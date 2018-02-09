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В Казани возбудили дело из-за комментариев, написанных с аккаунта противницы татарского
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В Казани возбудили дело из-за комментариев, написанных с аккаунта противницы татарского

В Казани возбудили дело из-за комментариев, написанных с аккаунта противницы татарского
16+
Фото: "Реальное время"
Дело завели по знаменитой "экстремистской" статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"

В Казани возбудили дело из-за высказываний, написанных с аккаунта "ВКонтакте" противницы преподавания татарского языка в школах Ольги Гавриленко, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, Ольга Гавриленко в августе обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к казанской кадетской школе-интернату имени Кузнецова с требованием выплатить ей компенсацию в 2,75 млн рублей за то, что ее сын изучал татарский язык. В итоге суд отказал ей в иске.

При этом в конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь Ольгу Гавриленко к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда также прокомментировала данную переписку.

- Это мой ребенок выложил. Я уже извинилась. Меня не было с пяти вечера до 22:15 — я была в магазине. Ребенок сказал, что на меня начали нападать. Планшет был дома, он залез и начал писать. Меня там обзывали и подстилкой, и по-всякому, - говорила Ольга Гавриленко.

Смотреть с 1:25

В результате 8 февраля было возбуждено уголовное дело по знаменитой "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", по данным следствия, оставленные в Сети комментарии унижают представителей татарской национальности. Расследованием занимается Следственный комитет, выясняется, кто именно оставил комментарии.

- Впрочем, если выяснится, что сообщения действительно оставлял малолетний ребенок, то дело будет закрыто -  в связи с не достижением им возраста уголовной ответственности, - сообщили ProKazan.ru.

