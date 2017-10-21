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Всемирный конгресс татар и муфтий Татарстана выступили против вытеснения татарского языка

Всемирный конгресс татар и муфтий Татарстана выступили против вытеснения татарского языка
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Фото: архив ProKazan
"Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите", – заявил муфтий.

Всемирный конгресс татар протестует против нападок на государственный статус татарского языка в Татарстане, призывает жителей республики поддержать равноправный государственный статус татарского языка, об этом сообщается сегодня на официальном сайте организации.

   

Также муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с открытым обращением о необходимости сохранения татарского языка, его распространила пресс-служба ДУМ РТ.

- Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите, – заявил муфтий.

В настоящее время Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. Проверка продлится до 27 октября.

Ранее прокуратура Казани потребовала исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Соответствующий документ за подписью прокурора Советского района Казани М.Х.Фатыхова был опубликован в соцсети.

Н. Вильданов, 23.10.2017, 15:59
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин23 октября 2017, 16:15
Миллэтне бетермик. Дорес язалар. Татарлардан берни калмый бит, татар телен бетерсэлэр..(!)
17
8
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Горожанин23 октября 2017, 16:17
Не надо спекулировать угрозами межнациональных конфликтов! И как по ЕГЭ дети Татарстана попали на второе место, тоже всем известно - мастерством приписок чиновники владеют хорошо
4
27
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рус23 октября 2017, 16:19
нацизм как и национализм- зло.
1
21
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Горожанин23 октября 2017, 16:25
Вот оказывается как начинается межнациональная вражда. Остановитесь пока не поздно. Давайте жить дружно братья. Татарин.
3
12
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Горожанин23 октября 2017, 16:25
Не надоело об этом писать?
2
5
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Горожанин23 октября 2017, 16:26
А что ж заявление на русском языке написали?
Лучший комментарий
1
28
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Горожанин23 октября 2017, 16:27
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня мы являемся свидетелями того как в 21 веке ущемляются права национальных меньшинств, отбирается у нас главное - разговаривать и учиться на своем родном языке. Необходим крик о помощи ко всему мировому сообществу, к ООН люди которые выносят такие решения должны привлекаться к новому Нюрнбергскому процессу.
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какое ООН ? кто запретил вам разговаривать на родном языке, учить родной язык? фамилии в студию пожалуйста!!! гимназий татарские есть, в институтах факультеты есть, театры есть. Что надо еще ?
3
22
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Горожанин23 октября 2017, 16:30
Чо всполошились то? Для татар сделать обязательным -это естественно.Для остальных по желанию.
4
18
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Горожанин23 октября 2017, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня мы являемся свидетелями того как в 21 веке ущемляются права национальных меньшинств, отбирается у нас главное - разговаривать и учиться на своем родном языке. Необходим крик о помощи ко всему мировому сообществу, к ООН люди которые выносят такие решения должны привлекаться к новому Нюрнбергскому процессу.
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Кто тебе что запрещает? Учи и учись хоть на каком! Разговор о том, что обязательно татарский учить никто не обязан!!!!
2
14
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1323 октября 2017, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня мы являемся свидетелями того как в 21 веке ущемляются права национальных меньшинств, отбирается у нас главное - разговаривать и учиться на своем родном языке. Необходим крик о помощи ко всему мировому сообществу, к ООН люди которые выносят такие решения должны привлекаться к новому Нюрнбергскому процессу.
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нет ущемлению прав людей в демократической стране и навязыванию татарского языка в ней. кто хочет пусть учит в своих татарских гимназиях. остальным он не нужен!!!!!
3
17
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Горожанин23 октября 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Перевод татарского языка на факультатив это шаг в сторону ассимиляции и исчезновению татарского народа, только слепой этого может не видеть.
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Учите своих детей в школе, дома, водите на концерты и спектакли смотрите ТНВ, слушайте радио, отправляйте на лето в авылда. И Татарский язык ни куда не денется.
3
14
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Горожанин23 октября 2017, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Учите своих детей в школе, дома, водите на концерты и спектакли смотрите ТНВ, слушайте радио, отправляйте на лето в авылда. И Татарский язык ни куда не денется.
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Почему русский язык должен иметь какие то преимущества над Татарским в Татарстане, все должно быть вокруг в раной доле 50/50 на русском и татарском.
9
5
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Крым Наш23 октября 2017, 16:40
согласно части 1 ст.26 Конституции РФ, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
Согласно части второй ст.26 Конституции РФ, каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
2
4
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Горожанин23 октября 2017, 16:41
