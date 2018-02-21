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Жительница Татарстана выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей

Жительница Татарстана выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей
16+
Фото: ProKazan.ru

Жительница Татарстана Надежда Дудник выиграла в лотерее квартиру за 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Однако победительница приз решила забрать деньгами. По словам Дудник, их она хочет подарить внучке, которая недавно вышла замуж.

- Мы всей семьей любим смотреть трансляции. В этот раз я была на работе. Когда вернулась с работы, дочка уже сообщила радостную новость, - рассказала Надежда Дудник.

Напомним, ранее в новогоднем розыгрыше «Русского лото» были объявлены победители лотереи. Как сообщили в эфире телеканал НТВ, один из победителей живет в Татарстане - его билет оказался выигрышным на 250 млн. рублей. Во время этого же розыгрыша еще один житель Татарстана выиграл загородный дом. По словам ведущих, в этом розыгрыше республика побила все рекорды по выигрышам. 

Люция Кашапова, 22.02.2018, 08:06
Тэги: Деньги, Хорошие новости
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Комментарии

Горожанин22 февраля 2018, 08:20
Ложь! Никто в рослотореях еще не выигрывал квартир или сумм сопоставимых со стоимостью однокомнатной даже. Дешевая топорная реклама лохотрона.
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Горожанин22 февраля 2018, 08:26
Брехня, реклама замаскированная..
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Jules Winnfield22 февраля 2018, 08:48
выиграла в лотереЮ
0
6
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122 февраля 2018, 08:55
обман конечно
1
8
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анон22 февраля 2018, 09:01
Похоже настолько плохи дела у государства, что начали дурить народ. То один в лоторею выйграл, включил первый канал, Галкин шоу гипнотизеров ведет. Аж вспомнил плохие 90-е, Кашпировского итд. Как только не дурили
1
5
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Горожанин22 февраля 2018, 09:02
а я так хочу выиграть, каждый раз выигрываю то 105, то 106 руб:-P, сплошная прибыль:-D
1
7
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Горожанин22 февраля 2018, 09:21
И так во всех весях
1
2
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Я22 февраля 2018, 09:58
А что означает слово розыгрыш? ЛОХОТРОН :-D.
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