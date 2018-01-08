ProKazan узнал, как сейчас выглядит казанский цирк, который откроется в марте 2018 года

Корреспонденты портала прогулялись по обновленному цирку и узнали, что ждет зрителей после его открытия

Строительные работы в основном здании казанского цирка практически завершены. Сейчас здесь идет внутренняя отделка помещений, установка света и звука, монтаж оборудования. Завершить все планируют к весне этого года, а уже в марте нас ждет торжественное открытие.

- Уже есть кое-какие задумки, но раскрывать их не будем - увидите все сами, - рассказал директор казанского цирка Дамир Шарифуллин.

Ремонт на полмиллиарда

Знаменитой "летающей тарелке" в прошлом году исполнилось 50 лет. Здание, построенное в 1967 году, за годы эксплуатации сильно обветшало и нуждалось в ремонте. Деньги нашлись в конце 2016 года - из бюджета республики выделили 530 млн рублей.

Последний раз здание цирка ремонтировали перед Универсиадой. Но тогда строители лишь укрепили купол и основание здания. До "начинки" дело так и не дошло.

Сейчас же строителям предстояло отремонтировать уникальную кровлю в виде купола, фасад, внутренние помещения, а главное - манеж и зрительный зал. Завершить работы планировали к юбилейной дате, но не уложились в срок.

Как выяснилось, изначально планировался меньший объем ремонтных работ, но затем строители "вошли во вкус" и решили привести в порядок и административные помещения. Тем более, что руководство республики выделило дополнительные деньги вдобавок к полумиллиарду. Сколько? В цирке эту сумму держат в секрете.

Новый звук, свет и удобные кресла

Корреспонденты портала ProKazan.ru прогулялись по обновленному цирку. Начали мы со зрительного зала. На манеже полностью поменяли покрытие и заменили бортики - теперь они со светодинамической подсветкой.

Сейчас в зале идет настройка светового и звукового оборудования.

Обновили и кресла. Они двух цветов - серые и черные. Пусть вас не смущают мрачные цвета - ярких красок в цирке очень много. Основной ромбовидный узор встречается повсюду.

Кстати, мы "распаковали" одно из кресел и протестировали - сидеть очень удобно.

Вот такое граффити будет встречать посетителей на входе.

Дизайнерские светильники под потолком. Если раньше в цирке было темновато, то сейчас - светло.

Так выглядят торговые площадки в фойе цирка. Их станет больше: к точкам общепита добавятся сувенирные лавки.

Покушать можно будет тут же - за столиками.

Родителям с детьми придется по душе специальная игровая зона.

Как уверяет руководство цирка, реконструкция цирка никак не отразится на ценовой политике. Стоимость билетов останется на прежнем уровне и посмотреть представление можно будет за 500-1300 рублей.

Открытие цирка запланировано на март-апрель 2018 года.