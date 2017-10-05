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Тема недели: чиновники Татарстана - десятки задержанных, один мертв

Тема недели: чиновники Татарстана - десятки задержанных, один мертв
16+
Фото: Шамиля Абдюшева, из архива героев
ProKazan пообщался с экспертами, чтобы выяснить, связана ли череда резонансных разоблачений с предстоящими выборами или это просто совпадение.

2018 год начался для Татарстан со скандала - республику захлестнула волна громких уголовных дел, связанных с коррупцией. К сожалению, одно из них закончилось трагедией: на этой неделе обнаружили тело замминистра здравоохранения республики Елены Шишмаревой. Следствие не исключает, что женщина, обвиняемая в мошенничестве, совершила суицид.

"Город" пообщался с экспертами, чтобы выяснить, связана ли череда резонансных разоблачений с предстоящими выборами или это просто совпадение.

Загадочная смерть замглавы Минздрава РТ

51-летнюю Елену Шишмареву задержали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в начале февраля.

По версии силовиков, чиновница заставляла лечебно-профилактические учреждения, подведомственные минздраву, отправлять своих сотрудников на курсы повышения квалификацию Стоимость каждого составляла от 16 до 40 тысяч рублей. Цены были завышены, а разница якобы оседала в карманах чиновницы и ее подруги - профессора КФУ. С 2015 года они "заработали" более 5 миллионов рублей.

Свою вину обе женщины не признали.

— Я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия и решения, - заявила Шишмарева на суде. — Я готова сотрудничать.

Судья отправил чиновницу минздрава под домашний арест, а через несколько дней обнаружили ее тело.

— Я могу подтвердить этот факт, — сказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин федеральному телеканалу. — Для нас это трагедия. Мы потеряли высококлассного специалиста, очень опытного специалиста.

Случай с Еленой Шишмаревой - не единственный.

Громкие задержания в Татарстане

Мы вспомнили лишь несколько эпизодов, которые мелькали в новостных лентах в январе.

  • Владимир Швецов, экс-министр транспорта РТ

Бывший министр транс­порта РТ подозревается в мошенничестве особо крупного размера. По данным СМИ, он и его дети могут быть причастны к махинациям с залоговым имуществом на 60 миллионов рублей.

  • Расих Галимуллин, бывший начальник елабужского ОВД

Галимуллина задержали сотрудники ФСБ, так как подозревают, что он согласился стать посредником в передаче взятки в 3 миллиона рублей. Деньги предназначались полицейским, чтобы те помогли избежать уголовной ответственности двум мошенникам.

  • Айдар Шарафеев, заведующий отделением рентгенангиохирургических методов диагностики и лечения

По версии Следственного комитета, молодой медик вымогал взятку в 40 тысяч рублей за проведение операции. В январе его задержали с поличным при получении денег. Cуд отправил Айдара Шарафеева под домашний арест на два месяца.

  • Елена Румбешта, глава бюро медико-социальной экспертизы по РТ

В получении взятки призналась и супруга ректора КГМУ. Как сообщили следователи в пресс-службе Следственного комитета, вместе со своей помощницей она получила от жительницы Казани 80 тысяч рублей за незаконное оформление бессрочной инвалидности. Женщину отправили под домашний арест.

  • Тагир Харматуллин, бывший глава Тукаевского и Менделеевского районов РТ

Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве с землей на сумму в 77 миллионов рублей. По версии следствия, он дал незаконное указание выделить земельный участок в селе Большая Шильма. Затем велел перевести эти земли из разряда рекреационной зоны в участок, на котором разрешено строительство домов.

  • Азат Валиуллин, бывший глава исполкома Пестречинского района

Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. Он с нарушениями предоставлял в аренду земельные участки в районе одному из предпринимателей, затем участки переводились в собственность.

Эксперты о волне арестов

Сергей Сергеев, 
заведующий кафедрой социальной
и политической конфликтологии КНИТУ

- «Зачистка» - не совсем верное слово для происходящего, скорее, это образцово-показательные задержания. Связаны они не столько с выборами, сколько с попыткой перехватить повестку антикоррупционной борьбы Навального. Несмотря на то, что высокие должностные лица избегают называть его по фамилии, эта повестка очень эффективна как пропагандистское орудие. И если нельзя это дело прекратить, то нужно возглавить.

Что касается того, прекратится это после выборов или нет, то скорее всего, прекратится - любая кампания имеет свою инерцию. Это действительно попытка решения проблемы не путем изменения системы, а путем ареста отдельных лиц. Другое дело, виновны ли они и если да, то насколько.

Руслан Айсин,
политолог и редактор журнала "Поистине"

- Это, конечно, перед выборами такая активность, потому что антикоррупционный удар по чиновникам нанесен в очень подходящий момент. Ведь то же самое происходит в Дагестане. Во-вторых, меня настораживает тот факт, что чиновники, на которых возбудили дела, достаточно низкого ранга, так как главы районов в 90-х начале 2000-х были всевластными хозяевами своей территории, сейчас это далеко не так.

