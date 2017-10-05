Наверх
Тема недели: чиновники Татарстана - десятки задержанных, один мертв
16:44, сегодня21
Стало известно, какие футбольные сборные поселятся в Татарстане во время ЧМ-2018
18:51, сегодня1
Депутаты Госсовета РТ предложили ввести штраф за изгнание животных
18:16, сегодня5
Прокуратура Казани начала проверку в отношении главы казанского штаба Собчак
17:38, сегодня4
Куда в Казани можно сводить свою вторую половину на 14 февраля?
В казанской исправительной колонии сыграли сразу шесть свадеб
17:15, сегодня9
Реклама
Подборка ProKazan.ru: куда в Казани сходить на 14 февраля
17:06, сегодня
В Казани мужчина спустя 20 лет признался в изнасиловании и убийстве девушки
16:51, сегодня8
В Казани участились случаи ограбления квартир посреди дня
Банк ВТБ и НИУ ВШЭ обучают финалистов олимпиады «Я – профессионал»
16:36, сегодня
Казанец убил мужчину, подсматривавшего за его подругой, и спрятал нож в могиле матери
16:14, сегодня15
Еще одного подозреваемого по делу "Татфондбанка" отпустили на свободу
16:11, сегодня13
В Казани еду для бедных горожан начнут раздавать еще на одной улице
15:32, сегодня26
Завтра в Казани будет без осадков и 11 градусов мороза
15:26, сегодня5
В Татарстане задержали парня за секс с 15-летней школьницей
14:59, сегодня17
В Казани осудили сотрудницу банка, которая крала деньги у клиента через мобильный банк
14:58, сегодня8
СМИ назвали двух основных кандидатов на пост главы Минздрава РТ
14:27, сегодня21
В России банки будут проверять подлинность мобильных номеров клиентов
14:15, сегодня7
В Казани сестра зарезала младшего брата
13:58, сегодня21
Мусульмане выступили против открытия в Казани музея самогона
13:48, сегодня64
Трассу Казань-Челны покроют сетью камер «Автодория», вычисляющих среднюю скорость
13:03, сегодня31
В Казани пешеход чуть не лишился глаза под колесами «Газели»
12:23, сегодня11
Минниханов открыл в Лаишевском районе завод по стерилизации одноразовых медизделий
12:06, сегодня24
Под Казанью в отстойнике водоканала нашли мертвым пропавшего мужчину
11:59, сегодня7
В Казани могут закрыть художественное училище
11:30, сегодня27
В Татарстане цыганам разрешили усыновлять детей
11:23, сегодня33
Сеть МегаФона успешно выдержала испытания непогодой
11:18, сегодня6
В Казани на прощании с замминистра здравоохранения РТ выступил Адель Вафин
10:56, сегодня28
В Казани появились семь новых улиц, названных в честь музыкантов и чиновников
10:23, сегодня44
В Казани на электростанции разбился инженер, упав со строительных лесов
10:19, сегодня25
Сотрудникам ГИБДД запретили отстранять от вождения машины пьяных судей
09:51, сегодня51
В центре Казани прошел одиночный пикет в защиту татарского языка‍
09:19, сегодня35
ГИБДД Казани сегодня проведет рейд против машин с «тонировкой»
08:56, сегодня20
Депутат Госсовета опроверг отказ Департамента питания Казани от покупки Hyundai Genesis
08:53, сегодня14
На матчи ЧМ-2018 в России запретят проносить селфи-палки и зонты
08:45, сегодня9
СМИ: принято решение об отставке главы Минздрава РТ Аделя Вафина
08:31, сегодня73
Сегодня в Казани ожидается 9 градусов мороза
06:17, сегодня
В Татарстане чиновника заподозрили в незаконном бизнесе
18:51, 08.02.201813
В центре Казани на проезжей части произошла массовая драка
18:23, 08.02.201839
В Татарстане вдоль берегов Волги высадят 88 млн деревьев
18:02, 08.02.201823
В ЖК «Салават Купере» сдадут еще три дома
17:36, 08.02.201829
Открывшего в Казани сеть кофеен миллионера Аяза Шабутдинова обвинили в мошенничестве
17:13, 08.02.201834
Завтра в Казани ожидается туман и -9 градусов
16:31, 08.02.20181
В Татарстане автомобиль сбил женщину, столкнув ее с моста
16:17, 08.02.20189
На проспекте Амирхана вырубили семь деревьев: там планируется построить новое кафе
15:50, 08.02.201840
В Татарстане вынесли приговор вандалу, который оскорбил чувства верующих
15:39, 08.02.201825
В Казани завтра простятся с найденной мертвой замглавы Минздрава Татарстана
15:18, 08.02.201828
В Нижнекамске похитили двух парней и часами возили по знакомым, вымогая 100 тысяч рублей
14:59, 08.02.201818
Торговая сеть «Лента» откроет в Казани пятый гипермаркет
14:41, 08.02.201819
В Казани осудили 22-летнего парня, который утопил в подвале дома мужчину
14:13, 08.02.201813
Уроженец Казани стал первым пожизненно осужденным в России, вышедшим на свободу
13:59, 08.02.201838
В Татарстане стая бродячих собак загрызла кур и кроликов
13:36, 08.02.201841
В Челнах в гипермаркете «Лента» пол пошел трещинами
13:07, 08.02.201810
Клиенты ВТБ сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ГИБДД
12:23, 08.02.20188
Депутаты Госсовета выразили соболезнования родным замминистра здравоохранения РТ
12:22, 08.02.201829
Строительство домов из профилированного бруса в Казани
11:57, 08.02.20185
Платные парковки в Казани расширятся до Малого Казанского кольца
11:42, 08.02.2018118
СМИ: у ГИБДД отберут сбор штрафов за нарушения правил дорожного движения
11:40, 08.02.201817
Всемирный конгресс татар попросил участвовать в выборах президента России «во имя народа»
11:32, 08.02.201864
Под Казанью сотрудница колонии впала в кому, протаранив на Hyundai автобус
11:19, 08.02.201829
Иранцы передумали открывать в Казани гипермаркет за 10 млн долларов
10:59, 08.02.201825
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Мусульмане выступили против открытия в Казани музея самогона

