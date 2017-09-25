Власти Казани пообещали продлить трамвайные пути для жителей «Солнечного города»

В дальнейшем планируется сделать трамвай №5 кольцевым

К следующему лету в Казани трамвайные пути, по которым пролегает маршрут № 5, будут продлены на несколько остановок в сторону жилищного комплекса "Солнечный город", где недавно в новом доме были сданы 136 квартир дольщиков.

- Наши дальнейшие планы – закольцевать "Солнечный город" с Борисково, чтобы трамвай № 5 ходил вкруговую. Для этого нужны серьезные вложения, расселение дачных участков, строительство развязки на конечной остановке в Борисково, - цитирует официальный портал мэрии города слова Ильсура Метшина.

Проект должен быть готов к следующему лету.

При этом в ноябре планируется завершить строительство надземного пешеходного перехода, который был заложен еще в 2008 году при строительстве дороги по ул.Б.Урманче. Однако объект, как и сама дорога, не был завершен из-за нехватки финансирования. Средства на завершение строительства пешеходного перехода были выделены Рустамом Миннихановым.