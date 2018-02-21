Жительница Татарстана выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей

Жительница Татарстана Надежда Дудник выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Однако победительница приз решила забрать деньгами. По словам Дудник, их она хочет подарить внучке, которая недавно вышла замуж.

- Мы всей семьей любим смотреть трансляции. В этот раз я была на работе. Когда вернулась с работы, дочка уже сообщила радостную новость, - рассказала Надежда Дудник.

Напомним, ранее в новогоднем розыгрыше «Русского лото» были объявлены победители лотереи. Как сообщили в эфире телеканал НТВ, один из победителей живет в Татарстане - его билет оказался выигрышным на 250 млн. рублей. Во время этого же розыгрыша еще один житель Татарстана выиграл загородный дом. По словам ведущих, в этом розыгрыше республика побила все рекорды по выигрышам.