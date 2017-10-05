Стало известно, какие дома в Казани капитально отремонтируют в 2018 году

На их ремонт выделят 186 миллионов рублей - ProKazan публикует список "счастливчиков"

Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ опубликовал тендер на капитальный ремонт в многоквартирных домах Казани. Список "счастливчиков" невелик - всего 20 домов. На их ремонт выделят 186 миллионов рублей. Завершить работы планируют до 1 декабря 2018 года.

Авиастроительный район

ул.Ново-Караваевская, д.3

ул.Ново-Караваевская, д.4

ул.Ново-Караваевская, д.4а

ул.Ново-Караваевская, д.5

ул.Ново-Караваевская, д.6

ул.Ново-Караваевская, д.8а

ул.Северополюсная, д.28а

ул.Чапаева, д.42

ул.Чапаева, д.42а

ул.Чапаева, д.51а

ул.Чапаева, д.51б

ул.Чапаева, д.53а

Жильцы этих домов могут расчитывать лишь на ремонт крыши и фасадов.

Вахитовский район

ул.Большая Красная, д.57а

ул.Жуковского, д.2/11

Московский район

ул.Бакалейная, д.44а

Приволжский район

ул.Магистральная, д.83

ул.Сафиуллина, д.12

ул.Сыртлановой, д.15

ул.Сыртлановой, д.19

ул.Халева, д.13

ул.Юлиуса Фучика, д.34

В рамках программы по капремонты жильцы этих домов могут рассчитывать на ремонт: крыши, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, внутридомовых инженерных систем водоотведения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, фасада, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, а также на ремонт подъездов.

Напомним, ранее ProKazan.ru писал, что в 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют более тысячи домов, в том числе и в Казани.