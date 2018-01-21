Стало известно, какие дома капитально отремонтируют в 2018 году. В списке сотни домов

Портал ProKazan.ru публикует список домов, попавших в перечень капремонта

В 2018 году в Татарстане капитально отремонтируют более тысячи домов, в том числе и в Казани. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Также в список попали дома, ремонт которых ожидается в 2019 году (документ есть в распоряжении редакции).

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Напомним, в Татарстане в 2017 году программа капремонта многоквартирных домов была завершена во всех 982 объектах. Также в уходящем году капремонт был произведен в 146 объектах школьного и дошкольного образования. Это 36 школ и 110 детских садов.

Кроме того, программы ремонта были завершены в детских оздоровительных лагерях, колледжах, объектах культуры, зданиях советов поселений муниципальных образований республики, учреждениях социального обслуживания РТ и 17 муниципальных архивах.