Мусульмане выступили против открытия в Казани музея самогона
16+
Фото: ProKazan.ru
По их мнению, если бы это был музей, где рассказывали о вреде, который несет алкоголь, то в появление такого музея можно было бы приветствовать

Центр исламской культуры «Иман» выступил против открытия в Казани музея самогона.

- В Казани появится музей, где будут популяризировать распитие спиртных напитков. Изначальная функция музея — просветительская, - пишут авторы в своем заявлении.

Они считают, что если бы это был музей, где рассказывали о вреде, который несет алкоголь, то в появление такого музея можно было бы приветствовать.

- И это все делается в городе, где сильны трезвеннические традиции, идущие с конца XIX века, когда было создано Казанское общество трезвости, - подчеркнуто в заявлении.

Напомним, музей планируют открыть в конце февраля на улице Баумана. Как выяснил ProKazan.ru, несмотря на то, что заведение позиционирует себя как «антиалкогольное» заведение, каждому посетителю в конце экскурсии предложат попробовать «первач» (так в народе называют самогон).

Люция Кашапова, 09.02.2018, 13:48
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Журналюга09 февраля 2018, 13:53
А заявление на повышение пенсий и зарплат трудящимся они написать не хотят? Это же, как оскорбление чувств верующих, но только оскорбление чувств трудящихся и пенсионеров, низкая оплата труда и выплата пенсий.
Лучший комментарий
5
79
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 13:54
еще что не так по вашему?
10
18
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 13:56
Руки прочь от музЭя:-D
10
43
Согласны с автором?
Димас люблю пивас09 февраля 2018, 13:58
Требую музей КРАСНОГО ВОСТОКА!!! Водка плохо, пиво нектар жизни! :-D
9
19
Согласны с автором?
Я09 февраля 2018, 14:04
Центр исламской культуры не имеет никакого отношения к мусульманам и самогону. Мусульмане не могут обсуждать такие темы
4
46
Согласны с автором?
Стас09 февраля 2018, 14:09
А музей вилл чиновников когда откроют?
1
24
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 14:15
:-D давайте свиней с ферм погоним еще !
2
37
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 14:16
Товарищи имам закрой татспиртпром !
1
41
Согласны с автором?
66609 февраля 2018, 14:16
То что в Мусульманской республике будет Музей Самогона они против !!!

