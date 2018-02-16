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Казанский правозащитник подал жалобу на Роспотребнадзор за отказ проверить Чеховский рынок
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Казанский правозащитник подал жалобу на Роспотребнадзор за отказ проверить Чеховский рынок

Казанский правозащитник подал жалобу на Роспотребнадзор за отказ проверить Чеховский рынок
16+
Фото: кадр видео телеканала "Пятница"
Он высказал предположение, что руководство рынка имеет коррупционные связи с властями Казани

Прокурору республики Илдусу Нафикову пожаловались на бездействие Управления Роспотребнадзора и грубейшие нарушения Санитарных норм на Чеховском рынке. Жалобу подал правозащитник Еркен Сарсенбаев, об этом он рассказал корреспонденту ProKazan.ru.

В своем обращении он описал выявленные нарушения, а также описал нарушения хранения товаров.

- Органам власти Казани давно известно, что здание рынка сильно изношено, и имеются масса различных  нарушений законодательства РФ на территории рынка, что представляет угрозу жизни и здоровью гражданам. Бездействие или необоснованный  уход Роспотребназдора по РТ от проверки  рынка вызывает крайнее возмущение, и недовольство. Поэтому есть подозрение, что руководство Роспотребнадзора по РТ, власти Казани и владельца рынка имеются  коррупционные связи и личные интересы на этом рынке, - написал в своей жалобе правозащитник.

Сарсембаев намерен добиться временного прекращении  работы Чеховского рынка до полного устранения нарушений.

Напомним, что на этой неделе в Казань с проверкой нагрянула ведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская. В эфире телеканала появились кадры, как на Чеховском рынке мясо хранится на полу, продукты не имеют маркировок, а на сосисках налеплены волосы.

Управление Роспотребнадзора на выявленные Самбурской нарушения заявил, что проверять Чеховский рынок не будет по причине того, что в информации команды «Ревизорро» отсутствует информация о конкретном месте расположения торговой точки (номер), ее фирменное наименование и юридический адрес (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в вышеуказанной торговой точке.
 

