От клиентов ТФБ и «ИнтехБанка» потребовали вернуть вклады, снятые в «сомнительный период»

Агентство по страхованию вкладов через суд потребовало от клиентов рухнувших "Татфондбанка" и "ИнтехБанка" вернуть средства, снятые со счетов в "сомнительный период" - за две недели до введения в банках временной администрации. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

В преддверии новогодних праздников требования вернуть деньги получили порядка сотни клиентов банков, от мелких бизнесменов до пенсионеров. По мнению агентства, они вывели свои деньги в тот период, когда официально банки еще работали, но фактически были скорее мертвы, чем живы, поэтому сейчас эти деньги должны вернуться в конкурсную массу. Центробанк, напомним, ввел временную администрацию в Татфондбанке 15 декабря 2016 года, в ИнтехБанке - 23 декабря 2016 года.

Первые судебные заседания по искам к юридическим лицам ТФБ начались на прошлой неделе, а накануне стартовали процессы по физическим лицам "ИнтехБанка".

- 6-7 декабря 2016 года, до введения ограничений по снятию со вкладов, многие вкладчики ТФБ столкнулись с тем, что их денежные переводы "застряли" в банке: деньги вроде бы отправили, но до контрагентов они не доходили по несколько дней. Это потому, что в банке не было необходимого количества денег. Тем не менее некоторым вкладчикам удалось снять крупные суммы или провести платежи. Отсюда АСВ делает вывод, что этим клиентам было оказано предпочтение и что они знали о том, что в банк вот-вот придет временная администрация, поэтому поспешили вывести свои средства. Поэтому сейчас агентство оспаривает все сомнительные, по его мнению, сделки, - рассказала руководитель Союза пострадавших в "Татфондбанке" и "ИнтехБанке" Александра Юманова.

Похожая ситуация и по вкладам в "Интехбанке", всего, по данным АСВ на 1 декабря 2017 года, по "Интехбанку" через суды взыскивается порядка 15 млрд рублей.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка". В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.

