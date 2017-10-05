Прокуратура Казани начала проверку в отношении главы казанского штаба Собчак Эльзы Нисанбековой, пишет «Коммерсантъ».

- По словам прокурора, в отношении меня имеется два материала проверки. Один связан с тем, что я состою в «Открытой России», - другой в связи с наклейками «Стоп Путин» на стендах ЦИка о выборах, - рассказала она.

Нисанбекова считает, что в отношении нее могут возбудить административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ).

Напомним, ранее сообщалось, что главе казанского штаба Ксении Собчак Эльзе Нисанбековой пришло сообщение, подписанное председателем правления межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростиславом Антоновым, в котором он предлагает прекратить сбор подписей в поддержку телеведущей Ксении Собчак.

В настоящее время в отношении Собчак проводится проверка на наличие признаков экстремизма в высказывании о территориальной принадлежности республики Крым и Севастополя. В рамках расследования правоохранительные органы могут подвергнуть тщательной проверке работу штабов и его участников, а в отдельных случаях рассматривать политическую поддержку Собчак как соучастие в совершении уголовного преступления.