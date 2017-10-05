Татарстан не попал в список регионов России с наивысшим уровнем заработной платы‍

Медианная зарплата в республике составила 22,7 тысяч рублей

Аналитики не включили Татарстан в список регионов с самыми высокими зарплатами, об этом свидетельствуют результаты исследования "РИА Рейтинг".

Татарстан в этом рейтинге занял 39 место из 85 с медианной зарплатой в 22,7 тысяч рублей. При этом лишь 1,64 процентов работников получают свыше 100 тысяч рублей в месяц и 11,3 процента получают зарплату ниже 10 тысяч рублей.

Кстати



Медианная зарплата - уровень, выше и ниже которого получают зарплату одинаковое количество работников или населения. Например, 10 человек зарабатывают: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 и один зарабатывает 10 тысяч монет. Тогда средняя зарплата будет больше тысячи монет. Но медианная зарплата будет всего 105 монет. Медианная - это зарплата человека, среднего в ряду. То есть 50% людей получают меньше него, а 50% людей получают больше него. Считается более справедливым показателем зарплаты, чем уровень средней зарплаты.

Чуть выше Татарстана в рейтинге находятся Самарская область, Бурятия и Башкортостан.

Самый высокий доход в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Москвы. Наиболее низкий уровень доходов наблюдается в девяти регионах, "лидерами" среди которых стали Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика.

Составители рейтинга учитывали в процентном соотношении количество тех, кто получает свыше 100 тыс. рублей в месяц и менее 10 тыс. В целом же только 4,1% россиян ежемесячно зарабатывает свыше 100 тыс. рублей.

Напомним, по данным на ноябрь, средняя зарплата в Татарстане составляет 31,3 тысячи рублей, то есть значительно выше медианной.