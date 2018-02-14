Жене экс-игрока «Рубина» «простили» снятые в рухнувшем «Интехбанке» 24 млн рублей

При этом поданное на нее заявление в суд было отозвано

Агентство по страхованию вкладов неожиданно отменило иск, поданный к Талие Натхо - жене игрока ЦСКА Бибраса Натхо, который выступал за "Рубин" с 2010 по 2013 год, об этом сообщает "Реальное время".

По данным издания, Талия Натхо 16 декабря смогла снять уже в неплатежеспособном "Интехбанке" 373 тысячи евро, что эквивалентно 24,1 млн рублей. При этом другим вкладчикам выдавали не больше 10 тысяч рублей на руки.

— Нам говорили, что 14—15 декабря банк был уже неплатежеспособен и что мы не можем получить свои средства, а Талия Натхо 16 декабря смогла, причем не перечислением, а наличкой. Наверное, она очень много сделала для России, раз ей оказана такая честь, — рассказал один из пострадавших вкладчиков Булат Якупов.

9 января 2018 года Агентство по страхованию вкладов подало заявление о признании недействительной банковской операции от 16 декабря 2016 года по выдаче наличных из кассы банка и применении последствий недействительности сделки, однако 7 февраля через сервис электронной подачи документов "Мой арбитр" АСВ ходатайствовало о возвращении заявления в отношении Талии Натхо.

В результат арбитражный суд РТ удовлетворил просьбу истца, заявление АСВ в отношении Натхо и приложенные к нему были возвращены. Отказалось АСВ от своих требований и к другому ВИП-клиенту — некой Ефремовой Татьяне Анатольевне, которая 12 декабря смогла забрать из банка наличными два вклада — на 47,6 млн и на 7 млн рублей.

При этом в самом АСВ изданию сообщили, что "согласно закону о банковской тайне взаимодействия с отдельными клиентами не комментируют".

Напомним, в преддверии новогодних праздников требования вернуть деньги получили порядка сотни клиентов "Татфондбанка" и "Интехбанка", от мелких бизнесменов до пенсионеров. Якобы они вывели свои деньги в тот период, когда официально банки еще работали, но фактически были скорее мертвы, чем живы, поэтому сейчас эти деньги должны вернуться в конкурсную массу.

Центробанк, напомним, ввел временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря 2016 года, в ИнтехБанке - 23 декабря 2016 года.