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В Казани в трамваях и троллейбусах разрешат оплачивать проезд банковской картой‍

В Казани в трамваях и троллейбусах разрешат оплачивать проезд банковской картой‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В казанских трамваях и троллейбусах собираются разрешить оплачивать проезд при помощи банковской карты, об этом сегодня сообщил гендиректор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов.

По словам Галявова, для этого необходимо обновить валидаторы, которые после этого будут выдавать чеки.

- Может быть, пройдет месяц, полтора, два, и мы полностью обновим так называемые валидаторы, которые на руках у кондукторов. Мы хотим, чтобы было меньше воровства и всяких махинаций, – рассказал Асфан Галявов.

Чек не получится использовать дважды, так как там будет указана дата и время выдачи.

Ранее стало известно, что в Казани трамвайный маршрут №5 планируют продлить на две остановки. "Мы надеемся, что в этом году будет продление этого маршрута, две остановки от "Солнечного города" до улицы Булатова", - говорил Галявов.

N. Vildanov, 13.02.2018, 14:58
Тэги: Общественный транспорт
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Комментарии

Проказа13 февраля 2018, 15:05
Давно пора!
Upd. А что на фото такой троллейбус древний эпохи компостеров и талонов?
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Горожанин13 февраля 2018, 15:08
ОБ этом уже давно говорили. Вопрос времени был.
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Горожанин13 февраля 2018, 15:15
Когда появятся детские проездные и ВООБЩЕ ПРОЕЗДНЫЕ - А НЕ ЕВРЕЙСКИЕ - КОГДА ПРОЕЗДНОЙ ДЕШЕВЛЕ НАЛИЧКИ, ЕСЛИ КАТАЕШСЯ КАЖДЫЙЦ ДЕНЬ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С ПЕРЕСАДКАМИ???? АЛЕ, БОГАТАЯ РЕСПУБЛИКА? ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН...ТЬФУ БАБАЙСКАЯ МИНИКАКАШКА....
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Злобный Аноним13 февраля 2018, 15:35
А зачем это? Для того, чтобы кондуктор "ошибся" и вместо 25 рублей валидатор снял 25000? ??? С транспортной картой этот фокус не пройдёт, а очень со многими банковскими запросто >-( Так что придется заводить еще одну карту, куда кидать в месяц несколько тысяч ...
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Горожанин13 февраля 2018, 15:37
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
А зачем это? Для того, чтобы кондуктор "ошибся" и вместо 25 рублей валидатор снял 25000? ??? С транспортной картой этот фокус не пройдёт, а очень со многими банковскими запросто >-( Так что придется заводить еще одну карту, куда кидать в месяц несколько тысяч ...
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Скорее всего, в валидатор будет жестко зашита стоимость проезда.
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Горожанин13 февраля 2018, 15:38
Ага, щас! Зная наших супер - кондукторов, которые валидаторы на раз, два дурят, а уж скиммеры для них семечки. Проехал так, оплатил картой, упс и баланс на карте -
зеро.
2
6
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Нечто13 февраля 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
А зачем это? Для того, чтобы кондуктор "ошибся" и вместо 25 рублей валидатор снял 25000? ??? С транспортной картой этот фокус не пройдёт, а очень со многими банковскими запросто >-( Так что придется заводить еще одну карту, куда кидать в месяц несколько тысяч ...
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так плати наличкой! Вот в чебоксарах и наличка и банковские карты. Причем висят такие же терминалы как в магазинах.Программным методом там можно сделать чтоб больше не сняли
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3
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Нечто13 февраля 2018, 15:43
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
А зачем это? Для того, чтобы кондуктор "ошибся" и вместо 25 рублей валидатор снял 25000? ??? С транспортной картой этот фокус не пройдёт, а очень со многими банковскими запросто >-( Так что придется заводить еще одну карту, куда кидать в месяц несколько тысяч ...
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Зато в случае поломки можно с легкостью вернуть средства. Отдал чек кондуктору тебе возрат. Так лучше, чем сейчас ездить на некрасова писать заявление и ждать хрен знает сколько
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Горожанин13 февраля 2018, 15:50
это как на телегу поставить колесо от мерседеса
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горожанин13 февраля 2018, 15:52
хакеры пойдут в кондуктора и начнут тырить деньги с карт)
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Горожанин13 февраля 2018, 16:37
В метро когда автоматы, считывающие пейпасс, заработают?
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Горожанин13 февраля 2018, 18:18
Ура настал 20 век в татарстане
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Валера Астахов13 февраля 2018, 20:42
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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