Денис Зарипов, 11.02.2018, 15:27
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Ага11 февраля 2018, 15:29
Вот млять до чего докатились:-D
3
31
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Горожанин11 февраля 2018, 15:30
Все дебилы. Как легко идея превосходства группы ( по нации, расе, религии) превращает вроде адекватных людей в стадо брызгающих слюной баранов. Печально.
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5
80
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Горожанин11 февраля 2018, 15:34
Надо проверить что она писала на Проказе. Пробить по ее айпи. Там еще на 10 статей соберется!:-D
20
27
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Горожанин11 февраля 2018, 15:36
Дама виновато, бесспорно.Но вот у Вас приказано, есть тролль или больной один, постоянно пишет гадости о русских и евреях, никто его не наказывает, Вы его высказывания и оскарбления не выбираете.Таперь раз прецедент есть, будем делать серия и отправлять куда и кому следует, посмотрим как русских и евреев граждан будут защищать в России. Защищать надо всех одинаково от оскарблений на языковой и национальной почве, вообще это нужно не допускать априори.
13
47
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Горожанин11 февраля 2018, 15:36
Женщина неадекват...
18
24
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Горожанин11 февраля 2018, 15:37
Какой он малолетний? Взрослый утырок, знаменитый уже
16
21
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Горожанин11 февраля 2018, 15:38
Ща в контактиках начнется канонада от разорванных пердаков
5
13
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Солидный человек11 февраля 2018, 15:39
Вот же курица на ребенка стрелки перевела. Видно же что не второклассник писал. Позорище.
Хотела быстро бабла поднять, но в итоге сама заплатит. Все по делу.
18
40
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Горожанин11 февраля 2018, 15:42
А русских обзывают и унижают ещё как в проказан например и ничего.Давайте тоже по этой статье ловить нациков , разжигающих национальную рознь и оскарбляющих русскую нацию.Буду делать скрины теперь и обращаться в органы местные и вышестоящие , если здесь правды и справедливости не добьюсь.
11
42
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Горожанин11 февраля 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Вот пожалуйста, тролль больной нацик, вновь объявился, он оскарбляет русских даже в своем сообщении и даю слово это ему с рук не сойдёт.
3
21
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Ол11 февраля 2018, 15:47
Вот и дожили до того времени когда стали появляться неадекваты.
3
10
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Горожанин11 февраля 2018, 15:48
Азатлык - базар радиосы.
17
10
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Горожанин11 февраля 2018, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
давай занимайся этим урыс а не языком чеши!:-)
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Молчи уж, твоё мнение мало кого интересует, скоро за тебя возьмутся для баланса, тоже по айпишнику вычислят и поедешь ты в Магадан к суровым русским мужикам, вот там и будешь трепать языком и пустой головой.Удачи!
7
22
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Горожанин11 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
давай! давай пиши! тебя тоже найдем урыс!)))))
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А я не русский, я татарин.
2
20
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Горожанин11 февраля 2018, 15:53
Помню татар сокорбляла на проказе одна. ИТоже всех обзывала чаплашками и аульными ...! 10000% была она! Давай СК проверяй и Проказу!
7
13
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Горожанин11 февраля 2018, 15:55
В психушку еще сходите за новостями, будет чо с семками помусолить.
0
9
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Горожанин11 февраля 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Женщина неадекват...
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Не е..ал.её никто, со.дня совершеннолетия. Вот и злая по жизни эта тётка. Так и не узнала и не видила похоже, большого и толстого. :-P
13
8
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Горожанин11 февраля 2018, 15:56
А хотя, на проказане их культивируют, психов.
0
4
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Горожанин11 февраля 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
давай! давай пиши! тебя тоже найдем урыс!)))))
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Мне индеференто, я никого не оскарблял, в отличии от тебя, это ты бойся.Я за мир и дружбу между народами, опять таки в отличии от тебя.Да и на твои выпады глупые и хамские,не считаю нужным отвечать.Ты мне тролль не интересен.
3
13
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Горожанин11 февраля 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Вот и дожили до того времени когда стали появляться неадекваты.
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Да она с того поля, что и Новодворская.Та, всю жизнь коммуням, да коммуняки. А эта про национальность :-D:-D:-D
2
7
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Горожанин11 февраля 2018, 16:00
Теперь будет сидеть на киче на бутылке и орать Татарстан круто!:-D
10
8
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Горожанин11 февраля 2018, 16:09
Какое дело Томасу Дайну до базарных баб?
1
4
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Горожанин11 февраля 2018, 16:11
Почему проказан выложил материал запрещенного в России инноагента? Проказан тоже инноагент?
3
12
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Горожанин11 февраля 2018, 16:13
Её просто жаба душит ,будет думать в сл раз что и где писать ,жируха
4
9
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Горожанин11 февраля 2018, 16:15
В 1960-е гг. руководителем радио был уроженец Тобольской губернии, участник Второй мировой войны Шигаб Нигмати (Аксам Юсуфоглу). В 1945 году Нигмати работал одним из редакторов общественно-тюркской газеты «Тюрк берлеге „Идел-Урал“».
5
3
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моль11 февраля 2018, 16:38
А вы читали, что ей написали сами татары, поэтому на так и ответила. ЕЕ там обзывали. Где комменты, где ее оскорбляли?? Проказан, вас пора закрывать за разжигание.
10
18
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Горожанин11 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Все дебилы. Как легко идея превосходства группы ( по нации, расе, религии) превращает вроде адекватных людей в стадо брызгающих слюной баранов. Печально.
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в точку
2
5
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Лилия11 февраля 2018, 16:53
