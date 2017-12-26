В Татарстане новые «путинские» выплаты смогут получить 4 700 семей‍

Семья будет получать за первого ребенка 8 490 рублей каждый месяц, то есть до достижения ребенком возраста 1,5 лет

В Татарстане выплаты за первого ребенка, которые ранее ввели по поручению президента России Владимира Путина, получат около 4 700 семей, об этом сегодня на пресс-конференции рассказала минстр труда РТ Эльмира Зарипова.

- Всего в республике в 2017 году родилось первых детей 18 053 ребенка. В том числе в семьях, где доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть подходит под наши условия — в 2017 году таких семей было 4 243. С учетом того, что мы знаем, какой прирост рождений вторых и третьих детей дал материнский капитал, предполагается, что количество получателей (выплат на первого ребенка) составит порядка 4700 человек, — рассказала Зарипова.

Выплату смогут получить те семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в Татарстане это 13 713 рублей. Совокупный доход для семьи из трех человек (отец, мать, ребенок) не должен превышать 41 139 рублей. Выплаты смогут получить и матери-одиночки, в том случае, если доход матери не превышает 27 426 рублей.

Семья будет получать за первого ребенка 8 490 рублей каждый месяц до достижения ребенком возраста 1,5 лет.





Выплата будет назначаться на один год. Чтобы ее продлить, необходимо будет вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. В период новогодних праздников сотрудники территориальных отделов социальной защиты будут дежурить, начиная с 3 января, с 9 утра до 14 часов дня. - Для оформления ежемесячной выплаты необходимо предоставить в органы социальной защиты по месту жительства свидетельство о рождении или усыновлении ребенка, документы, содержащие сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, реквизиты счета, открытого в банке, — сказала Зарипова.

Напомним, с 2007 года в России действует программа материнского капитала, на данный момент она составляет 453 тысячи рублей. Программа продлена до 2021 года. Владимир Путин добавил новую возможность использования этих средств: ими можно будет оплачивать детский сад или ясли уже с 2 месяцев. Особо нуждающиеся семьи смогут получать из капитала ежемесячные выплаты - в Татарстане эта сумма составляет 8490 рублей.