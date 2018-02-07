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Всемирный конгресс татар попросил участвовать в выборах президента России «во имя народа»

Всемирный конгресс татар попросил участвовать в выборах президента России «во имя народа»
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Фото: "Татар-информ"

Всемирный конгресс татар распространил обращение к татарскому народу с призывом принять активное участие в предстоящих президентских выборах, пишет «Коммерсантъ».

- У татар могут быть разные политические взгляды и убеждения, но мы хотим процветания нашей Родины. Татарстан и татарский народ заинтересованы в успешном проведении предстоящей выборной кампании президента, - говорится в обращении.

При этом, языковой вопрос напрямую в обращении не поднимается.

- Предстоящие выборы станут новым этапом в развитии федеративных отношений в нашей многонациональной стране. Только на путях демократии и федерализма возможно свободное развитие народов нашей страны, сохранение их национальной идентичности, - отмечается в обращении.

Напомним, в прошлом году в республике разгорелась дискуссия по поводу преподавания татарского языка в школах. Власти Татарстана настаивали на сохранении обязательного татарского. Всемирный конгресс татар выступал против нападок на государственный статус татарского языка в Татарстане, и призывал жителей республики поддержать равноправный государственный статус татарского языка.

 

Люция Кашапова, 08.02.2018, 11:32
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин08 февраля 2018, 11:41
Филькина грамота
0
29
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Дед08 февраля 2018, 11:41
Как только вспомню про народ, в рот не лезет будерброд:-D
1
20
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Димон08 февраля 2018, 11:41
Байкот.
1
23
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Горожанин08 февраля 2018, 11:48
голосу не голосуй - все равно получишь ...
1
21
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Горожанин08 февраля 2018, 11:50
Всемирный конгресс везде сует сой длинный нос, они не в России живут, какого вмешиваются?!! Народ сам знает кого выбирать!Лучше помогайте родному Татарстану материально открывайте хосписы для больных и помогайте малообеспеченным многодетным семьям! А то распри создают между русскими и татарами, которые дружно живут десятилетия!
Лучший комментарий
6
55
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Горожанин08 февраля 2018, 12:00
С этого тоц никакой пользы простым татарам
3
23
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Горожанин08 февраля 2018, 12:07
Похоже лохов им уже не хватает - перевелись.
1
17
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Горожанин08 февраля 2018, 12:08
В ответ на комментарий пользователя
Всемирный конгресс везде сует сой длинный нос, они не в России живут, какого вмешиваются?!! Народ сам знает кого выбирать!Лучше помогайте родному Татарстану материально открывайте хосписы для больных и помогайте малообеспеченным многодетным семьям! А то распри создают между русскими и татарами, которые дружно живут десятилетия!
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точно .
1
15
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Горожанин08 февраля 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
голосу не голосуй - все равно получишь ...
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Пуй?
0
12
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Горожанин08 февраля 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
муй
1
5
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горожанин08 февраля 2018, 12:21
Конечно будем, конечно против Пу. Мы за федерацию, за равноправные народы.
5
13
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Горожанин08 февраля 2018, 12:24
Забыли как Москва вас прокатила с договором?? Вы все туда же лезете, марионетки.! И как у вас язык не устает? Имейте гордость!
10
15
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герцог08 февраля 2018, 12:32
Не надо конгрессов-сначала конгресс а потом будут по башке друг другу давать-ущерб экономике.Диктат меньшинства населения над большинством.Это нарушение демократии большинства.
2
3
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Горожанин08 февраля 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Как только вспомню про народ, в рот не лезет будерброд:-D
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Утром мажу бутерброд - сразу мысль: "А как народ?" :-D
0
11
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Горожанин08 февраля 2018, 12:45
Так некого выбирать....
1
4
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Горожанин08 февраля 2018, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Утром мажу бутерброд - сразу мысль: "А как народ?" :-D
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И икра не лезет в глотку и вино не льется в рот
0
3
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горожанин08 февраля 2018, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Не надо конгрессов-сначала конгресс а потом будут по башке друг другу давать-ущерб экономике.Диктат меньшинства населения над большинством.Это нарушение демократии большинства.
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Предлагаешь демократический централизм? По марксу захотел?
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 12:48
В ответ на комментарий пользователя
Забыли как Москва вас прокатила с договором?? Вы все туда же лезете, марионетки.! И как у вас язык не устает? Имейте гордость!
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Какая у них гордость мне стыдно за татар из за этих пи-ов
2
6
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Горожанин08 февраля 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Какая у них гордость мне стыдно за татар из за этих пи-ов
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Не разжигай, мудила
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Горожанин08 февраля 2018, 13:22
В ответ на комментарий пользователя
Вуй!
0
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Горожанин08 февраля 2018, 13:36
В ответ на комментарий пользователя
Не разжигай, мудила
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Разжигать ты срусь кая пьяная свинная бомжина будешь у себя киросинку в примитивной своей дикой срусь кой холупе в типичной спившейся срусь кой деревни.
А чедовек дело говорит.
11
5
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Горожанин08 февраля 2018, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Кто мразь срусь кая с тобой мирно живет ? Просто сейчас еще не время.
Ты оккупант чужой земли, а что с захватчиками и оккупантами делают на чужой земле знаешь ?
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Опять [***]
2
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Горожанин08 февраля 2018, 13:41
