В Казани отремонтируют Ленинскую дамбу почти за 115 млн рублей

В Казани отремонтируют Ленинскую дамбу за 114,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, предполагается отремонтировать 1,8 км дорог от улицы Чистопольская до границы с Вахитовским районом.

Все работы должны быть завершены до 5 сентября этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани в текущем году планируют отремонтировать 36 улиц протяженностью 46,8 км за 1,6 млрд рублей. Будут отремонтированы улицы Дементьева, Нигматуллина, Дубравная, Даурская, Академика Глушко, Фучика от проспекта Победы до Зорге, Восстания от улицы Декабристов до Горьковского шоссе и другие.

Кроме того, на опасных участка и местах концентрации ДТП будут установлены 17 светофоров, 688 дорожных знаков и 10239 погонных метров ограждений.