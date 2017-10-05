Тема недели: чиновники Татарстана - десятки задержанных, один мертв

ProKazan пообщался с экспертами, чтобы выяснить, связана ли череда резонансных разоблачений с предстоящими выборами или это просто совпадение.

2018 год начался для Татарстан со скандала - республику захлестнула волна громких уголовных дел, связанных с коррупцией. К сожалению, одно из них закончилось трагедией: на этой неделе обнаружили тело замминистра здравоохранения республики Елены Шишмаревой. Следствие не исключает, что женщина, обвиняемая в мошенничестве, совершила суицид.

"Город" пообщался с экспертами, чтобы выяснить, связана ли череда резонансных разоблачений с предстоящими выборами или это просто совпадение.

Загадочная смерть замглавы Минздрава РТ

51-летнюю Елену Шишмареву задержали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в начале февраля.

По версии силовиков, чиновница заставляла лечебно-профилактические учреждения, подведомственные минздраву, отправлять своих сотрудников на курсы повышения квалификацию Стоимость каждого составляла от 16 до 40 тысяч рублей. Цены были завышены, а разница якобы оседала в карманах чиновницы и ее подруги - профессора КФУ. С 2015 года они "заработали" более 5 миллионов рублей.

Свою вину обе женщины не признали.

— Я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия и решения, - заявила Шишмарева на суде. — Я готова сотрудничать.

Судья отправил чиновницу минздрава под домашний арест, а через несколько дней обнаружили ее тело.

— Я могу подтвердить этот факт, — сказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин федеральному телеканалу. — Для нас это трагедия. Мы потеряли высококлассного специалиста, очень опытного специалиста.

Случай с Еленой Шишмаревой - не единственный.

Громкие задержания в Татарстане

Мы вспомнили лишь несколько эпизодов, которые мелькали в новостных лентах в январе.

Владимир Швецов, экс-министр транспорта РТ

Бывший министр транс­порта РТ подозревается в мошенничестве особо крупного размера. По данным СМИ, он и его дети могут быть причастны к махинациям с залоговым имуществом на 60 миллионов рублей.

Расих Галимуллин, бывший начальник елабужского ОВД

Галимуллина задержали сотрудники ФСБ, так как подозревают, что он согласился стать посредником в передаче взятки в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались полицейским, чтобы те помогли избежать уголовной ответственности двум мошенникам.

Айдар Шарафеев, заведующий отделением рентгенангиохирургических методов диагностики и лечения

По версии Следственного комитета, молодой медик вымогал взятку в 40 тысяч рублей за проведение операции. В январе его задержали с поличным при получении денег. Cуд отправил Айдара Шарафеева под домашний арест на два месяца.

Елена Румбешта, глава бюро медико-социальной экспертизы по РТ

В получении взятки призналась и супруга ректора КГМУ. Как сообщили следователи в пресс-службе Следственного комитета, вместе со своей помощницей она получила от жительницы Казани 80 тысяч рублей за незаконное оформление бессрочной инвалидности. Женщину отправили под домашний арест.

Тагир Харматуллин, бывший глава Тукаевского и Менделеевского районов РТ

Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве с землей на сумму в 77 миллионов рублей. По версии следствия, он дал незаконное указание выделить земельный участок в селе Большая Шильма. Затем велел перевести эти земли из разряда рекреационной зоны в участок, на котором разрешено строительство домов.

Азат Валиуллин, бывший глава исполкома Пестречинского района

Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Он с нарушениями предоставлял в аренду земельные участки в районе одному из предпринимателей, затем участки переводились в собственность.

Эксперты о волне арестов

Сергей Сергеев,

заведующий кафедрой социальной

и политической конфликтологии КНИТУ

- «Зачистка» - не совсем верное слово для происходящего, скорее, это образцово-показательные задержания. Связаны они не столько с выборами, сколько с попыткой перехватить повестку антикоррупционной борьбы Навального. Несмотря на то, что высокие должностные лица избегают называть его по фамилии, эта повестка очень эффективна как пропагандистское орудие. И если нельзя это дело прекратить, то нужно возглавить.



Что касается того, прекратится это после выборов или нет, то скорее всего, прекратится - любая кампания имеет свою инерцию. Это действительно попытка решения проблемы не путем изменения системы, а путем ареста отдельных лиц. Другое дело, виновны ли они и если да, то насколько.

Руслан Айсин,

политолог и редактор журнала "Поистине"

- Это, конечно, перед выборами такая активность, потому что антикоррупционный удар по чиновникам нанесен в очень подходящий момент. Ведь то же самое происходит в Дагестане. Во-вторых, меня настораживает тот факт, что чиновники, на которых возбудили дела, достаточно низкого ранга, так как главы районов в 90-х начале 2000-х были всевластными хозяевами своей территории, сейчас это далеко не так.



На сегодняшний день коррупционные схемы немного изменились, поэтому уголовные дела в отношении уже отставных чиновников, показывают, что эти люди уже выпали из "административной обоймы". И показательные уголовные дела должны вызвать одобрение электората перед выборами, так как люди несильно увлечены предвыборной кампанией, много людей, которые разочарованы и апатичны.



Игорь Бикеев,

сопредседатель регионального штаба ОНФ

- Борьба с коррупцией - системная работа правоохранительных органов, которая не связана с предстоящими выборами Президента России. Аресты чиновников самых различных уровней у нас осуществляются постоянно. Налицо эффект накопления и использования полученной оперативной информации.



Возможно, отдельные представители правоохранительной системы начали думать: дескать, наши соседи это делают, а чем мы хуже? Увеличение масштабов борьбы с коррупцией меня как представителя гражданского общества могут только радовать.