Почему она против татарского языка, если в Татарстане живут татарский язык изучают, если в Башкирии жили бы башкирский, если в Чувашии то чувашский.
16
10
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ашотик11 февраля 2018, 16:57
ита тотарске правакатуры ие давели
2
7
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Горожанин11 февраля 2018, 17:03
Не ребёнок писал, точно! Провести лингвистическую экспертизу, уверен, она покажет, взрослый писал. Слово "Агония" вряд-ли ребёнок додумается написать, так что коза она, раз ребёнком прикрывается...
2
13
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Горожанин11 февраля 2018, 17:16
Ой как засуетились русские... Конечно, только татары всех оскорбляют. А эта женщина жертва....Еще памятник этой поставьте и орден вручите. Хотя чего ожидать от тех, кто сами вот тут на сайте регулярно льет помои в адрес татар.
13
9
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Горожанин11 февраля 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Теперь будет сидеть на киче на бутылке и орать Татарстан круто!:-D
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Это ты уже сидишь и наслаждаешься.
1
4
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Горожанин11 февраля 2018, 17:31
Вот мрась ,сама алкашка русская грязнуля
14
5
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Горожанин11 февраля 2018, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
давай! давай пиши! тебя тоже найдем урыс!)))))
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Как только найдете, так сразу и огре6ёте. B-|
4
8
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Горожанин11 февраля 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Почему она против татарского языка, если в Татарстане живут татарский язык изучают, если в Башкирии жили бы башкирский, если в Чувашии то чувашский.
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А так как живете в России - русский ))))))))))))
4
8
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Сын колхозников11 февраля 2018, 17:40
Кто-то очень хочет "Майдан" в Казани. Только не татары. И не русские. МЫ 500 ЛЕТ живём вместе. Кто считает за " подлянку" изучать татарский язык- не женитесь на татарок, и не выдавать замуж дочерей за татар. Желаю ароцветвния
1
5
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Горожанин11 февраля 2018, 17:48
https://
3
1
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Горожанин11 февраля 2018, 17:49
И Алла! Нигэ шулай усалланырга инде! Гомер буе дус яшэдэдек бит. Татар халкы тынычлык ягында.
2
5
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Горожанин11 февраля 2018, 18:02
Завели так завели. Фамилия на "ко", это не гарант быстрых денег, а скорее признак чего-то близкого к шизофрении. Если много людей на "ко" сходятся в одном месте, и их некому больше кормить, начинается идиократия майданутая, которую без конца крутят по зомбоящику, как дурдом2.
2
2
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Горожанин11 февраля 2018, 18:06
Люди! Все братья и русские и татары! Много лет живем дружно, зачем этот национализм?!
1
7
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Горожанин11 февраля 2018, 18:06
Хохлушка какая-то, как всегда впереди планеты всей в области скандалов. Небось еще в сговоре с азатлык, с одного стола жрут.
1
2
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Горожанин11 февраля 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Завели так завели. Фамилия на "ко", это не гарант быстрых денег, а скорее признак чего-то близкого к шизофрении. Если много людей на "ко" сходятся в одном месте, и их некому больше кормить, начинается идиократия майданутая, которую без конца крутят по зомбоящику, как дурдом2.
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Когда вы пишите " майданутая " вы похоже сами жертва киселевско-соловьевского зомбоящика
4
0
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неравнодушный11 февраля 2018, 18:09
Смотрите, какая же это мать? Сначала последними словами унижает татар, забывая в какой республике она живет, потом за счет сына хочет куш сорвать, а сейчас вообще всю вину на сына сваливает. Какая низость!
2
6
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Горожанин11 февраля 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Когда вы пишите " майданутая " вы похоже сами жертва киселевско-соловьевского зомбоящика
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Предпочитаю РБК, но и там все такое стало политизированное. Одна никому не интересная страна, посетить которую даже не снилось в кошмарах, вдруг стянула на себя одеяло мирового внимания.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:17
Неправильно она поступила, впаять ей по всей строгости закона.
2
3
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неравнодушный11 февраля 2018, 18:20
В последующем очень надеюсь на суд, над тем, кто дал старт на унижения, оскорбления и попрания всех действующих норм законов и положений Конституции в отношения целого народа. И над теми, кто выполнял эти незаконные поручения.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Предпочитаю РБК, но и там все такое стало политизированное. Одна никому не интересная страна, посетить которую даже не снилось в кошмарах, вдруг стянула на себя одеяло мирового внимания.
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Даже дефолтная Греция серой мышкой куда-то ускользнула, экономические проблемы еврозоны сами по себе рассосались на фоне вездесущего украинского хайпа, что ни день, то идиотский закон или идиотский поступок.
0
2
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гость11 февраля 2018, 18:25
Совсем распоясались понаехавшие
1
3
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Горожанин11 февраля 2018, 18:26
Надо Миниханова на экстремизм проверить когда он предлагал журналистам обрезание сделать
3
3
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
А вы читали, что ей написали сами татары, поэтому на так и ответила. ЕЕ там обзывали. Где комменты, где ее оскорбляли?? Проказан, вас пора закрывать за разжигание.
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Моль схлопнись! Будет на зоне Гавриленко на бутылке сидеть!:-D
3
0
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Почему проказан выложил материал запрещенного в России инноагента? Проказан тоже инноагент?
Развернуть
Фсб сообщить необходимо об этом, это будет справедливо.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
подъедешь басурманин... куда денешься...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
Не надо было татяз заставлятьучить... и не было бы возмущения народа... сами виноваты...и еще ответят за это..
2
0
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:40
Специально для Гавриленко!:-D

