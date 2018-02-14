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Жене экс-игрока «Рубина» «простили» снятые в рухнувшем «Интехбанке» 24 млн рублей

Жене экс-игрока "Рубина" "простили" снятые в рухнувшем "Интехбанке" 24 млн рублей
16+
Фото: instagram.com/talianatcho
При этом поданное на нее заявление в суд было отозвано

Агентство по страхованию вкладов неожиданно отменило иск, поданный к Талие Натхо - жене игрока ЦСКА Бибраса Натхо, который выступал за "Рубин" с 2010 по 2013 год, об этом сообщает "Реальное время".

По данным издания, Талия Натхо 16 декабря смогла снять уже в неплатежеспособном "Интехбанке" 373 тысячи евро, что эквивалентно 24,1 млн рублей. При этом другим вкладчикам выдавали не больше 10 тысяч рублей на руки.

— Нам говорили, что 14—15 декабря банк был уже неплатежеспособен и что мы не можем получить свои средства, а Талия Натхо 16 декабря смогла, причем не перечислением, а наличкой. Наверное, она очень много сделала для России, раз ей оказана такая честь, — рассказал один из пострадавших вкладчиков Булат Якупов.

9 января 2018 года Агентство по страхованию вкладов подало заявление о признании недействительной банковской операции от 16 декабря 2016 года по выдаче наличных из кассы банка и применении последствий недействительности сделки, однако 7 февраля через сервис электронной подачи документов "Мой арбитр" АСВ ходатайствовало о возвращении заявления в отношении Талии Натхо.

В результат арбитражный суд РТ удовлетворил просьбу истца, заявление АСВ в отношении Натхо и приложенные к нему были возвращены. Отказалось АСВ от своих требований и к другому ВИП-клиенту — некой Ефремовой Татьяне Анатольевне, которая 12 декабря смогла забрать из банка наличными два вклада — на 47,6 млн и на 7 млн рублей.

При этом в самом АСВ изданию сообщили, что "согласно закону о банковской тайне взаимодействия с отдельными клиентами не комментируют".

Напомним, в преддверии новогодних праздников требования вернуть деньги получили порядка сотни клиентов "Татфондбанка" и "Интехбанка", от мелких бизнесменов до пенсионеров. Якобы они вывели свои деньги в тот период, когда официально банки еще работали, но фактически были скорее мертвы, чем живы, поэтому сейчас эти деньги должны вернуться в конкурсную массу.

Центробанк, напомним, ввел временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря 2016 года, в ИнтехБанке - 23 декабря 2016 года.

