Появилось видео, как житель Татарстана выиграл в лотерею 250 млн рублей

В Интернете появилось видео, как неизвестный житель Татарстана выиграл 250 млн рублей в лотерею, оно было опубликовано накануне.

Ведущие, которые разыгрывали джек-пот, на 20-й минуте назвали цифру "три", после этого стало известно, что обладать выигрышного билета живет именно в Татарстане. В официальной группе лотереи один из подписчиков - казанский студент по имени Амир - назвал себя победителем, но официальные данные о победителе организаторы пока не назвали.

С 20:00

- Кадерле дустым, мин сине котлыйм! - поздравила победителя ведущая, которая сама родом из Татарстана.

Во время этого же розыгрыша еще один житель Татарстана выиграл загородный дом. По словам ведущих, в этом розыгрыше республика побила все рекорды по выигрышам.