А то что Мусульманская республика занимает 1 место по производству АЛКОГОЛЯ они ни слова не сказали

ТАТСПИРТПРОМ их спонсор что ли ????
2
61
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
А заявление на повышение пенсий и зарплат трудящимся они написать не хотят? Это же, как оскорбление чувств верующих, но только оскорбление чувств трудящихся и пенсионеров, низкая оплата труда и выплата пенсий.
Развернуть
Что ты гонишь ?! Что кроме мусульман в Казани ,больше нет национальностей ? Больше половины татар пьют .Музей им не понравился)) Пусть тогда и в драчильни не ходят и интим магазины
5
19
Согласны с автором?
***09 февраля 2018, 14:30
Ну прям, Театр абсурда!!!
2
13
Согласны с автором?
халяль09 февраля 2018, 14:31
нужен музей халяля
всего халяля
халяля - наше все
жить без халяля не можем
1
18
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 14:41
А марийцы за музей!!!
2
14
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 14:48
а я против этих ваших тюбитеек и чо?
5
17
Согласны с автором?
Ага09 февраля 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
То что в Мусульманской республике будет Музей Самогона они против !!!

А то что Мусульманская республика занимает 1 место по производству АЛКОГОЛЯ они ни слова не сказали

ТАТСПИРТПРОМ их спонсор что ли ????
Развернуть
По-любас заносят с татспиртпрома. Удивляюсь, как ещё не выпускают линейку пойла с надписью "халял" или "аллага шокер".
1
19
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
а я против этих ваших тюбитеек и чо?
Развернуть
И ничо , терпи и мучайся живя с этим
12
7
Согласны с автором?
***09 февраля 2018, 15:03
Ну,насколько сильны трезвеннические традиции, мы все знаем...Особенно, когда возле школ и детских садиков круглосуточные рюмочные закрыть не могут...
0
15
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
И ничо , терпи и мучайся живя с этим
Развернуть
тут кто и мучается так это ты похоже
0
8
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
На карту посмотри где татаристан находится дибыл
2
7
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин09 февраля 2018, 15:14
А ничего, что внучки и дети этих ярых мусульман каждый вечер на тнт в заставках в топиках и в ярком макияже флиртуют с мужчинами, заигрывают с ними, получают цветы? Пока вы там с самогоном боретесь, они Вам незамужние в подоле принесут. Не за теми приглядываете!
1
13
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
Де бил , вернее чушкарь это ты , а мы и так как и все образовательные , цивилизованные люди знаем :
Татарстан находится на территории Татарстана - земля и Республика Татар.
Еще вопросы боярышник ходячий есть у тебя ?
Развернуть
Закрой рот тюбитейкой утырок
7
14
Согласны с автором?
аля09 февраля 2018, 15:18
музей прелюбодеяния откройте еще! все мозги в унитаз спустили
6
8
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
музей прелюбодеяния откройте еще! все мозги в унитаз спустили
Развернуть
чё, никто не епет? :-D
2
8
Согласны с автором?
горожанин09 февраля 2018, 15:24
Вам навязывают что ли ходить в этот музей? Не хочешь не ходи, у нас все по желанию, примерно как с татарским языком, хочешь изучай, не хочешь не изучай.
2
15
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Закрой рот тюбитейкой утырок
Развернуть
А если он/она не закроет , то что...обосышься тут от злости боярышником ? :-D (т.е. покажешь тут свою срусь кость)
12
4
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Вам навязывают что ли ходить в этот музей? Не хочешь не ходи, у нас все по желанию, примерно как с татарским языком, хочешь изучай, не хочешь не изучай.
Развернуть
Не хочешь жить на Татарской земле уважая законы и порядки Татар не живи. А хочешь жить живи (пока еще есть РФия) , но уважац хозяев Татар на их земле.
14
6
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин09 февраля 2018, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Что ты гонишь ?! Что кроме мусульман в Казани ,больше нет национальностей ? Больше половины татар пьют .Музей им не понравился)) Пусть тогда и в драчильни не ходят и интим магазины
Развернуть
Точно ! и половину магазинов одежды и белья закрыть! пусть в рейтузах ходят и в парандже .
3
10
Согласны с автором?
паранджа09 февраля 2018, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Точно ! и половину магазинов одежды и белья закрыть! пусть в рейтузах ходят и в парандже .
Развернуть
паранджа наше все
без нее жизнь не жизнь
с паранджой мы едины
утром паранджу надеваем, вечером снимаем
и вера нам без паранджи не вера
1
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:48
А то что директор Татспиртпрома мало того спаивает всю республику, но и ближайшие и зарубежные, об этом не хотят возмутиться? А ведь он татарин - ему нельзя так по убеждениям наверно
0
10
Согласны с автором?
Журналюга09 февраля 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Что ты гонишь ?! Что кроме мусульман в Казани ,больше нет национальностей ? Больше половины татар пьют .Музей им не понравился)) Пусть тогда и в драчильни не ходят и интим магазины
Развернуть
Закрой форточку млять!
9
2
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
А ничего, что внучки и дети этих ярых мусульман каждый вечер на тнт в заставках в топиках и в ярком макияже флиртуют с мужчинами, заигрывают с ними, получают цветы? Пока вы там с самогоном боретесь, они Вам незамужние в подоле принесут. Не за теми приглядываете!
