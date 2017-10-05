Стало известно, какие дома в Казани капитально отремонтируют в 2018 году

Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ опубликовал тендер на капитальный ремонт в многоквартирных домах Казани. Список "счастливчиков" невелик - всего 20 домов. На их ремонт выделят 186 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 1 декабря 2018 года.
Авиастроительный район
ул.Ново-Караваевская, д.3
ул.Ново-Караваевская, д.4
ул.Ново-Караваевская, д.4а
ул.Ново-Караваевская, д.5
ул.Ново-Караваевская, д.6
ул.Ново-Караваевская, д.8а
ул.Северополюсная, д.28а
ул.Чапаева, д.42
ул.Чапаева, д.42а
ул.Чапаева, д.51а
ул.Чапаева, д.51б
ул.Чапаева, д.53а
Жильцы этих домов могут расчитывать лишь на ремонт крыши и фасадов.
Вахитовский район
ул.Большая Красная, д.57а
ул.Жуковского, д.2/11
Московский район
ул.Бакалейная, д.44а
Приволжский район
ул.Магистральная, д.83
ул.Сафиуллина, д.12
ул.Сыртлановой, д.15
ул.Сыртлановой, д.19
ул.Халева, д.13
ул.Юлиуса Фучика, д.34
В рамках программы по капремонты жильцы этих домов могут рассчитывать на ремонт: крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных систем водоотведения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, а также на ремонт подъездов.
Напомним, ранее ProKazan.ru писал, что в 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют более тысячи домов, в том числе и в Казани.