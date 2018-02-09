В Татарстане отравились десятки школьников

Их экстренно госпитализировали

В Арском районе Татарстана с острым кишечным отравлением был госпитализирован 31 школьник, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24". Их перевезли в Казань.

- В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили 31 ребенка (все они учащиеся одной школы) с предварительным диагнозом: острая кишечная инфекция. Состояние их оценивается как легкое и средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, - сообщили в Минздраве Татарстана.

По данным "Интерфакса", инцидент случился в населенном пункте Казанбаш, где в течение ночи с субботы на воскресенье зарегистрированы случаи массового отравления. Среди пострадавших есть и один взрослый. Пострадавшие - учащиеся Казанбашской школы и их учитель.

Лечение детей находится под контролем главы Минздрава РТ Аделя Вафина, сейчас выясняются причины отравления детей.