Вот реальный пример для Украинцев и Прибалтов, если РФ будет их упрекать в нарушении прав русскоязычных у них....
6
3
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Крым Наш23 октября 2017, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Миллэтне бетермик. Дорес язалар. Татарлардан берни калмый бит, татар телен бетерсэлэр..(!)
Развернуть
ты на каком диалекте какого племени пишешь? Выбери один из 6 языков ООН (там есть русский, но если тебе западло писать на нормальном (русском) языке, там есть французский, английский...) и пиши.
4
6
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Горожанин23 октября 2017, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Перевод татарского языка на факультатив это шаг в сторону ассимиляции и исчезновению татарского народа, только слепой этого может не видеть.
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Что только насильственное насаждение ненужного языка спасет от ассимиляции? Добровольное изучение не прокатывает, почему дети татар не желают изучать свой родной язык?
3
8
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Горожанин23 октября 2017, 16:45
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
ты на каком диалекте какого племени пишешь? Выбери один из 6 языков ООН (там есть русский, но если тебе западло писать на нормальном (русском) языке, там есть французский, английский...) и пиши.
Развернуть
С такой внешней и внутренней политикой скоро и из ООН попросят.... недоразумение какое то среди таких великих как США, ЕС и Китай
3
2
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Горожанин23 октября 2017, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Перевод татарского языка на факультатив это шаг в сторону ассимиляции и исчезновению татарского народа, только слепой этого может не видеть.
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Значит такова необходимость в языке.
В целом кто хочет сохранит и детей выучит.
А говорить, что если не татарам разрешат язык учить добровольно и от этого татарский язык умрет вообще смешно. Получается он держится на насильственном изучении не татарами...
1
7
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Казанец23 октября 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Вот оказывается как начинается межнациональная вражда. Остановитесь пока не поздно. Давайте жить дружно братья. Татарин.
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Дружно жить никто не против, только навязывание языка не нужно. Это просто маразм. У меня дочь в садик пошла, разговаривает ещё плохо, а там ещё и татарский язык заставляют учить. В семье никто не знает татарский и никому это не надо. Лучше бы логопед занимался, но логопеда в садике нет, зато татарский язык есть. >-(
3
10
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Горожанин23 октября 2017, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
С такой внешней и внутренней политикой скоро и из ООН попросят.... недоразумение какое то среди таких великих как США, ЕС и Китай
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А как дела с изучением татарского языка в США, ЕС и Китае, всё хорошо?
1
3
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Горожанин23 октября 2017, 16:50
В ответ на комментарий пользователя Крым Наш
согласно части 1 ст.26 Конституции РФ, каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
Согласно части второй ст.26 Конституции РФ, каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Развернуть
Конституция Республики Татарстан
Статья 1. Республика Татарстан - демократическое правовое государство, объединенное с Российской Федерацией Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан........
Статья 8.1. Государственными языками в Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки.
3
2
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Горожанин23 октября 2017, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
Дружно жить никто не против, только навязывание языка не нужно. Это просто маразм. У меня дочь в садик пошла, разговаривает ещё плохо, а там ещё и татарский язык заставляют учить. В семье никто не знает татарский и никому это не надо. Лучше бы логопед занимался, но логопеда в садике нет, зато татарский язык есть. >-(
Развернуть
Для вас Татарстан построил садики и школы, дал европейское здравоохранение, дороги в конце концов.... живете как люди тут.... Остальная Россия она не такая, беднота и упадок...... где ваша благодарность? Действительно дети Шариковы......
5
1
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Горожанин23 октября 2017, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
А как дела с изучением татарского языка в США, ЕС и Китае, всё хорошо?
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Официальные языки Швейцарии – немецкий, французский и итальянский. Могли бы жить как в ЕС, но теперь будет как в Рязани =(
0
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Rus_LAN23 октября 2017, 16:56
В чём проблема? Сделайте обязательным изучение языка для татар, и всё. Или думают, что другие нации превращаются в татар, путём насильного изучения татарского языка. Что за бред? У верхушки республики совсем "крыша протекла"?
0
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Горожанин23 октября 2017, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Для вас Татарстан построил садики и школы, дал европейское здравоохранение, дороги в конце концов.... живете как люди тут.... Остальная Россия она не такая, беднота и упадок...... где ваша благодарность? Действительно дети Шариковы......
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Ну да, за пределами татарстана нет ни школ, ни больниц, ни дорог- все в лаптях ходят и от чумы умирают без европейского то здравоохранения :))))) каких только клоунов-троллей не сидит в комментаторах
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