Казанский правозащитник подал жалобу на Роспотребнадзор за отказ проверить Чеховский рынок

Он высказал предположение, что руководство рынка имеет коррупционные связи с властями Казани

Прокурору республики Илдусу Нафикову пожаловались на бездействие Управления Роспотребнадзора и грубейшие нарушения Санитарных норм на Чеховском рынке. Жалобу подал правозащитник Еркен Сарсенбаев, об этом он рассказал корреспонденту ProKazan.ru.

В своем обращении он описал выявленные нарушения, а также описал нарушения хранения товаров.

- Органам власти Казани давно известно, что здание рынка сильно изношено, и имеются масса различных нарушений законодательства РФ на территории рынка, что представляет угрозу жизни и здоровью гражданам. Бездействие или необоснованный уход Роспотребназдора по РТ от проверки рынка вызывает крайнее возмущение, и недовольство. Поэтому есть подозрение, что руководство Роспотребнадзора по РТ, власти Казани и владельца рынка имеются коррупционные связи и личные интересы на этом рынке, - написал в своей жалобе правозащитник.

Сарсембаев намерен добиться временного прекращении работы Чеховского рынка до полного устранения нарушений.

Напомним, что на этой неделе в Казань с проверкой нагрянула ведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская. В эфире телеканала появились кадры, как на Чеховском рынке мясо хранится на полу, продукты не имеют маркировок, а на сосисках налеплены волосы.

Управление Роспотребнадзора на выявленные Самбурской нарушения заявил, что проверять Чеховский рынок не будет по причине того, что в информации команды «Ревизорро» отсутствует информация о конкретном месте расположения торговой точки (номер), ее фирменное наименование и юридический адрес (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в вышеуказанной торговой точке.