На сегодняшний день коррупционные схемы немного изменились, поэтому уголовные дела в отношении уже отставных чиновников, показывают, что эти люди уже выпали из "административной обоймы". И показательные уголовные дела должны вызвать одобрение электората перед выборами, так как люди несильно увлечены предвыборной кампанией, много людей, которые разочарованы и апатичны. 


Игорь Бикеев,
сопредседатель регионального штаба ОНФ

- Борьба с коррупцией - системная работа правоохранительных органов, которая не связана с предстоящими выборами Президента России. Аресты чиновников самых различных уровней у нас осуществляются постоянно. Налицо эффект накопления и использования полученной оперативной информации.

Возможно, отдельные представители правоохранительной системы начали думать: дескать, наши соседи это делают, а чем мы хуже? Увеличение масштабов борьбы с коррупцией меня как представителя гражданского общества могут только радовать.

ProKazan.ru, 09.02.2018, 16:44
Тэги: Скандалы
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2018, 17:27
Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
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Горожанин09 февраля 2018, 17:29
Скандалы, интриги, расследования
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Горожанин09 февраля 2018, 17:35
Всех трясите воров, всех! Все они чиновники как присосутся к теплому месту, так и начинают доить бюджет!!!
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Горожанин09 февраля 2018, 17:46
Если верзушка России захочет сохранить власть то ей придется отменить мараторий на смертную казнь ,вынужденная мера при реальном положении экономики и отсутствия кредитно денежной политики.А уж потом как карта ляжет.
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Горожанин09 февраля 2018, 17:59
Как можно связывать с выборами то, что происходит в двух маленьких республиках?
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Горожанин09 февраля 2018, 18:02
Тетя настоящий самурай, восемь раз себя ткнуть в шею?!!
Лучший комментарий
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:11
Большие коррупционеры изображают борьбу с коррупцией и преследуют мелких коррупционеров.
0
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САША09 февраля 2018, 18:15
Согласен с Сергеевым. Удивляет его смелость. Сергей, честно, не ожидал от тебя. Вызывает уважение. Жму руку. Мы учились вместе.
0
2
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Горожанин09 февраля 2018, 18:29
Результат срусь фикации , когда даже из цивилизованных Татар, у кого был всегда порядок и во времена Волжской Болгарии (Булгарии) и Казанского Ханства до прихода срусь ни. Даже за 10 Шаймиевских лет было все Ок пока срусь ня не начала из Москвабада сувать сюда свое свиное им рыло искусственно пладя коррупцию и грабя Республику через местных назначенных про урыских предателей.
4
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Горожанин09 февраля 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
Согласен с Сергеевым. Удивляет его смелость. Сергей, честно, не ожидал от тебя. Вызывает уважение. Жму руку. Мы учились вместе.
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А КНИТУ - КАИ или КХТИ?
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
А КНИТУ - КАИ или КХТИ?
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тощщна!
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дядя Вася09 февраля 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
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Не в тему стихи. Какие они волки? Так.. падаль..
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Горожанин09 февраля 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Согласен с Сергеевым. Удивляет его смелость. Сергей, честно, не ожидал от тебя. Вызывает уважение. Жму руку. Мы учились вместе.
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"Сергей, честно, не ожидал от тебя. "
:-D:-D:-D Я тожэ!
1
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:42
Какие славные дни везде надо проверки устраевать в комунальнных и производстве особено на металлоконструкциях где эти ревезоры
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Горожанин09 февраля 2018, 18:46
Коррупционный рейтинг региона достаточно высок. Об этом в мск знают хорошо и давно. Региону выделялись большие средства, надо думать в нынешней экономической ситуации контроль будет усиливаться.
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:54
Цветущий регион, всегда пионер, экспериментальная площадка, и вдруг, крах банковской системы, весьма сомнительное поведение в исправлении ситуации, на фоне санкций, конфронтации, ущемления прав русских, какие-то непонятные организации в глубинке страны. Кроме того крах в строительной отрасли, а именно в неисполнении государственного заказа в области социального жилья.
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:55
Логичные действия ревизоров при сложившихся обстоятельствах.
0
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Горожанин09 февраля 2018, 18:56
Была бы губерния, а не республика, то и...
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Горожанин09 февраля 2018, 19:00
Уберут, засадят одних, придут такие же борзые другие, "свято" место не бывает пусто, вернее хлебное место, ну а родственничков и прочих своих, которых надо пристроить, кучи кучные.
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Горожанин09 февраля 2018, 19:02
Тормыш анын бер генә исеме бар ** ул тормыш
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Горожанин09 февраля 2018, 19:08
Показуха
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Горожанин09 февраля 2018, 19:20
В ответ на комментарий пользователя
Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.
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На каких волков??? На ШАКАЛОВ позорных
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Горожанин09 февраля 2018, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Тетя настоящий самурай, восемь раз себя ткнуть в шею?!!
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Вот именно могла бы и таблеток наглотаться в минздраве работала у нее наверное в любой аптеке абонемент
0
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причина смерти ясна09 февраля 2018, 19:25
— Я являюсь самым заинтересованным лицом, чтобы объяснить следствию все мои действия и решения, - заявила Шишмарева на суде. — Я готова сотрудничать.
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Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

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Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
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