В Казани продавцы Чеховского рынка разбежались, когда увидели камеры «Ревизорро»

Новая ведущая программы «Ревизорро» Настасья Самбурская с проверкой нагрянула в Казань. Телеведущая вместе со съемочной группой посетили местную столовую, кафе, отель «Джузеппе», а также Чеховский рынок. Об этом сообщает телеканал «Пятница».

Так, судя по проморолику, продавцы Чеховского рынка, увидев камеры «Ревизорро», тут же разбежались, оставив свои рабочие места без присмотра. А те, кто остался на своих местах, так и не смогли ответить на вопросы о найденных нарушениях — отсутствие маркировок, медицинских книжек, документов на продукты, а также незнание санитарных норм.

Однако отель «Джузеппе» оставил иные впечатления у «Ревизорро» - там сотрудница отеля приятно удивила Самбурскую.

Выпуск «Ревизорро» на телеканале «Пятница» выйдет сегодня, 13 февраля, в 19.00.

Напомним, программа «Ревизорро» уже дважды приезжала с проверкой в столицу Татарстана. В 2016 году съемочная группа побывала в кафе «Добрая столовая» на ул. Алафузова, 3. Кстати, наклейку заведение, любимое как жителями города, так и туристами, не получило. А в апреле 2015-го года в столице РТ побывала первая ведущая шоу - Елена Летучая. Тогда проверке подверглись гостиницы «Волга» и «Татарстан», а также трактир «Старый Амбар» и кафе «Воки Токи». Во всех заведениях были обнаружены серьезные нарушения, а на кухне «Старого Амбара» вообще нашли ловушку для тараканов, внутри которой находились десятки мертвых насекомых.