит. Не кричите о национализме, когда есть более простые объяснения.
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Слава аллаху что есть в Татарии адекватные урысы! А эту г...........шку никуда теперь не возьмут!
1
1
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12810 ноября 2017, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
Все мотивы видны невооруженным глазом, зачем нужны твои корявые отмазки? Наберись смелости как министр и скажи - мы своих поддержим при любых обстоятельствах.
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Я своих всегда поддержу. Только проблема в том, что я - русский, не делю русских и татар на своих и не своих.
0
1
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Горожанин10 ноября 2017, 16:49
Все в прокуратуру, а Миниханова под суд, что творит, судить его!!!!
1
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Горожанин10 ноября 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
Я своих всегда поддержу. Только проблема в том, что я - русский, не делю русских и татар на своих и не своих.
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А то, что директрису в 2015г. выгоняли за крысятничество Вас не смущает? Это ни о чем Вам не говорит?
0
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Горожанин10 ноября 2017, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Я своих всегда поддержу. Только проблема в том, что я - русский, не делю русских и татар на своих и не своих.
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Возьми себе медаль. Да побольше.
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