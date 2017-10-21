Всемирный конгресс татар и муфтий Татарстана выступили против вытеснения татарского языка

"Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите", – заявил муфтий.

Всемирный конгресс татар протестует против нападок на государственный статус татарского языка в Татарстане, призывает жителей республики поддержать равноправный государственный статус татарского языка, об этом сообщается сегодня на официальном сайте организации.

Также муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с открытым обращением о необходимости сохранения татарского языка, его распространила пресс-служба ДУМ РТ.

- Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите, – заявил муфтий.

В настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. Проверка продлится до 27 октября.

Ранее прокуратура Казани потребовала исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Соответствующий документ за подписью прокурора Советского района Казани М.Х.Фатыхова был опубликован в соцсети.