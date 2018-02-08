В центре Казани на проезжей части произошла массовая драка. Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на проезжей части по улице Пушкина возле одного из ресторанов города. На кадрах видно, как несколько молодых людей избивают друг друга.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани в микрорайоне Жилплощадка спецотряд полиции "Гром" вместе с представителями других отделений МВД задержал около тридцати парней, играющих в футбол на хоккейной площадке, в ходе операции, по словам очевидцев, были слышны выстрелы. Как рассказал заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин, подростки - возможные участники молодежной группировки. От жителей микрорайона часто поступали жалобы на сборы и драки молодых людей.