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Горожанин11 февраля 2018, 18:40
Она украинка вообще то.
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Горожанин11 февраля 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Не надо было татяз заставлятьучить... и не было бы возмущения народа... сами виноваты...и еще ответят за это..
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не надо было в Татарстане жить. А валить в Рязань например! Там не заставляют!
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гыгы11 февраля 2018, 18:43
Пользуйтесь VPN , не храните cookie , шифруйте устройства.
Тогда менты не смогут наводить цензуру
2
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Горожанин11 февраля 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
Пользуйтесь VPN , не храните cookie , шифруйте устройства.
Тогда менты не смогут наводить цензуру
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не сидите в ВК под своими реальными данными!:-D
2
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Горожанин11 февраля 2018, 18:46
Ничего ей не будет. Вкрай административный штраф за мелкое хулганство.
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Горожанин11 февраля 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Надо проверить что она писала на Проказе. Пробить по ее айпи. Там еще на 10 статей соберется!:-D
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стукачки на Проказани сидят!
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Горожанин11 февраля 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Не надо было татяз заставлятьучить... и не было бы возмущения народа... сами виноваты...и еще ответят за это..
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Так учите, если хотите, никто его у вас не отнимал.
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Горожанин11 февраля 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Ничего ей не будет. Вкрай административный штраф за мелкое хулганство.
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Больно в СК РТ делать сейчас нечего, только с матepшиными шизонутыми бабами разбираться. Оштрафуют за матершину и все. Это переписка между дураками, а не пост с призывом. Если бы не проказан, то никто и не узнал бы. Значит проказан и сеет "разумное, доброе, вечное".
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Горожанин11 февраля 2018, 18:53
В ответ на комментарий пользователя
не сидите в ВК под своими реальными данными!:-D
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а кто сидит-то? Только круглые идиотлар так делают
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Горожанин11 февраля 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Больно в СК РТ делать сейчас нечего, только с матepшиными шизонутыми бабами разбираться. Оштрафуют за матершину и все. Это переписка между дураками, а не пост с призывом. Если бы не проказан, то никто и не узнал бы. Значит проказан и сеет "разумное, доброе, вечное".
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За оскорбление личности предусмотрен административный штраф, это инкриминируется как мелкое "xyлиганство".
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Горожанин11 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Женщина неадекват...
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Довели
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Горожанин11 февраля 2018, 19:01
Xyлиганство, xyлиганство, xyлиганство. Почему на проказани слово "xyлиганство" банится?
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гыгы11 февраля 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Xyлиганство, xyлиганство, xyлиганство. Почему на проказани слово "xyлиганство" банится?
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Ктото по незнанке посчитал это слово нецензурным. Плохо знают русский
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школа11 февраля 2018, 19:07
Когда я учился в школе в младших классах, интересовался у училок зачем мне татар теле нужен. Все училки аргументировали : татарский нужен для того чтобы понимать что бабушки во дворе балакают. А если мне не нравится, то я должен сваливать и татарстана. Хотя я гражданин РФ и нахожусь у себя в стране
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Горожанин11 февраля 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
За оскорбление личности предусмотрен административный штраф, это инкриминируется как мелкое "xyлиганство".
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УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
Будет твоя Гавриленко на зоне кудахтать!:-D
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1211 февраля 2018, 19:10
В ответ на комментарий пользователя
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
Будет твоя Гавриленко на зоне кудахтать!:-D
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Интересно почему все те кто навязывал нам язык до сих пор не кудахтают?
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Горожанин11 февраля 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ)
Будет твоя Гавриленко на зоне кудахтать!:-D
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Она не моя. Но будет, что будет.
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Горожанин11 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Помню татар сокорбляла на проказе одна. ИТоже всех обзывала чаплашками и аульными ...! 10000% была она! Давай СК проверяй и Проказу!
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Надеюсь ее посадят на 20 лет. Сволочь такая. Ее посадить, ее ребенка лишить гражданских прав пожизненно!!!
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Горожанин11 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, стояние затылком, характеризует человека. Можно было смайлик разместить, маску, коих много в культурах этой планеты. Но стояние спиной, это верх неуважения к читателю.
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