Ольга Плешкова, 17.02.2018, 15:15
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин17 февраля 2018, 15:18
Вот молодец! Неравнодушный!
20
45
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Воротилы Чеховского рынка17 февраля 2018, 15:22
а правозащитник Еркен Сарсенбаев скоро совершит самоубийство. Наверное, 8-ю ударами ножа в шею.. 8-*
7
27
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Горожанин17 февраля 2018, 15:31
А Нафикову пофиК))
2
17
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 15:44
нашел чем пугать :-D да я в Махачкале три года свининой торговал
Лучший комментарий
5
33
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Стас17 февраля 2018, 15:46
Адрес:Чеховский рынок. Неважно, какая точка. Проверяйте весь рынок.
5
32
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Горожанин17 февраля 2018, 15:49
Калужские слились ?
2
11
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Горожанин17 февраля 2018, 16:07
Базар по сравнению с сетевыми магазинами - детский сад. У сетевиков вообще безотходное производство, просрочка раз дцать перемаркировывается, а когда совсем стухнет перерабатывается в полуфабрикаты и готовую еду.
4
25
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Горожанин17 февраля 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Калужские слились ?
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Уже очень давно,там директора из конторы поставили и сразу шушеру пересажали.
0
10
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Горожанин17 февраля 2018, 16:07
Коррупция Инде на уровни ХАды выХАди найдутся ! Быз Булдарабыз!
1
8
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин17 февраля 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Фамилия вроде не татарская. Чего этот либерасто-иммигрант тусуется в Казани, да ещё права качает. Депортировать в Казахстан, своих майдаунов хватает
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Возможно вы будете удивлены но жители казани и гости города не только татары:-D
2
20
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Горожанин17 февраля 2018, 16:47
В смысле, Самбургская расстроилась, что ее передачу не смотрят в роспотребнадзоре? Я например, вообще телевизор не смотрю, и что? Кто сказал, что какая-то передачка на тв, основание для заведения дела? Есть процессуальные нормы, заявление нужно подавать по форме.
10
7
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патриот17 февраля 2018, 16:58
В некоторых комментах выражают национальную нетерпимостью и высокомерие. В связи с этим возникает вопрос? А чем татары или русские проживающие в Татарстане хуже других национальностей проживающих постоянно в Татарстане????
3
7
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Казанец17 февраля 2018, 17:03
Зрите в корень! проблема коррупции и национализма в регионе это- вина руководства Татарстана, с них начинает весь бардак и произвол.
1
10
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Адвокат17 февраля 2018, 17:15
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Во 2 и 10 комментарии ВОЗМОЖНО имеются признаки подающие под статьи Уголовного кодекса РФ.
А именно; во втором комментарии ПОХОЖЕ на угрозу жизни и здоровью человека. Во втором комментарии, ПОХОЖЕ выражение мнение не терпимости по национальному признаку. Рекомендую Следственному комитету РФ, МВД РФ, и прокуратуре на это обратить внимание.
13
8
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Горожанин17 февраля 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
В некоторых комментах выражают национальную нетерпимостью и высокомерие. В связи с этим возникает вопрос? А чем татары или русские проживающие в Татарстане хуже других национальностей проживающих постоянно в Татарстане????
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Может разные потребности, темпераменты. Кто-то предпочитает помолчать, кому-то надо поговорить, кому-то поскандалить и полаяться, а повод найдется.
0
0
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин17 февраля 2018, 17:50
В ответ на комментарий пользователя
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Во 2 и 10 комментарии ВОЗМОЖНО имеются признаки подающие под статьи Уголовного кодекса РФ.
А именно; во втором комментарии ПОХОЖЕ на угрозу жизни и здоровью человека. Во втором комментарии, ПОХОЖЕ выражение мнение не терпимости по национальному признаку. Рекомендую Следственному комитету РФ, МВД РФ, и прокуратуре на это обратить внимание.
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Вот такой антон как ты деда моего в сталинские лагеря определил. Хочу чтоб такие как ты длинноязыкие, на лесозаготовках сгнили.
1
17
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Горожанин17 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Во 2 и 10 комментарии ВОЗМОЖНО имеются признаки подающие под статьи Уголовного кодекса РФ.
А именно; во втором комментарии ПОХОЖЕ на угрозу жизни и здоровью человека. Во втором комментарии, ПОХОЖЕ выражение мнение не терпимости по национальному признаку. Рекомендую Следственному комитету РФ, МВД РФ, и прокуратуре на это обратить внимание.
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Еркен, залогинься :-D Что переccaл, что ли? :-P Адвокат, млять..
2
12
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Горожанин17 февраля 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Вот такой антон как ты деда моего в сталинские лагеря определил. Хочу чтоб такие как ты длинноязыкие, на лесозаготовках сгнили.
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дык, это Еркешка.. Оскорбили его комменты тутошние :-D
2
9
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Горожанин17 февраля 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Адрес:Чеховский рынок. Неважно, какая точка. Проверяйте весь рынок.
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да-да, и гвозди там проверьте, не тухлые ли )
0
5
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Горожанин17 февраля 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Еркен, залогинься :-D Что переccaл, что ли? :-P Адвокат, млять..
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Да это тот самый, который тут спамил про немытый БЭТЭК :-D
0
7
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ПХАХАХА17 февраля 2018, 18:10
В Татарстане разгорелся финансовый скандал в региональном отделении КПРФ. Бывший член партячейки Еркен Сарсенбаев пожаловался в суд на то, что руководство отделения не выплатило ему деньги за работу на думских выборах. Он утверждает, что обмануто еще «несколько сотен» человек. В реготделении с претензиями не согласны.
Как заявил „Ъ“ лидер движения «За права жителей общежитий и аварийных домов в Казани» Еркен Сарсенбаев, региональное отделение КПРФ задолжало ему 15 тыс. руб. за три месяца работы во главе штаба протестных действий. По его словам, начиная с октября прошлого года он провел несколько пикетов в поддержку партии и активно формировал команду ее сторонников. Как утверждает активист, КПРФ задолжала и другим агитаторам, и наблюдателям, работавшим на партию в думскую кампанию: «Обманутых несколько сотен, а сумма долга по Татарстану исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей». Свои сведения, уточнил господин Сарсенбаев, он почерпнул «из многочисленных разговоров с людьми».