Развернуть
Не ври это грех, если ты против спиртново борись с продавцами алкоголя , а музей это источник знаний Мухаммад завещал учиться, а ты лицемер.
2
2
Согласны с автором?
Журналюга09 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
нужен музей халяля
всего халяля
халяля - наше все
жить без халяля не можем
Развернуть
Халяль ничек-е-ек Мударис ? А?
0
1
Согласны с автором?
горожанин09 февраля 2018, 15:54
Ну что Вы, уважаймый, татары же не против, возражают мусульмане, могу предположить, что это разные люди))) ну в данный момент выгодно именно так сказать)))
1
5
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:14
Если не хотят этот музей пусть туда и не ходят,в него не кого принудительно ходить не заставляют, сидят в своем центре то и делают что протестуют, лучше бы работать пошли, а не ерундой заниматься!
3
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:15
Пусть в мечетях блеют
3
6
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Не хочешь жить на Татарской земле уважая законы и порядки Татар не живи. А хочешь жить живи (пока еще есть РФия) , но уважац хозяев Татар на их земле.
Развернуть
=-D хазаина, плят
0
4
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Ну что Вы, уважаймый, татары же не против, возражают мусульмане, могу предположить, что это разные люди))) ну в данный момент выгодно именно так сказать)))
Развернуть
не далекие люди )
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:37
А я поддерживаю. Молодцы, мусульмане. Думаю, и православные будут только за и не только православные.
Чему этот музей научит? как делать самогон? а польза? напиться и забыться? есть и другие способы расслабиться. А пока наша сильная половина, да и слабая тоже, будет пьяненькой, увы, мы так и останемся безмозглой толпой. Я за здравые ценности.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
А я поддерживаю. Молодцы, мусульмане. Думаю, и православные будут только за и не только православные.
Чему этот музей научит? как делать самогон? а польза? напиться и забыться? есть и другие способы расслабиться. А пока наша сильная половина, да и слабая тоже, будет пьяненькой, увы, мы так и останемся безмозглой толпой. Я за здравые ценности.
Развернуть
в других городах есть музей водки....никто туда не ломится, очередей нет ))) только туристы, приносящие в бюджет деньги!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
А я поддерживаю. Молодцы, мусульмане. Думаю, и православные будут только за и не только православные.
Чему этот музей научит? как делать самогон? а польза? напиться и забыться? есть и другие способы расслабиться. А пока наша сильная половина, да и слабая тоже, будет пьяненькой, увы, мы так и останемся безмозглой толпой. Я за здравые ценности.
Развернуть
Другой способ расслабиться - сходить и заплатить налоги.
И радоваться 8-*
0
0
Согласны с автором?
Вера09 февраля 2018, 16:52
Тут много интересной информации, а так же советы по здоровью, и много много еще http://www.klizme-net.ru/
0
0
Согласны с автором?
Селянин09 февраля 2018, 17:04
Это музей позора российского народа. Все прекрасно понимают, что алкоголь - бич современности. Сколько людей погибают ежегодно от этого пойла. Странно, что только мусульмане выступили против данного музея. православные так же могли бы поддержать.
2
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:07
Все!!! Директора Татспиртпрома в мечеть не пускать
0
3
Согласны с автором?
Селянин09 февраля 2018, 17:09
Если бы с таким призывом выступила православная церковь, то уверен, что комментарии были бы совершенно другими. Большинство только бы поддержало эту идею закрытия.
Вывод таков, что всё что ни делает татарский народ и общественность в Татарстане, вызывает раздражение у некоторой части русского населения.
5
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
А я поддерживаю. Молодцы, мусульмане. Думаю, и православные будут только за и не только православные.
Чему этот музей научит? как делать самогон? а польза? напиться и забыться? есть и другие способы расслабиться. А пока наша сильная половина, да и слабая тоже, будет пьяненькой, увы, мы так и останемся безмозглой толпой. Я за здравые ценности.
Развернуть
Значит вы русофоб и против русских ценностей !
1
0
Согласны с автором?
Алекс09 февраля 2018, 17:16
Пусть алкаши русские у себя откроют дома
5
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Если бы с таким призывом выступила православная церковь, то уверен, что комментарии были бы совершенно другими. Большинство только бы поддержало эту идею закрытия.
Вывод таков, что всё что ни делает татарский народ и общественность в Татарстане, вызывает раздражение у некоторой части русского населения.
Развернуть
Я бы сказал у всего. А так это и так это очевидный факт, что русские другие народы за людей не считают нагло плюя на их культуры,традиции и язык.
Обычно все народы решают это недорозумение просто : не уважаешь в моем доме мои порядке,вон из моего дома. Рад что теперь и Татары начинают здесь это начинают понимать.
3
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Это музей позора российского народа. Все прекрасно понимают, что алкоголь - бич современности. Сколько людей погибают ежегодно от этого пойла. Странно, что только мусульмане выступили против данного музея. православные так же могли бы поддержать.
Развернуть
Не российского ,а именно русского.

