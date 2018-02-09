Блогер Илья Варламов внезапно приехал в Набережные Челны‍

Популярный российский блогер Илья Варламов прибыл в Набережные Челны, сегодня днем он прилетел в аэропорт Бегишево.

Что делать в Челнах? — Илья Варламов (@varlamov) 10 февраля 2018 г.

Блогеру в Челнах посоветовали посетить бизнес-центр «2.18», также известный как «Тюбетейка», скульптуры Ильдара Ханова на бульваре Энтузиастов, обе обновленные набережные, парк Победы и площадь Азатлык.

Помимо экскурсии по городу Варламов даст мастер-класс в КОП «Метро» (1/02, МЦ «Нур», вход с задней стороны здания). Начало в 20:00, вход свободный, но необходима регистрация.

Ранее Варламов опустил Казань с 9 на 10 место в рейтинге лучшх российских городов, об этом он написал у себя в блоге. Лидером рейтинга оказался Севастополь, далее Псков и Геленджик.

Напомним, также Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.