В Татарстане прокуратура проверит школу, где отравились свыше 30 детей‍

Прокуратура Татарстана проверит школу в селе Казанбаш Арского района, где в течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового отравления детей, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего поступило 32 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции: от 30 учащихся и преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы и учащейся Арского педагогического колледжа (контактная по домашнему очагу), их состояние оценивается как легкое и средней степени тяжести.

- Предметом проверки станет организация питания детей в образовательном учреждении, в том числе соответствие санитарным требованиям помещений и инвентаря для приготовления и приема пищи, наличие и подготовка соответствующего персонала, законность поставки продуктов питания и другие вопросы, - отметили в прокуратуре.

Также на месте работает комиссия Роспотребнадзора.

Президент Татарстана Рустам Минниханов по факту отравления детей поручил сегодня же провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина для анализа ситуации и оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Напомним, всех пострадавших госпитализировали в Казань в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Их лечение находится под контролем главы Минздрава РТ Аделя Вафина.