П.С.
Нету такого народа как российский.
4
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
=-D хазаина, плят
Развернуть
Протрезвей уже и член вытащи из-за рта,а то у тебя нечеленораздельная речь непонятная :-D
1
1
Согласны с автором?
Селянин09 февраля 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
Не российского ,а именно русского.

П.С.
Нету такого народа как российский.
Развернуть
Ну что, вы сами это сказали. Значит пусть будет позором русского народа. А вот татары в Татарстане не хотят такого позора на своей родной земле.
4
2
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Пусть в мечетях блеют
Развернуть
Блеют пьяные русские в рпц офисах и не только блеют , но и блюют.
А в Мечетях молятся.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Это музей позора российского народа. Все прекрасно понимают, что алкоголь - бич современности. Сколько людей погибают ежегодно от этого пойла. Странно, что только мусульмане выступили против данного музея. православные так же могли бы поддержать.
Развернуть
Да, это антиценности, далеко не на пользу народа. Мы живём в этих антиценностях - пей, трахайся со всеми подряд, (извините за словечко, но оно именно такое), не думай. И семейные ценности сейчас на нуле. Сколько семей разваливается? И сколько матерей-одиночек, которые несут на себе порой непосильный груз - прокормить, одеть, обучить и воспитать детей! А думать будут за нас. Вот мы и идём платить кучу налогов, ноем по поводу нищенских пенсий и т.д. А кому-то это видимо выгодно - делать народ дураками.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Пусть алкаши русские у себя откроют дома
Развернуть
Будь у них возможности , они бы не только открыли такое, но жабры бы при желание приделали бы себе, что бы сразу жить в аквариумах с боярышником =-D
2
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 17:59
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:14
Тут пишут про каких то свиней, а не те ли свиньи, которые защищают алкашей русского мира ?
2
1
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
Не хочешь жить на Татарской земле уважая законы и порядки Татар не живи. А хочешь жить живи (пока еще есть РФия) , но уважац хозяев Татар на их земле.
Развернуть
твоя земля на керулене.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:24
А татарских алкашей нет
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:25
В ответ на комментарий пользователя
Если не хотят этот музей пусть туда и не ходят,в него не кого принудительно ходить не заставляют, сидят в своем центре то и делают что протестуют, лучше бы работать пошли, а не ерундой заниматься!
Развернуть
они самогон из самоваров пьют.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Блеют пьяные русские в рпц офисах и не только блеют , но и блюют.
А в Мечетях молятся.
Развернуть
на керулен.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:31
Вот вот
0
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
на керулен.
Развернуть
На святой срусь кий праздник - день святого выжирантуса
:-D :-D :-D
1
0
Согласны с автором?
Горожанин09 февраля 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
твоя земля на керулене.
Развернуть
Моя земля тут ублудок в Булгарии (позже Казанское Ханство) и ты это прикрасно знаешь.
А твоя в Москвабаде.
1
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 69
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru