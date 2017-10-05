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Нужно ли в Казани переводить стрелки часов и начать жить не по московскому времени?

Нужно ли в Казани переводить стрелки часов и начать жить не по московскому времени?
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Евгения Потехина
Портал ProKazan.ru выяснил, комфортно ли казанцам жить по «вечному зимнему времени»

Почти три года назад Россия полностью перешла на «зимнее» время. 26 октября 2014 года жители большинства городов нашей страны, в том числе казанцы, последний раз перевели стрелки часов на час назад, и в дальнейшем сезонного перевода стрелок уже не было. Портал ProKazan.ru выяснил, комфортно ли живется жителям Казани все эти три года в «зимнем» времени и нужно ли что-то менять.

ПОЧЕМУ МЫ ПОДНЯЛИ ТЕМУ

На прошлой неделе мы опубликовали на сайте ProKazan.ru материал о том, что из-за нехватки освещения в казанских дворах очень темно уже в 6 часов вечера. Около 90 процентов читателей, оставивших комментарии, писали не о том, что проблему нужно решать установкой дополнительных фонарей, а о том, что во всем виновато «вечное зимнее время».

Мы решили обсудить с читателями эту тему в прямом эфире нашего паблика «ВКонтакте», чтобы понять, действительно ли эта тема так сильно волнует жителей города. Обсуждение стало настолько «горячим», что собрало почти 500 комментариев. Люди разделились на три лагеря — одни выступили за то, что «зимнее» время — это неудобно, ведь летом светает аж в 2 часа ночи, а темнеет уже в 8. Другие выступили против каких-либо перемен. Третьи предложили вернуться к переводу стрелок 2 раза в год.

«ПРОТИВ» «ЗИМНЕГО» ВРЕМЕНИ

Тех, кто выступил против нынешнего времени оказалось много. Кто-то даже создал в Интернете петицию с требованием «перестать жить по времени Москвы» и жить по своему времени.

- Эта беда случилась с нами, жителями Татарстана, из-за непомерного желания равняться на Москву. Только вот в Москве с московским часовым поясом вполне хорошо, а у нас уже нет, потому что мы на 800 километров восточнее, следовательно, и светлеет, и темнеет у нас раньше, - написал автор петиции.

ПОЯСНОЕ И ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ

Как рассказал порталу ProKazan.ru директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев, вообще в науке не существует так называемого «летнего» и «зимнего» времени.


 Юрий Нефедьев, директор астрономической обсерватории им Энгельгардта

- По большому счету, у нас существует только поясное и декретное время. Согласно постановлению Дмитрия Медведева (в 2011 году, - прим.авт), мы начали жить по декретному времени (когда стрелки сдвигаются на один час относительно поясного времени). Декретное время было предназначено для летнего периода с точки зрения экономии электроэнергии. После все это было исправлено (в 2014 году, - прим.авт), потому что зимой жить по так называемому «летнему» времени, неправильно. Сейчас мы живем по поясному времени, - прокомментировал эксперт.

МОСКВА ЖИВЕТ ПО КАЗАНСКОМУ ВРЕМЕНИ

Говорить о том, что Татарстан равняется на Москву, можно долго. Но, как оказалось, с научной точки зрения, не Казань живет по московскому времени, а Москва — по казанскому.

- Казань находится в третьем часовом поясе, а Москва - во втором. Соответственно, для нас очень хорошо, что Москва живет по времени третьего часового пояса. Казань находится недалеко от центрального меридиана третьего часового пояса, поэтому считается, что для биологических часов наилучшим временем является время нашего часового пояса и расположенное около центрального меридиана этого пояса. Мы как раз недалеко располагаемся от центрального меридиана третьего пояса. Московское время — это, по сути, наилучшее казанское время.

ЧТО ЛУЧШЕ?

Директор обсерватории еще раз отметил, что жить круглый год по поясному времени — это лучше, чем жить целый год по декретному.

- Переход на декретное время был ошибкой. Один час в нашей жизни значит очень многое, это связано с восходом и заходом солнца, со временем, когда солнце находится в полдне, в полночи. Все изменения, которые происходят сейчас в течение года (солнце рано встает, рано темнеет) — это наилучший вариант для нашего здоровья. Если же мы сдвигаем время даже на час, то для организма это будет определенной нагрузкой. Тем не менее, с определенной позиции, переход на декретное время в летний период оправдан тем, что заходы солнца будут позже. По крайней мере на Западе это делается с точки зрения экономии электроэнергии. Таких ресурсов, как у России, у них достаточно мало, поэтому они экономят на всем.

Женя Потехина, 06.10.2017, 12:00

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Комментарии

ашотик06 октября 2017, 12:11
даешь больше фоток белобрысой!
0
1
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Горожанин06 октября 2017, 12:23
По мне, надо вернуть переход на зимнее и летнее время. Разве рассвет летом в 3-00 нормально? Люди спят при свете и не получают должное количество мелатонина, который вырабатывается в абсолютной темноте. А тут "профессора" про пользу нынешнего состояния по времени говорят...
0
4
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12806 октября 2017, 12:26
Нужно, и не только из-за раннего восхода солнца. У нас сейчас с Калининградом разница 1 час, а с Владивостоком - 7 часов, то есть у них уже рабочий день закончился. Если мы стрелки сместим на 1-2 часа "на восток" это будет полезно для экономических связей с восточными регионами
0
1
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Горожанин06 октября 2017, 12:26
Конечно надо. давно. как перестали переходить на летнее и зимнее время ваще время слетело. считаю надо в Татарстане установить местное время (так было 1 сезон) и вернуться на переход в летнее и зимнее время. и ваще навести порядок с часоыми поясами согласно астрономическим часам. чтоб было комфортно ЛЮДЯМ а не только Медведеву, который все это замутил
0
5
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Максим06 октября 2017, 12:27
Просто в Казани часовой пояс -1 от Москвы должен быть. Как и в Уфе, к слову - и там, и там неадекватное время, только в Уфе оно сдвинуто на час вперед, а в Казани - на час назад. Работая примерно до 7 вечера, в течение года я солнечный свет по дороге домой хотя бы (не говоря уже про прогулки после приезда домой) вижу дай бог с середины июня до середины июля. Все остальное время вечерами кромешная тьма. Зато летом можно насладиться рассветом в 3 утра (светлеть же по факту раньше двух начинает)
0
2
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Солнце06 октября 2017, 12:34
Медведев замутил, а люди страдают. Это время не нормальное для любого времени года. Летом в 3 утра уже солнце светит, а вечером в 21 темно. А что говорить про осень и зиму. Но мы же не можем ослушаться Москву!
0
0
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Горожанин06 октября 2017, 12:40
Конечно надо вернуть переходы по времени, это повлияет и на настроение людей, которые летом будут наслаждаться вечерами, а зимой коротким днем.
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