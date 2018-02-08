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В центре Казани на проезжей части произошла массовая драка

В центре Казани на проезжей части произошла массовая драка
16+
Фото: скриншот видео

В центре Казани на проезжей части произошла массовая драка. Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на проезжей части по улице Пушкина возле одного из ресторанов города. На кадрах видно, как несколько молодых людей избивают друг друга.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в микрорайоне Жилплощадка спецотряд полиции "Гром" вместе с представителями других отделений МВД задержал около тридцати парней, играющих в футбол на хоккейной площадке, в ходе операции, по словам очевидцев, были слышны выстрелы. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин, подростки - возможные участники молодежной группировки. От жителей микрорайона часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей.  

Элина Валеева, 08.02.2018, 18:23
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2018, 18:32
Какие комментарии дало МВД?
1
15
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Горожанин08 февраля 2018, 18:36
Снег не поделили?
0
20
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Горожанин08 февраля 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Настоящий мужчина !сидел смотрел , и записывал . ....фу
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И чё он по твоему в чужую разборку должен был лезть чтоб огрести не понятно за что?
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1
87
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Горожанин08 февраля 2018, 18:42
%-8
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1
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Горожанин08 февраля 2018, 18:48
Не новость а выброс ,если бы вы написали из-за чего драка произошла то можно было бы и новость публиковать.
0
28
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Наноправославный психохристианин08 февраля 2018, 18:48
Камазист, чё не переехал тех двоих???
0
28
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Ага08 февраля 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Камазист, чё не переехал тех двоих???
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Он с шабашкой торопился. Снег скинуть без палева.
2
15
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Горожанин08 февраля 2018, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Настоящий мужчина !сидел смотрел , и записывал . ....фу
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Идите к чёрту со своей "настоящестью" !
100 % комментарий женщины , которая любит манипулировать мужским сознанием и постоянно тыкать "ты ж мужик ты должен"
2
45
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Горожанин08 февраля 2018, 19:00
ДЕБИЛЫ
0
15
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Дед08 февраля 2018, 19:14
Поколение памперсов подгузников и прокладок.
2
16
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Горожанин08 февраля 2018, 19:28
Бабы- зло!
Тупые бабы- большое зло!
1
19
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Горожанин08 февраля 2018, 19:56
Казань, СЫНТР
0
6
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Горожанин08 февраля 2018, 20:02
Автор видосЫ, заЩим не схАдил ни рАзнял, ыснимаешь видео , мэйтэм! Защим так дИлаешь!
3
2
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Горожанин08 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Настоящий мужчина !сидел смотрел , и записывал . ....фу
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А ты провокаторша, похоже. Любишь сталкивать лбами мужиков и сидеть смотреть, как они свою настоящесть проявляют? )))
0
25
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Горожанин08 февраля 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Поколение памперсов подгузников и прокладок.
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Дед, смени пластинку, ты уже много раз это писал
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Настоящий мужчина !сидел смотрел , и записывал . ....фу
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ТП БИНГО ?
0
10
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Горожанин08 февраля 2018, 20:53
Где массы, где драка? Они сговорились с "народным" корреспондентом, вон официант в белой рубашонке, который свои 350 деревянных ждет.
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 21:01
Один самый умный дypaк завалил бабу и что-то там с ней делает, пока еще 2 пары дураков исполняют брачные танцы.
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 21:10
Проказан, давно не было порно, так и рейтинги можно потерять.
2
0
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Горожанин08 февраля 2018, 22:38
В ответ на комментарий пользователя
Это была мря ошибка...я не допил глоток пива оставив его в помойке, а рядом было куча пьяной,мерзкой,синей срусь ни...ну и понятно из-за глотка пива недопитого, которое я выкинул в помойку у срусни начались разборки...эти дикари-мрази дрались на смерть, пока я и цивилизованные Татары стояли ржа над этим скотом указывая на этот пьяный сруський скот пальцами и снимая на телефоны.
Часть срусь ни потом уже забыло про пиво и просто дралась нам на потеху....скот млин сруський он есть скот :-D
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Димас, успокойся уже, писец ты ошибка резидента. Нет, все не так, ты ошибка человечества, не надо было тебе под пьяное дело под Чернобылем загорать. Да и кому я говорю? Словно с сомом переростком в грязном омуте общаюсь.
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4
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Горожанин08 февраля 2018, 22:55
В ответ на комментарий пользователя
Это была мря ошибка...я не допил глоток пива оставив его в помойке, а рядом было куча пьяной,мерзкой,синей срусь ни...ну и понятно из-за глотка пива недопитого, которое я выкинул в помойку у срусни начались разборки...эти дикари-мрази дрались на смерть, пока я и цивилизованные Татары стояли ржа над этим скотом указывая на этот пьяный сруський скот пальцами и снимая на телефоны.
Часть срусь ни потом уже забыло про пиво и просто дралась нам на потеху....скот млин сруський он есть скот :-D
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Кстати, если бы от Бату не отлучилось войско его братьев, то кто бы знал, существовала бы европа и римская церковь, еще до эпохи Тамерлана.
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Горожанин08 февраля 2018, 22:59
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, если бы от Бату не отлучилось войско его братьев, то кто бы знал, существовала бы европа и римская церковь, еще до эпохи Тамерлана.
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Что бы делали украинцы в данной ситуации, уж явно бы не заслоняли своими жoпaми экран зомбоящика.
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Горожанин08 февраля 2018, 23:13
В ответ на комментарий пользователя
Кстати, если бы от Бату не отлучилось войско его братьев, то кто бы знал, существовала бы европа и римская церковь, еще до эпохи Тамерлана.
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Если бы Бату раздавил римскую церковь, то позже и не стало бы Англии, а позже и никто не открыл бы америку. Или открыл. Но миру бы не грозил апокалипсис имени саксонского креста.
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Я09 февраля 2018, 00:16
А где видео? Уже удалили?
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Амир Хаттаб09 февраля 2018, 00:24
В ответ на комментарий пользователя
Это была мря ошибка...я не допил глоток пива оставив его в помойке, а рядом было куча пьяной,мерзкой,синей срусь ни...ну и понятно из-за глотка пива недопитого, которое я выкинул в помойку у срусни начались разборки...эти дикари-мрази дрались на смерть, пока я и цивилизованные Татары стояли ржа над этим скотом указывая на этот пьяный сруський скот пальцами и снимая на телефоны.
Часть срусь ни потом уже забыло про пиво и просто дралась нам на потеху....скот млин сруський он есть скот :-D
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Вот давайте, только не будем тут нацизм разводить... и без нас есть кому это делать! Хоть немного будем от них отличаться!
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4
Согласны с автором?
смех09 февраля 2018, 00:29
В ответ на комментарий пользователя
Это была мря ошибка...я не допил глоток пива оставив его в помойке, а рядом было куча пьяной,мерзкой,синей срусь ни...ну и понятно из-за глотка пива недопитого, которое я выкинул в помойку у срусни начались разборки...эти дикари-мрази дрались на смерть, пока я и цивилизованные Татары стояли ржа над этим скотом указывая на этот пьяный сруський скот пальцами и снимая на телефоны.
Часть срусь ни потом уже забыло про пиво и просто дралась нам на потеху....скот млин сруський он есть скот :-D
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чаплашка заткни хайло утырок
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6
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Горожанин09 февраля 2018, 00:32
Вы мне надоели.
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Саня Максимов09 февраля 2018, 04:25
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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