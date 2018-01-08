СМИ: главе казанского штаба Собчак угрожают уголовным преследованием за сбор подписей

Главе казанского штаба Ксении Собчак Эльзе Нисанбековой пришло сообщение, подписанное председателем правления межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростиславом Антоновым, в котором он предлагает прекратить сбор подписей в поддержку телеведущей, пишут «Idel.Реалии».

Так, в сообщении отмечается, что в настоящее время в отношении Собчак проводится проверка на наличие признаков экстремизма в высказывании о территориальной принадлежности республики Крым и Севастополя.

- В рамках расследования правоохранительные органы могут подвергнуть тщательной проверке работу штабов и его участников, а в отдельных случаях рассматривать политическую поддержку Собчак как соучастие в совершении уголовного преступления, - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря 2017 года кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетела в Казань, где высказала ряд оценок ситуации в Татарстане.

- Нужно больше федерализма, больше свободы для разных регионов, больше свободы для Татарстана. Для того, чтобы из Москвы вам не нужно было говорить, нужно вам изучать татарский или не нужно. Это решение должно приниматься на местном уровне, - заявила тогда Собчак.

По ее словам, Татарстан должен оставлять себе больше денег, не отправляя их в федеральный бюджет, должен самостоятельно принимать многие решения.

- Давайте сделаем максимум, чтобы показать что Татарстан недоволен ситуацией сегодня в нашей стране, - отметила Собчак.