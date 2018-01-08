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СМИ: главе казанского штаба Собчак угрожают уголовным преследованием за сбор подписей

СМИ: главе казанского штаба Собчак угрожают уголовным преследованием за сбор подписей
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Фото: ProKazan.ru

Главе казанского штаба Ксении Собчак Эльзе Нисанбековой пришло сообщение, подписанное председателем правления межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростиславом Антоновым, в котором он предлагает прекратить сбор подписей в поддержку телеведущей, пишут «Idel.Реалии».

Так, в сообщении отмечается, что в настоящее время в отношении Собчак проводится проверка на наличие признаков экстремизма в высказывании о территориальной принадлежности республики Крым и Севастополя.

- В рамках расследования правоохранительные органы могут подвергнуть тщательной проверке работу штабов и его участников, а в отдельных случаях рассматривать политическую поддержку Собчак как соучастие в совершении уголовного преступления, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря 2017 года кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в Казань, где высказала ряд оценок ситуации в Татарстане.

- Нужно больше федерализма, больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Для того, чтобы из Москвы вам не нужно было говорить, нужно вам изучать татарский или не нужно. Это решение должно приниматься на местном уровне, - заявила тогда Собчак.

По ее словам, Татарстан должен оставлять себе больше денег, не отправляя их в федеральный бюджет, должен самостоятельно принимать многие решения.

- Давайте сделаем максимум, чтобы показать что Татарстан недоволен ситуацией сегодня в нашей стране, - отметила Собчак.

Элина Валеева, 09.01.2018, 19:08
Тэги: Политика
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Комментарии

ТатарчоноК09 января 2018, 19:20
Лучше "Совхоз им. Ленина", чем "Дом-2"..!!!!!!!
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9
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пётр аксёнов09 января 2018, 19:20
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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0
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Горожанин09 января 2018, 19:37
Конь решила скандалом голоса набрать!ей богу конь
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Горожанин09 января 2018, 19:40
В данном случае все правильно!!! У нас выборы президента , а не конкурс мин__е__тчиц
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7
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Горожанин09 января 2018, 20:03
Знал нескольких женщин с именем Эльза , были очень страные и неприятные . Видно аура у имени не важная , окружают их такие же люди ..
5
1
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ник09 января 2018, 20:05
Откуда выпуклась эта жучка хз. кто разрешил какие то штабы ей создать хз. потом народ ну и начальники удивляются в наших избранниках
5
2
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Горожанин09 января 2018, 20:14
При дворе шуты всегда нужны!
3
1
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Горожанин09 января 2018, 20:36
Все за нас решено народ беднеет лошади багатеют
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