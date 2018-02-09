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Блогер Илья Варламов внезапно приехал в Набережные Челны‍

Блогер Илья Варламов внезапно приехал в Набережные Челны‍
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Фото: wikimedia.org

Популярный российский блогер Илья Варламов прибыл в Набережные Челны, сегодня днем он прилетел в аэропорт Бегишево.

Блогеру в Челнах посоветовали посетить бизнес-центр «2.18», также известный как «Тюбетейка», скульптуры Ильдара Ханова на бульваре Энтузиастов, обе обновленные набережные, парк Победы и площадь Азатлык.

Помимо экскурсии по городу Варламов даст мастер-класс в КОП «Метро» (1/02, МЦ «Нур», вход с задней стороны здания). Начало в 20:00, вход свободный, но необходима регистрация.

Ранее Варламов опустил Казань с 9 на 10 место в рейтинге лучшх российских городов, об этом он написал у себя в блоге. Лидером рейтинга оказался Севастополь, далее Псков и Геленджик. 

Напомним, также Варламов раскритиковал Казань за уничтожение исторического центра, по его словам, столица Татарстана - это "самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке". Илья Варламов сравнил отношение властей четырех российских городов (Москвы, Уфы, Самары и Казани) к исторической среде с бомбардировкой Дрездена и Варшавы во время Второй мировой войны.

Денис Зарипов, 11.02.2018, 12:51
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин11 февраля 2018, 12:48
....и внезапно снова огре6ёт :-D
Лучший комментарий
16
28
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Горожанин11 февраля 2018, 12:49
вот это новость! Никому не изветсный блoхеeр приехал в Щелны!
Ну, щас заживем. братцы! :-D
18
17
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Горожанин11 февраля 2018, 12:59
Что за петух?
20
27
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Что за петух?
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судя по фото - таки. да! :-D
17
19
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Анвар11 февраля 2018, 13:09
Этакое чучело на мнение которого плевать 99,999999999999999999999999% населения , ездит по России и рассуждает какой город лучше.... проказа нашли о чём писать
18
28
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Горожанин11 февраля 2018, 13:09
Внезапно без обьявления войны начался понос.:-D
8
18
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Горожанин11 февраля 2018, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
Внезапно без обьявления войны начался понос.:-D
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У здешних комментаторов, да)))
Специально зашли в новость и написали, насколько безразличен им Варламов)))
11
20
Согласны с автором?
Герцог11 февраля 2018, 13:33
В ответ на комментарий пользователя
Что за петух?
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Гамбургский.
11
10
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 13:37
В ответ на комментарий пользователя
У здешних комментаторов, да)))
Специально зашли в новость и написали, насколько безразличен им Варламов)))
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Так, этот Варваров и любит заниматься словесным поносом в блоге.А вы, его высеры ''кушаете ''.
11
15
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Горожанин11 февраля 2018, 13:55
А кто это такой?!
3
10
Согласны с автором?
Анвар11 февраля 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Ну добрее надо быть к себе:-D
2
2
Согласны с автором?
Роман11 февраля 2018, 14:10
А кто это такой?
1
7
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 14:11
Петух голландский.
6
7
Согласны с автором?
Народ11 февраля 2018, 14:29
Вылитый фрезеровщик Петя с нашего цеха!!!!
4
5
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Горожанин11 февраля 2018, 14:47
Рожа, конечно, ещё та, да и "профессия" - блогер... Шушара. Но рациональное зерно все же есть. От моей родной Казани не осталось ничего! Я человек без Родины. А все - погоня за благоустройством из стекла-бетона и за показухой для туристов.
6
5
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Горожанин11 февраля 2018, 14:53
Что делать в Челнах?Да нах ты вообще приехал.
3
7
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Горожанин11 февраля 2018, 14:55
Граждане тут злые.Готовы на тебе всю злость выместить.Езжай обратно по добру по здорову.
2
7
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Горожанин11 февраля 2018, 15:00
В НАБ. Челнах довно Всё уничтожили , от старинного городка , не чего не осталось! Понавтыкали панельки и дебильные скульптуры , которые народ пахабно обзывает .
1
7
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Горожанин11 февраля 2018, 15:03
Ну про уничтожение исторического центра он правильно написал!
3
7
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Горожанин11 февраля 2018, 15:08
Толстый,сисястый, цветочный й. У.х,мастер класс ещё собирается ещё какой то давать :-D
4
4
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Горожанин11 февраля 2018, 15:24
Внезапно! Что самолёт перепутал?
1
4
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Горожанин11 февраля 2018, 15:34
Хотел в 29 комплекс вступить? Опоздал, бло///ер...
2
1
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Горожанин11 февраля 2018, 15:39
Пох вообще на него и мнение!
2
4
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Горожанин11 февраля 2018, 16:52
Ть фу!!!
3
0
Согласны с автором?
Ильдар11 февраля 2018, 17:43
Вы задрали с этим полупокером... Не знает его никто... Новостей нет?
2
2
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Горожанин11 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Что делать в Челнах?Да нах ты вообще приехал.
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Е...лом торговать.
1
1
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Горожанин11 февраля 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Что за петух?
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гамбургский
1
1
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Горожанин11 февраля 2018, 18:41
Варламов оху...ный! Миллионер который сам себя сделал. С детства научился рисовать 3дпроекты и продавать услуги и компьютерные продукты.он ездит по городам и видит что в них хорошо а что плохо. Также в его блоге ряд статей по культуре потребления. Я у него многому научился и использую в жизни. Челны скоро узнают о себе много нового
1
1
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Ага11 февраля 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Варламов оху...ный! Миллионер который сам себя сделал. С детства научился рисовать 3дпроекты и продавать услуги и компьютерные продукты.он ездит по городам и видит что в них хорошо а что плохо. Также в его блоге ряд статей по культуре потребления. Я у него многому научился и использую в жизни. Челны скоро узнают о себе много нового
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Мне дружки сказали что он гей:-D
1
0
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 0
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Голосов: 19
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