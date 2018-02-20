Директор уволен: прокуратура РТ завершила проверку в школе, где массово отравились дети

По итогам проверки деятельность школьной столовой приостановлена на 30 суток

Прокуратура РТ завершила проверку в Казанбашской школе Арского района, где массово отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Арского района представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, директор школы был уволен по собственному желанию, а деятельность школьной столовой приостановлена на 30 суток.

- Также повара и завхоза школы оштрафовали на 5 тыс рублей, а работницу пищеблока — на 1 тыс рублей, - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани выписали всех 39 пострадавших от норовируса школьников из Казнабашской школы, в учебном заведении и домах пострадавших проведена заключительная дезинфекция.

В Роспотребнадзоре РТ сообщили, что дети отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы.

- Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус, - рассказала представитель Роспотребнадзора.