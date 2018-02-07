В Госдуме предложили вернуть летнее время‍

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев внес законопроект, предлагающий перевести стрелки в стране на час вперед и вернуть в Россию так называемое летнее время. Документ размещен в думской электронной базе данных.

- Принятие проекта федерального закона позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан РФ, — говорится в пояснительной записке.

По словам парламентария, ученые географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой летнего времени ежегодно люди теряют около 200 светлых часов, передает ТАСС.

- Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций, — считает Барышев.

Свыше трех лет назад Россия полностью перешла на "зимнее" время. 26 октября 2014 года жители большинства городов нашей страны, в том числе казанцы, последний раз перевели стрелки часов на час назад, и в дальнейшем сезонного перевода стрелок уже не было. Портал ProKazan.ru выяснил, комфортно ли живется жителям Казани все эти годы в "зимнем" времени и нужно ли что-то менять.