В ответ на комментарий пользователя
Забыли как Москва вас прокатила с договором?? Вы все туда же лезете, марионетки.! И как у вас язык не устает? Имейте гордость!
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Правильно ! Запоминайте про срусь ких предателей...после обретения свободы оккупированныого Татарского народа в 21 веке эпохи технологий , все предатели должны быть преданы народному суду как это было после развала Совка и Югославии за поеступления против человечности против Татарского народа.
9
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Горожанин08 февраля 2018, 13:58
Бойкот.. Нах такой през.
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герцог08 февраля 2018, 14:17
Мой президент Путин:-P
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Горожанин08 февраля 2018, 14:23
В ответ на комментарий пользователя
Мой президент Путин:-P
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Он твой личный президент ?
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Горожанин08 февраля 2018, 14:37
Займитесь делом : пенсии как у москвичей , !!!!!!!! А не позорно -голодные пенсии в Татарстане !!!!!!!! Вымерают одинокие пенсионеры , которых еще много в Татарстане !!!!
0
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Горожанин08 февраля 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Тебя пьяную срусь кую свинью,кто тут оккупант на чужой земле , местные Татары хозяева этой земли в последнюю очередь будут спрашивать твое свиное срусь кое пьяное хрюканье.
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Мудила активировался?
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9
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Горожанин08 февраля 2018, 14:51
Кого они представляют? Татарский народ они точно не представляют. Клоуны.
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Горожанин08 февраля 2018, 15:17
Кто все эти люди, марсиани?
0
1
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Горожанин08 февраля 2018, 15:17
Опять бешеные нацики активировались..... Да здравствует КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ВЕЛИКОЙ РОССИИ!
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Горожанин08 февраля 2018, 15:33
На страницах проказани какие-то люди, которых никогда не знал, не узнаешь и не будешь стремиться узнать, потому что они тебе не интересны, не нужны, роль их в твоей жизни нулевая.
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Опять бешеные нацики активировались..... Да здравствует КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ВЕЛИКОЙ РОССИИ!
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Могу организовать бесплатный отдых на Волкова) С питанием проживание и процедурами. Отличная, веселая компания гарантируется
3
1
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герцог08 февраля 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Тебя пьяную срусь кую свинью,кто тут оккупант на чужой земле , местные Татары хозяева этой земли в последнюю очередь будут спрашивать твое свиное срусь кое пьяное хрюканье.
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Хозяева и другие представляют из себя чисто этнокультурное различие.И предки(кстати общие) жили тут давно и надо ещё доказать кто(первый пришёл.Все татары своим центральным косяком идут как и русские от сарматов.Татары произошли в своей центральной основе от славянского племени акацир.Потом были замесы с другими народами и у татар и у русских.У нас так может пллучиться что потомки славянского племени будут(сражаться друг с другом что очень глупо.И татары и русские это по генам смешанные люди.Вы сами по генам можете оказаться более русским,французом ,италиком,греком,айном и так далее.Зачем бороться с другими если другие также как и вы можете оказаться по генам перечисленным выше.Сейчас в Америке живёт около 5 миллионов русских которые говорят на английском и стали американцами, но зачем им бороться с русскими в России и создавать там какой-то конгресс.Ведь жертв начавшегося конфликта надо будет представить с двух сторон и неясно кто выиграет.Зачем вам надо.На национализме все делают деньги и уезжают потом зарубеж.Просто вы хотите получить удовольствие.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:19
Что.это еще за националистические выпадки!? А!?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Могу организовать бесплатный отдых на Волкова) С питанием проживание и процедурами. Отличная, веселая компания гарантируется
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И клизмы с горчичкой? :-P
0
2
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Горожанин08 февраля 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Он твой личный президент ?
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Это кало говорит, про своего хозяина. :-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин08 февраля 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
И икра не лезет в глотку и вино не льется в рот
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Есть спасенье это МРОТ!
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3
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Горожанин08 февраля 2018, 16:47
какие все холеные морды. ни дня не работали наверное, все языком чесали, да бумажки перекладывали.
0
1
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Горожанин08 февраля 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Тебя пьяную срусь кую свинью,кто тут оккупант на чужой земле , местные Татары хозяева этой земли в последнюю очередь будут спрашивать твое свиное срусь кое пьяное хрюканье.
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это земля чувашей и марийцев. что ты здесь делаешь? езжай обратно в астраханские степи, откуда пришёл.
0
3
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Горожанин08 февраля 2018, 17:14
Надо голосовать вопреки желанию нынешней власти Татарстана, пускай обещанные 80% не наберут, посмотрим как головы полетят
0
1
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Горожанин08 февраля 2018, 17:46
Конгресс татар, конгресс татар?! Кто эти люди, что сделали и делают для процветания Татарстана??!!! Баламуты, националисты и балаболы !!!!!
0
4
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Горожанин08 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Мудила активировался?
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По какой то причине, коменты этого примата модер не удаляет. Либо он с ним заодно, либо он и есть этот сраный троль по совместительству.
0
0
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Горожанин08 февраля 2018, 18:36
Ага ага все уже ясно ,ща эти наберут типо голоса а потом снимутся с выборов и отдадут все сами знаете кому.
0
1
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Горожанин08 февраля 2018, 18:41
Это уже НЕ Конгресс Татар, а Татарские Москали....Настоящий Татарин не будет прогибаться перед ушлепками вроде Путина
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