N. Vildanov, 15.02.2018, 11:59
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин15 февраля 2018, 12:15
Как же достала эта страна с этим скотским отношением к людям.
Лучший комментарий
1
237
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Горожанин15 февраля 2018, 12:16
Нет комментариев к данной публикации B-|>-(
1
71
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Горожанин15 февраля 2018, 12:17
Ребята, надо идти на выборы. И пусть потом вове доложат сколько народу НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА НЕГО. чтоб хоть до него дошло что реально пора валить. Как же достала эта несменяемость
16
95
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Горожанин15 февраля 2018, 12:17
Правильно, местные рабы перебьются же
1
73
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 12:17
Ну чо, хорошо соснули, ш*хи?>-(
10
50
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Горожанин15 февраля 2018, 12:17
фуууу.... вот вы наглые , ненасытные и продажные!!!
2
47
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простолюдин15 февраля 2018, 12:20
каждый день процент кипения всё больше стремится к максимуму
3
80
Согласны с автором?
Народ15 февраля 2018, 12:31
Топоры вилы и факелы ....
3
38
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 12:39
Я просто в шоке,пенсионеры значит выводили сам несчастные пару сотен тысяч,а эти две личности законно сняли свои личные Сбережения,ну бред же и ведь пишут об этом, делают достоянием общественности,просто реально совсем страх потеряли,нужно что то менять!!!
0
89
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Горожанин15 февраля 2018, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
Ты политик тупой думаешь к власти придёт другой будит лучше идиот , потом сам думать будишь лучше остался Путин
Развернуть
Раб, продолжай лизать под хвостиком у хозяина.
10
33
Согласны с автором?
12815 февраля 2018, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Ты политик тупой думаешь к власти придёт другой будит лучше идиот , потом сам думать будишь лучше остался Путин
Развернуть
Путин бессмертный что ли? Правильно человек сказал: выборы - это соцопрос, если они увидят снижение реального рейтинга, то еще как-то зашевелятся
4
24
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Макс15 февраля 2018, 12:48
Путина на колбасу как Кадафи в Ливии!!! Революцию пора делать!
16
20
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Дмитрий15 февраля 2018, 13:01
В ответ на комментарий пользователя
Ребята, надо идти на выборы. И пусть потом вове доложат сколько народу НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА НЕГО. чтоб хоть до него дошло что реально пора валить. Как же достала эта несменяемость
Развернуть
Правильно ! Надо идти на выборы !! И еще правилнее надо голосовать за Грудинина !! Только на него надежда , он за народ , за равенство и братство , за справедливость и порядочность !!!
28
24
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Горожанин15 февраля 2018, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Как же достала эта страна с этим скотским отношением к людям.
Развернуть
Ну не ко всем скотское отношение, только к скоту:-)
16
9
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Горожанин15 февраля 2018, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Ребята, надо идти на выборы. И пусть потом вове доложат сколько народу НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА НЕГО. чтоб хоть до него дошло что реально пора валить. Как же достала эта несменяемость
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Да хоть и сменится, всё равно будет то же самое.
7
11
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Горожанин15 февраля 2018, 13:42
спросите в ее инсте как получилось вернуть бабки?
0
12
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Горожанги15 февраля 2018, 13:43
Кесарю-кесарево, а слесарю- слесарево и не пикнешь.
2
2
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Горожанги15 февраля 2018, 13:44
Эти бабы умеют просить, а может быть....... другое.
0
8
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Горожанин15 февраля 2018, 13:57
В ответ на комментарий пользователя
Ребята, надо идти на выборы. И пусть потом вове доложат сколько народу НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА НЕГО. чтоб хоть до него дошло что реально пора валить. Как же достала эта несменяемость
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Им Путин чтоли распорядился деньги выдать? К банку вообще нет претензий?
6
16
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Горожанин15 февраля 2018, 13:59
В ответ на комментарий пользователя
Правильно ! Надо идти на выборы !! И еще правилнее надо голосовать за Грудинина !! Только на него надежда , он за народ , за равенство и братство , за справедливость и порядочность !!!
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Не могу + поставить((( поэтому наверно у комментария их всего 6.
2
1
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Горожанин15 февраля 2018, 14:00
В ответ на комментарий пользователя
Путин бессмертный что ли? Правильно человек сказал: выборы - это соцопрос, если они увидят снижение реального рейтинга, то еще как-то зашевелятся
Развернуть
Баран ты тупой,смена власти ничего не решает. Везде правит капитал. Почему с банка стрелки перевели на Путина?
6
9
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Горожанин15 февраля 2018, 14:09
Делиться надо! Вот и сняла:)
2
8
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Горожанин15 февраля 2018, 14:09
А может и посасывать уметь))
0
11
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Горожанин15 февраля 2018, 14:10
В ответ на комментарий пользователя
Баран ты тупой,смена власти ничего не решает. Везде правит капитал. Почему с банка стрелки перевели на Путина?
Развернуть
Элементарных знаний у тебя нет о мироустройстве уж не позорились бы со своим убогим невежеством
3
1
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Горожанин15 февраля 2018, 14:10
Талие Натхо -
Бибраса Натхо

это хто?? на фото бледнопопая........
0
7
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Горожанин15 февраля 2018, 14:11
В ответ на комментарий пользователя
бить то первого тебя придут несчастный
0
3
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Горожанин15 февраля 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Талие Натхо -
Бибраса Натхо

это хто?? на фото бледнопопая........
Развернуть
Бибра́с Натхо́ (ивр. ‏בִּיבְּרָס נַאתְכוֹ‏‎, адыг. Бибэрс Натхъо 18 февраля 1988, Кфар-Кама) — израильский футболист

