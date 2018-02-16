Зеленодольский лыжник завоевал серебро на зимней Олимпиаде в Пхенчхане

В олимпийском Пхенчхане завершилась лыжная эстафета 4х5 км. Российские спортсмены взошли на пьедестал почета, выиграв серебряную медаль. В эстафете участвовали зеленодолец Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов.
Золото завоевала сборная Норвегии, бронза у команды Франции. Эта медаль стала десятой наградой российской сборной на ОИ-2018.
Напомним, вчера лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская (Татарста) завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км.
Президент РТ Рустам Минниханов поздравил с успешным выступлением лыжниц в женской эстафете на Олимпиаде-2018, сообщается на сайте президента РТ.
- Эта бронза, завоеванная в сложной спортивной борьбе, в непростых для нашей страны условиях, пожалуй, ценнее многих золотых медалей, — сказал Минниханов.
Ждем очередной поздравительной телеграммы от главы республики.