«Какие волосы, вы чего»: появилось полное видео проверки «Ревизорро» Чеховского рынка

В Сети появилось полное видео проверки программы «Ревизорро», в которой ее ведущая Настасья Самбурская с проверкой нагрянула в Казань. Вместо со съемочной группой Самбурская проверила Чеховский рынок, кафе «Дом чая», отель «Джузеппе» и IQ-бар.

Так, продавцы Чеховского рынка, увидев камеры «Ревизорро», тут же разбежались, оставив свои рабочие места без присмотра. В ходе проверки Самбурская обнаружила, что мясо хранится на бетонном полу, витрины грязные, маркировок нет.

- Не троньте меня, у меня давление, - сказала продавец. - Какие волосы, вы чего дурите. Я сейчас вызову скорую помощь.

Другой продавец на вопрос, есть ли у нее медицинская книжка, ответила, что они колхозники.

- Потому что мы колхозники, пенсионеры приходят и как крестьяне торгуют. Не наезжайте на нас, - ответила другой продавец.

Однако отель «Джузеппе» оставил иные впечатления у «Ревизорро» - там сотрудница отеля приятно удивила Самбурскую. А вот кафе «Дом чая» ведущая не рекомендовала.