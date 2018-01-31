В Казани открывается музeй сaмогона: посетители после экскурсии смогут отведать «первача»

В день рождения русской водки ProKazan.ru побывал в необычном музее, который откроется в Казани в феврале

Сегодня - 31 января - отмечается День рождения водки. Дата выбрана неслучайно - именно в этот день в Петербурге Дмитрий Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою", над которой работал в 1863-1864 годах.

Примечательно, что уже в феврале на улице Баумана откроется необычный музей, посвященный самогоноварению. Как выяснил ProKazan.ru, несмотря на то, что заведение позиционирует себя как "антиалкогольное" заведение, каждому посетителю в конце экскурсии предложат попробовать "первач" (так в народе называют самогон).

В России подобный музей есть в Санкт-Петербурге и еще один в Белоруссии. Так что казанский музей станет вторым в стране.

Сейчас в помещении полным ходом идет ремонт

"Аппараты, на которых варили самогон еще наши дедушки"

Музей расскажет об истории самогоноварения - причем не только в СССР, а потом и в России, но и в других странах мира. На площади 150 метров будет более шестидесяти экспонатов.

Главным экспонатом музея станут самогонные аппараты - их около 20 штук. Как современные, так и раритеты 20-50-х годов прошлого века, на которых "варили" алкоголь наши бабушки и дедушки.

- Мы их собирали со всей России, - рассказал руководитель музея. - Несмотря на свой солидные возраст, некоторые из них находятся в рабочем состоянии.

Помимо сложных аппаратов, производимых на заводах, будут и модели кустарного производства, представляющие из себя тазик, с прикрепленным к нему "змеевиком". Будут и всевозможные бутыли, использовавшиеся для хранения самогона.

Те аппараты, которые не сохранились до нашего времени, но заслуживают внимания, будут представлены на фотографиях с подробным описанием.

"Дегустация"

Цена билета в музей пока обсуждается, но уже точно известно, что в его стоимость будет входить дегустация самогона. Как минимум двух сортов разной крепости.

- Конечно, будет к нему и какая-нибудь закуска, - объясняют организаторы.

Если посетитель придет на осмотр экспозиции, он сможет по-традиции "сообразить на троих". На стене музея будут нарисованы знаменитые алкоголики из гайдаевских комедий. Узнаете, например, эту парочку из "Операции Ы и других приключений Шурика"?

- Напитки собственного производства будут поставляться в Антиалкогольный музей из Краснодарской области, - рассказывают организаторы. - Там они готовятся по специальной технологии с использованием старинных рецептов - на ягодах и травах.

- Детей пускать не будете? - интересуемся у организаторов.

- Будем, но только в сопровождении взрослых. Разумеется, дегустация только для совершеннолетних.