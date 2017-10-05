Мусульмане выступили против открытия в Казани музея самогона

По их мнению, если бы это был музей, где рассказывали о вреде, который несет алкоголь, то в появление такого музея можно было бы приветствовать

Центр исламской культуры «Иман» выступил против открытия в Казани музея самогона.

- В Казани появится музей, где будут популяризировать распитие спиртных напитков. Изначальная функция музея — просветительская, - пишут авторы в своем заявлении.

Они считают, что если бы это был музей, где рассказывали о вреде, который несет алкоголь, то в появление такого музея можно было бы приветствовать.

- И это все делается в городе, где сильны трезвеннические традиции, идущие с конца XIX века, когда было создано Казанское общество трезвости, - подчеркнуто в заявлении.

Напомним, музей планируют открыть в конце февраля на улице Баумана. Как выяснил ProKazan.ru, несмотря на то, что заведение позиционирует себя как «антиалкогольное» заведение, каждому посетителю в конце экскурсии предложат попробовать «первач» (так в народе называют самогон).