В казанской школе у педагога отобрали класс и отдали его учительнице татарского языка

Ранее родители учеников третьего класса школы №90 отказались от уроков татарского

В редакцию ProKazan.ru обратилась классная руководительница 3 «В» класса школы №90 Анастасия Матиборская. По словам педагога, ее отстранили от классного руководства, а на ее место поставили учительницу татарского языка.

В 2016 году Анастасия окончила педагогический колледж, год проработала в другой казанской школе, заменяя учительницу, ушедшую в декрет. В 2017 году молодой педагог устроилась в школу №90 в Советском районе. Ее поставили на должность классного руководителя 3 «В» класса.

27 октября, перед осенними каникулами, в школе прошло родительское собрание. По словам Анастасии Матиборской, на нем обсуждали вопрос преподавания татарского языка. Родителям предложили решить, хотят ли они, чтобы их дети изучали татарский. В 3 «В» классе 18 родителей из 26 отказались от уроков татарского. По словам Анастасии, директор осталась недовольна таким решением.

- Когда я назвала количество человек в классе, которые отказались от татарского, мне ответили, что это я плохо поработала, - рассказывает Матиборская.

На каникулах учительнице сообщили, что ее в скором времени могут уволить, так как в школе считают, что она не справляется со своими обязанностями. Позднее Анастасии принесли уведомление об изменении ее учебной нагрузки. В уведомлении отмечалось, что в случае несогласия педагога с изменениями условий труда, договор с ней будет расторгнут.

После каникул Матиборскую не допустили к ее уже бывшему классу. Классное руководство было передано учительнице, ранее преподававшей татарский язык в этом классе. Анастасии предложили вести уроки музыки, ИЗО и русского языка.

- Изменение нагрузки означает и понижение моей зарплаты. Меня лишили не только классного руководства, но и продленки и проверки тетрадей — а из всего этого и складывалась зарплата», - отмечает Анастасия.

Директор гимназии №90 Гульсина Закирзянова прокомментировала отстранение Анастасии Матиборской от классного руководства. По ее словам, педагог не справлялась со своими обязанностями, а решение по передачи классного руководства другой учительнице никак не связано с вопросом татарского языка.

- За два месяца работы данного педагога в нашей школе мы выявили несоответствие качества ее работы и наших требований. Замена прошла по итогам внутришкольного контроля, который был проведен после получения жалобы от родителей учеников 3 «В» класса. Хочу отметить, что классное руководство было передано не именно учителю татарского языка, а педагогу с квалификацией «Учитель начальных классов», - пояснила директор.

Анастасия Матиборская, в свою очередь, отметила, что ей не показали письменных жалоб родителей. Вскоре после отстранения педагога родители учеников 3 «В» написали коллективное обращение с просьбой вернуть Матиборскую к классному руководству. Письмо подписали 18 человек.