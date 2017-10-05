Татарстан попал в список регионов с наибольшим ростом безработицы

Татарстан попал в список регионов с наибольшим уровнем безработицы. С 2018 года количество безработных в республике выросло на 4,2%. Такие данные приводит Роструд.

Больше всего безработных в республике Тыва — 9%, следом идут Крым — 5,5%, Омская область — 5%, Ивановская область — 4,6%, Татарстан — 4,2%.

В целом численность безработных по России выросла на 0,3%. В органах службы занятости населения зарегистрировано 778 тыс безработных.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что Татарстан не попал в список регионов России с наивысшим уровнем заработной платы‍.