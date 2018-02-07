Всемирный конгресс татар попросил участвовать в выборах президента России «во имя народа»

Всемирный конгресс татар распространил обращение к татарскому народу с призывом принять активное участие в предстоящих президентских выборах, пишет «Коммерсантъ».

- У татар могут быть разные политические взгляды и убеждения, но мы хотим процветания нашей Родины. Татарстан и татарский народ заинтересованы в успешном проведении предстоящей выборной кампании президента, - говорится в обращении.

При этом, языковой вопрос напрямую в обращении не поднимается.

- Предстоящие выборы станут новым этапом в развитии федеративных отношений в нашей многонациональной стране. Только на путях демократии и федерализма возможно свободное развитие народов нашей страны, сохранение их национальной идентичности, - отмечается в обращении.

Напомним, в прошлом году в республике разгорелась дискуссия по поводу преподавания татарского языка в школах. Власти Татарстана настаивали на сохранении обязательного татарского. Всемирный конгресс татар выступал против нападок на государственный статус татарского языка в Татарстане, и призывал жителей республики поддержать равноправный государственный статус татарского языка.