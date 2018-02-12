В Казани трамвайный маршрут №5 продлят на две остановки

В этом году в Казани трамвайный маршрут №5 планируют продлить на две остановки. Об этом рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов.

- Мы надеемся, что в этом году будет продление этого маршрута, две остановки от "Солнечного города" до улицы Булатова, - отметил он.

Так, по словам Галявова, строительство одного километра трамвайных путей обходится примерно 17 млн рублей. Продление трамвайного маршрута №5 обойдется примерно в 15 млн рублей.

- Наши дальнейшие планы – закольцевать "Солнечный город" с Борисково, чтобы трамвай № 5 ходил вкруговую. Для этого нужны серьезные вложения, расселение дачных участков, строительство развязки на конечной остановке в Борисково, - отметил ранее мэр города Ильсур Метшин.