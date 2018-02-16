В Набережных челнах за взятку арестован сотрудник исполкома

В Набережных Челнах под арест отправлен главный специалист управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Дмитрий Дмитриев. Его подозревают в получении взятки.

Как считают следователи, Дмитриев требовал с одного из предпринимателей 200 тысяч рублей за продление срока аренды земельного участка, на котором бизнесмен возвел промышленный объект. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Сообщается, что чиновник был задержан с поличным в собственном кабинете. В том, что он требовал деньги, Дмитриев не признает.

Дмитрию Дмитриеву выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 апреля.

Отметим, что 2018 год начался для Татарстан со скандала - республику захлестнула волна громких уголовных дел, связанных с коррупцией. Одно из них закончилось трагедией: тело замминистра здравоохранения республики Елены Шишмаревой было найдено после избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Ряд экспертов связывает это с предстоящими выборами: антикоррупционная кампания имеет неплохой пропагандистский эффект. Другие считают действия силовиков, системной работой, которая не связана с предстоящими выборами президента РТ.