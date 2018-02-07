Министр здравоохранения Татарстана о смерти своего зама: для нас это трагедия

Министр здравоохранения Татарстана Вафин Адель прокомментировал смерть своего заместителя Елены Шишмаревой, которая была сегодня обнаружена мертвой у себя дома.

- Я могу подтвердить этот факт. Для нас это трагедия. Мы потеряли высококлассного специалиста, - цитирует телеканал "Рен-ТВ" слова министра.

По его словам, он не знает, "нашли ли записку или нет", но отметил, что "здесь ответ очевиден".

Напомним, по предварительным данным, женщина покончила с собой, ее нашли дома в Лаишевском районе в селе Столбище.

В минувшую субботу она была отправлена на 2 месяца под домашний арест, ее подозревали в том, что она заставляла сотрудников медицинских учреждений проходить курсы повышения квалификаций в организациях, связанных с ней. Сумма ущерба оценивается в 6 млн рублей.