УСЕ ПОНЯТНО. СВОИХ НЕ БГОСАЕМ, ВОВА???
2
16
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киллер15 февраля 2018, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
А может и посасывать уметь))
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Удащливая элитка
0
8
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Лия15 февраля 2018, 14:56
И что? Власти все молчат? Ваще что-ли оборзели? А Прокуратура куда смотрит? Воры!
0
11
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Горожанин15 февраля 2018, 15:33
В "Ладе-Калине хэтчбек", наверное едет, одним пальчиком рулит...а багажник "капустой" заполнила, довольная такая!!А муж за ЦСКА бьется, Гинер рулит:-D
0
10
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Горожанин15 февраля 2018, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Ребята, надо идти на выборы. И пусть потом вове доложат сколько народу НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО ЗА НЕГО. чтоб хоть до него дошло что реально пора валить. Как же достала эта несменяемость
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Ага, прям так он власть и отдаст.
Не для того в 90-х страну распиливали, чтоб сейчас что то могло поменяться
0
5
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Горожанин15 февраля 2018, 15:38
В ответ на комментарий пользователя
Топоры вилы и факелы ....
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Росгвардия, армия, мчс, опг
1
2
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 15:50
Интересная схема, известным личностям все отдают и прощают а обычным гражданам которые трудятся так-же на государство шиш.Делайте выводы за кого голосовать
0
9
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Горожанин15 февраля 2018, 15:57
а как она так сразу такую сумму смогла снять?%-8
0
8
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Горожанин15 февраля 2018, 16:26
надо их в новый клуб по патриотическому воспитанию записать.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:36
Пох на эту профуру. сосушку $$$кукяев$$$
0
3
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Горожанин15 февраля 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
спросите в ее инсте как получилось вернуть бабки?
Развернуть
:-D:-D:-D:-D
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Путина на колбасу как Кадафи в Ливии!!! Революцию пора делать!
Развернуть
Только вот не надо путина с каддафи сравнивать. При каддафи был рай.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Талие Натхо -
Бибраса Натхо

это хто?? на фото бледнопопая........
Развернуть
Женщина какого то поведения ....
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Бибра́с Натхо́ (ивр. ‏בִּיבְּרָס נַאתְכוֹ‏‎, адыг. Бибэрс Натхъо 18 февраля 1988, Кфар-Кама) — израильский футболист

УСЕ ПОНЯТНО. СВОИХ НЕ БГОСАЕМ, ВОВА???
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Красоткой назвать ее сложно , но удачливой - да... не родись красивой
0
4
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Оскар15 февраля 2018, 18:01
Земляки, спокуха! За нас усе уже решили! Нац. гвардия создана, кар. функция готова( читать закон о нац. гвардии), изб. комиссии укомплектованы-выдрессированы, закон яровой и новое налогообложение к после выборам прописаны! Стаи зомби-пенс-ов наготове! А мы все бараны-кролики? Готовы за свободу бороться пострадать???
П.С. Иду наблюдателем по своему участку.
0
1
Согласны с автором?
Мда15 февраля 2018, 18:03
Ой а девушка-то какая невзрачная... Обычно у спортсменов симпатичные жены, а тут...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Путина на колбасу как Кадафи в Ливии!!! Революцию пора делать!
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А что в Ливии теперь зп как в Америке, и все супер чтоли? Зачем нам разруха как в Ливии и Ираке
0
2
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Горожанин15 февраля 2018, 18:29
Ну че раскудахталсь? Они иностранцы, надо чтобы о нас у них остались приятные воспоминания, всегда так было. Кстати, а чо Бердников молчит?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:34
между прочим, мадам неплохо знает англ язык, судя по постам в инсте....
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Как же достала эта страна с этим скотским отношением к людям.
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Че ты там блеешь?
1
0
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Горожанин15 февраля 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Женщина какого то поведения ....
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щернильниса?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Че ты там блеешь?
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а ты с баранами общаешься?
0
1
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456546546515 февраля 2018, 19:46
АСВ вернуло всем суммы менее 1,4 млн.
Возврата требуют суммы больше 1,4 млн.
Все были в курсе о страховом лимите, а то что ни переложились в другие банки это проблемы самих вкладчиков.
И то что по своей алщной натуре из-за большого процента вложили деньги на инвестиционный счёт, это тоже вина самих же вкладчиков.
Изучайте всё внимательно, читайте внимательно все документы когда подписываете.
0
0
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Горожанин15 февраля 2018, 20:44
Ах уехал наш Нобоа
0
0
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