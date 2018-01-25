В этом году в Казани отремонтируют 36 улиц за 1,6 млрд рублей

В Казани в текущем году планируют отремонтировать 36 улиц протяженностью 46,8 км за 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Будут отремонтированы улицы Дементьева, Нигматуллина, Дубравная, Даурская, Академика Глушко, Фучика от проспекта Победы до Зорге, Восстания от улицы Декабристов до Горьковского шоссе и другие.

Кроме того, на опасных участка и местах концентрации ДТП будут установлены 17 светофоров, 688 дорожных знаков и 10239 погонных метров ограждений.

Всего в Казанской агломерации в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году запланировано отремонтировать 113,7 км дорог. Из них 18,8 км - федеральных дорог, 48,1 км - региональных дорог.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане на ремонт дорог во дворах выделили 2 млрд рублей. Дороги будут отремонтированы в 684 дворах. Во втором квартале этого года будет разработан план капитального ремонта дворов и внутриквартальных проездов.