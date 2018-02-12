В Казани в трамваях и троллейбусах разрешат оплачивать проезд банковской картой‍

В казанских трамваях и троллейбусах собираются разрешить оплачивать проезд при помощи банковской карты, об этом сегодня сообщил гендиректор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов.

По словам Галявова, для этого необходимо обновить валидаторы, которые после этого будут выдавать чеки.

- Может быть, пройдет месяц, полтора, два, и мы полностью обновим так называемые валидаторы, которые на руках у кондукторов. Мы хотим, чтобы было меньше воровства и всяких махинаций, – рассказал Асфан Галявов.

Чек не получится использовать дважды, так как там будет указана дата и время выдачи.

Ранее стало известно, что в Казани трамвайный маршрут №5 планируют продлить на две остановки. "Мы надеемся, что в этом году будет продление этого маршрута, две остановки от "Солнечного города" до улицы Булатова", - говорил Галявов.