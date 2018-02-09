В Татарстане жительницам сел за рождение детей будут платить до 100 тыс рублей

Единовременные выплаты получат только те мамы, которые живут в сельской местности не менее трех лет

В Татарстане женщинам, которые проживают в сельской местности, будут платить от 50 до 100 тыс рублей за рождение ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сообщается, что выплаты будут производиться в целях повышения рождаемости. Так, согласно постановлению, женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс рублей за рождение первого ребенка. А женщинам младше 29 лет выплатят 100 тыс рублей при рождении третьего ребенка.

При этом в документе отмечается, что единовременные выплаты получат только те мамы, которые живут в сельской местности не менее трех лет.

Выплаты начнутся уже с этого года. Для этого необходимо обратиться в республиканский центр материальной помощи по месту жительства, там и выплатят деньги.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том,что в Татарстане выплаты за первого ребенка, которые ранее ввели по поручению президента России Владимира Путина, получат около 4 700 семей. Выплату смогут получить те семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в Татарстане это 13 713 рублей. Совокупный доход для семьи из трех человек (отец, мать, ребенок) не должен превышать 41 139 рублей. Выплаты смогут получить и матери-одиночки, в том случае, если доход матери не превышает 27 426 рублей.

Семья будет получать за первого ребенка 8 490 рублей каждый месяц до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

Выплата будет назначаться на один год. Чтобы ее продлить, необходимо будет вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.