Отстаивать свою правоту активист собирается в суде: его иск к лидеру местных коммунистов Хафизу Миргалимову будет рассматриваться 22 апреля в мировом суде Вахитовского района Казани. А сегодня он намерен заявить о своих требованиях, а также раскритиковать татарстанское отделение КПРФ за слабую оппозиционность на пикете в Казани. Господин Сарсенбаев утверждает, что его позицию разделяет «больше половины» местных коммунистов (численность татарского отделения составляет 1390 человек).

Как сообщил „Ъ“ Хафиз Миргалимов, в сентябре прошлого года он действительно предложил господину Сарсенбаеву возглавить штаб протестных действий, однако ни 1 октября (с этого дня действовал трудовой договор), ни позже тот в офисе не появился, после чего договор был аннулирован, а в марте мятежник был исключен из партии. Он отрицает, что в рядах местных коммунистов произошел раскол. «Что касается долгов по работе в избирательную кампанию, у меня нет ни одного такого заявления от членов партии. По моим данным, ни одного члена КПРФ на митинг к Сарсенбаеву не выйдет»,— заявил он.

Господин Миргалимов выдвигает ответные обвинения: по его словам, он располагает заявлениями трех жителей общежитий, которым господин Сарсенбаев за деньги обещал приватизировать комнаты. При этом действовал последний, говорит господин Миргалимов, как его помощник в качестве депутата Госсовета Татарстана. «Я направил эти заявления только в ЦК КПРФ, в правоохранительные органы не стал, пожалел его жену и детей», — сказал лидер татарстанских коммунистов.
0
6
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Горожанин17 февраля 2018, 18:12
А зачем? В условиях рыночных отношений и демократии. Все что хотела, она показала. Если человеку нравится питаться на помойке, то это его демократическое право и свобода личности. В остальном работает естественное рыночное регулирование, плохой товар - потеря спроса, тем более когда есть еще где купить.
1
3
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Фома неверующий17 февраля 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Еркен, залогинься :-D Что переccaл, что ли? :-P Адвокат, млять..
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Есть мнение! культура, воспитание и порядочность человека определяется по его словам и действиям в отношении других- окружающих людей и к стране где живёшь.
В данном случае наблюдается какая та " Лагерная" грязь, муть, ложь.
И самое страшное и ужасное это -сплошь и рядом в стране, искоренить этого никак невозможно.
По этой причине, РФ никогда не быть высшей степени цивилизованной, культурной и демократической страной.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 18:13
А некоторые сами ищут просрочку, диссиденты всякие, на кладбищах яйца собирают себе на пропитание.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
В Татарстане разгорелся финансовый скандал в региональном отделении КПРФ. Бывший член партячейки Еркен Сарсенбаев пожаловался в суд на то, что руководство отделения не выплатило ему деньги за работу на думских выборах. Он утверждает, что обмануто еще «несколько сотен» человек. В реготделении с претензиями не согласны.
Как заявил „Ъ“ лидер движения «За права жителей общежитий и аварийных домов в Казани» Еркен Сарсенбаев, региональное отделение КПРФ задолжало ему 15 тыс. руб. за три месяца работы во главе штаба протестных действий. По его словам, начиная с октября прошлого года он провел несколько пикетов в поддержку партии и активно формировал команду ее сторонников. Как утверждает активист, КПРФ задолжала и другим агитаторам, и наблюдателям, работавшим на партию в думскую кампанию: «Обманутых несколько сотен, а сумма долга по Татарстану исчисляется несколькими сотнями тысяч рублей». Свои сведения, уточнил господин Сарсенбаев, он почерпнул «из многочисленных разговоров с людьми».

Отстаивать свою правоту активист собирается в суде: его иск к лидеру местных коммунистов Хафизу Миргалимову будет рассматриваться 22 апреля в мировом суде Вахитовского района Казани. А сегодня он намерен заявить о своих требованиях, а также раскритиковать татарстанское отделение КПРФ за слабую оппозиционность на пикете в Казани. Господин Сарсенбаев утверждает, что его позицию разделяет «больше половины» местных коммунистов (численность татарского отделения составляет 1390 человек).

