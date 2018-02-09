В Казани возбудили дело из-за комментариев, написанных с аккаунта противницы татарского

Дело завели по знаменитой "экстремистской" статье 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"

В Казани возбудили дело из-за высказываний, написанных с аккаунта "ВКонтакте" противницы преподавания татарского языка в школах Ольги Гавриленко, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, Ольга Гавриленко в августе обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском к казанской кадетской школе-интернату имени Кузнецова с требованием выплатить ей компенсацию в 2,75 млн рублей за то, что ее сын изучал татарский язык. В итоге суд отказал ей в иске.

При этом в конце октября в соцсетях появился скриншот переписки, на котором видно, что с аккаунта "Ольга Гавриленко" нецензурно оскорбляли татарскую нацию. После этого в прокуратуру Татарстана поступила жалоба от юриста Салиха Гайнутдинова, который просил привлечь Ольгу Гавриленко к ответственности за то, что она в своих сообщениях и комментариях оскорбляла и унижала татар.

Сама женщина на одном из заседаний суда также прокомментировала данную переписку.

- Это мой ребенок выложил. Я уже извинилась. Меня не было с пяти вечера до 22:15 — я была в магазине. Ребенок сказал, что на меня начали нападать. Планшет был дома, он залез и начал писать. Меня там обзывали и подстилкой, и по-всякому, - говорила Ольга Гавриленко.

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В результате 8 февраля было возбуждено уголовное дело по знаменитой "экстремистской" статье 282 УК "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", по данным следствия, оставленные в Сети комментарии унижают представителей татарской национальности. Расследованием занимается Следственный комитет, выясняется, кто именно оставил комментарии.

- Впрочем, если выяснится, что сообщения действительно оставлял малолетний ребенок, то дело будет закрыто - в связи с не достижением им возраста уголовной ответственности, - сообщили ProKazan.ru.