Как сообщил „Ъ“ Хафиз Миргалимов, в сентябре прошлого года он действительно предложил господину Сарсенбаеву возглавить штаб протестных действий, однако ни 1 октября (с этого дня действовал трудовой договор), ни позже тот в офисе не появился, после чего договор был аннулирован, а в марте мятежник был исключен из партии. Он отрицает, что в рядах местных коммунистов произошел раскол. «Что касается долгов по работе в избирательную кампанию, у меня нет ни одного такого заявления от членов партии. По моим данным, ни одного члена КПРФ на митинг к Сарсенбаеву не выйдет»,— заявил он.

Господин Миргалимов выдвигает ответные обвинения: по его словам, он располагает заявлениями трех жителей общежитий, которым господин Сарсенбаев за деньги обещал приватизировать комнаты. При этом действовал последний, говорит господин Миргалимов, как его помощник в качестве депутата Госсовета Татарстана. «Я направил эти заявления только в ЦК КПРФ, в правоохранительные органы не стал, пожалел его жену и детей», — сказал лидер татарстанских коммунистов.
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Гы, окааца - профессиональный псдабол :-D
1
2
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ! Во 2 и 10 комментарии ВОЗМОЖНО имеются признаки подающие под статьи Уголовного кодекса РФ.
А именно; во втором комментарии ПОХОЖЕ на угрозу жизни и здоровью человека. Во втором комментарии, ПОХОЖЕ выражение мнение не терпимости по национальному признаку. Рекомендую Следственному комитету РФ, МВД РФ, и прокуратуре на это обратить внимание.
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Ты давай тут, не кокетничай. Если диарея у тебя, выпей иммодиум.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
Есть мнение! культура, воспитание и порядочность человека определяется по его словам и действиям в отношении других- окружающих людей и к стране где живёшь.
В данном случае наблюдается какая та " Лагерная" грязь, муть, ложь.
И самое страшное и ужасное это -сплошь и рядом в стране, искоренить этого никак невозможно.
По этой причине, РФ никогда не быть высшей степени цивилизованной, культурной и демократической страной.
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"Лагерная" грязь? ;-| что-то это напоминает.. Грязь лагерная.. 1930-50-ми годами дохнуло.. %-8
2
1
Согласны с автором?
Фома неверующий17 февраля 2018, 18:19
Есть мнение! культура, воспитание и порядочность человека определяется по его словам и действиям в отношении других- окружающих людей и к стране где живёшь.
В данном случае наблюдается какая та " Лагерная" грязь, муть, ложь.
И самое страшное и ужасное это -сплошь и рядом в стране, искоренить этого никак невозможно.
По этой причине, РФ никогда не быть высшей степени цивилизованной, культурной и демократической страной.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Есть мнение! культура, воспитание и порядочность человека определяется по его словам и действиям в отношении других- окружающих людей и к стране где живёшь.
В данном случае наблюдается какая та " Лагерная" грязь, муть, ложь.
И самое страшное и ужасное это -сплошь и рядом в стране, искоренить этого никак невозможно.
По этой причине, РФ никогда не быть высшей степени цивилизованной, культурной и демократической страной.
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вышеупомянутое мнение - чушь! :-D
1
0
Согласны с автором?
Слушатель17 февраля 2018, 18:20
Надо быть тараканом, чтобы на этом рынке кушать.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин17 февраля 2018, 18:21
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://pletegy-online.ru/site/996415844s89103p3056
2
0
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Рубен Арташаров17 февраля 2018, 18:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Герцог17 февраля 2018, 20:41
Он правду всё искал на рынке
Дыра была уже в ботинке
Афёр не будет лишь тогда
Когда отменится таньга
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Горожанин17 февраля 2018, 21:05
В ответ на комментарий пользователя
Возможно вы будете удивлены но жители казани и гости города не только татары:-D
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Речь ведь была не о нации, а о либерал-иммигранте. Назарбаев не дает видимо у себя развернуться майданутым вот этот Эрек и подался сюда. А тут своих майдаунов хватает, так что лучше бы ему проехать дальше до Киева.
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