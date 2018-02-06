Наверх
"Пешком быстрее": Казань вновь встала в десятибалльных пробках
17:50, сегодня3
Депутат попросил разобраться с рекламой шкафа «Вольфыч» в Татарстане
18:12, сегодня
В Госдуме предложили вернуть летнее время‍
17:27, сегодня10
В Татарстане осудили депутата, который из-за долга порезал лицо знакомому
16:59, сегодня8
В Казани участились случаи ограбления квартир посреди дня
Владельцу сети «ТатМака» пообещали вернуть деньги, зависшие в «Татфондбанке»
16:36, сегодня11
Реклама
Министра экономики Татарстана назначили новым премьер-министром Дагестана
15:57, сегодня14
Минниханов предложил мэру Альметьевска вернуться в Казань, но он отказался
15:55, сегодня5
Завтра в Казани ожидается снег и 10 градусов мороза
15:14, сегодня
В Казани кассир банка подделала подписи клиентов и похитила почти 300 тысяч рублей
15:13, сегодня20
В Татарстане мотоциклист избил полицейского
15:05, сегодня10
Покупка новой квартиры с помощью выгодного ипотечного продукта
14:46, сегодня5
В Казани трамвай вытащил Chevrolet Niva, застрявший на рельсах
14:42, сегодня18
В Челнах мужчина выбросил 5-летнюю девочку из окна третьего этажа
14:33, сегодня26
Устанавливаем сатиновый натяжной потолок в Казани
14:28, сегодня6
В Татарстане в домах многодетных семей установят пожарные извещатели
14:01, сегодня3
Стало известно, кто станет новым министром лесного хозяйства РТ
13:59, сегодня9
В России могут ужесточить требования к охране школ
13:35, сегодня
В Татарстане женщина взяла в тайне от мужа кредит и обвинила незнакомца в мошенничестве
13:33, сегодня14
"бабайвдобромздравии": Минтимера Шаймиева выписали из больницы
13:05, сегодня25
Водителю автобуса, в котором под Заинском сгорели 14 человек, грозит 6,5 лет колонии
12:53, сегодня12
В Татарстане чиновникам хотят разрешить не отвечать гражданам, если вопрос им не понятен
12:39, сегодня38
Глава Нурлатского района Татарстана ушел в отставку
12:18, сегодня16
В Татарстане с начала зимы в пожарах погибли почти сорок человек
12:14, сегодня1
Соцсети: в Челнах в ресторане быстрого питания обнаружили мышь
11:53, сегодня18
В России потребление алкоголя сократилось на 40 процентов за 10 лет
11:49, сегодня12
В Татарстане насмерть сбили водителя, который вытаскивал застрявшую в снегу свою машину
11:30, сегодня8
В Татарстане осужденных привлекли к уборке снега
11:04, сегодня13
В РТ чиновнику отказали в возбуждении дела против авторов врученного ему антиприза
10:17, сегодня23
В Татарстане продают необычный катер всего за 1 млн рублей
09:51, сегодня18
Yota уехала в Таиланд
09:17, сегодня3
Казань приютит тех гостей ЧМ-2018, кому не хватит мест в других городах
09:17, сегодня9
Министерство спорта РФ требует оштрафовать ПСО «Казань» на 1 млрд рублей
08:48, сегодня36
Для буйных фанатов на стадионах ЧМ-2018 откроют временные изоляторы
08:29, сегодня9
Бывший глава Рыбно-Слободского района нашел новую работу
08:06, сегодня28
Сегодня в Казани ожидается 9 градусов мороза
06:15, сегодня
Казанцы накормили коз 1 тонной живых елок
18:51, 06.02.201820
В историческом центре Казани загорелась высотка
18:08, 06.02.201822
В Казани на остановках появились пластиковые коробки «Песок»
17:41, 06.02.201842
В Татарстане полицейские избили мужчину на Сабантуе
17:07, 06.02.201832
"Похищенного" в Казани мальчика нашли в Санкт-Петербурге
16:59, 06.02.201816
В Альметьевске отправили под домашний арест экс-главу уголовного розыска, сбившего мужчину
16:49, 06.02.201813
Более половины дворов Казани очистили от снега
16:37, 06.02.201860
Следственный комитет проверит пожар на "Казаньоргсинтезе"
16:26, 06.02.20186
Завтра в Казани будет без осадков и 9 градусов мороза
16:11, 06.02.2018
В Казани девушка познакомилась с парнем на сайте знакомств и потеряла 800 тысяч рублей
16:07, 06.02.201854
Более 28 000 автомобилей было передано компанией ВТБ Лизинг в 2017 году
15:58, 06.02.2018
«Рубин» в контрольном матче на сборах обыграл венгерский клуб
15:51, 06.02.20184
В Казани разгромили популярную кофейню Coffee Bean: возбуждено уголовное дело
15:30, 06.02.201827
Проректор Казанской семинарии назвал грехом увлечение смартфонами
15:26, 06.02.201840
В Казани самую «убитую» дорогу города закрыли для ремонта ливневок
14:46, 06.02.201818
Ощущение, что попал в Чернобыль: что скрывают заброшенные дома на Назарбаева
14:42, 06.02.201849
В Казани двое в масках подожгли дом менеджера, кинув в окно коктейль Молотова
14:34, 06.02.201815
В Казани осудили банду из Юдино, убившую беременную и еще четырех человек
14:02, 06.02.201818
В Гидромецентре назвали "виновника" казанского снегопада и рассказали, вернется ли он в РТ
13:59, 06.02.20188
Глава Минсельхоза России сравнил Татарстан с сырьевым придатком
13:55, 06.02.201821
Министр из Татарстана может возглавить правительство Дагестана после массовых арестов
13:45, 06.02.201835
Активисты нашли в Татарстане недостроенные дома, которые опасны для людей
13:03, 06.02.20186
Четыре жителя Татарстана погибли в страшном ДТП в Самарской области
12:44, 06.02.20188
Экологи РТ не нашли выбросов после пожара в районе «Казаньоргсинтеза»
12:15, 06.02.201819
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Министра экономики Татарстана назначили новым премьер-министром Дагестана

Министра экономики Татарстана назначили новым премьер-министром Дагестана
16+
Фото: prav.tatar.ru
За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75

Парламент Дагестана одобрил кандидатуру главы минэкономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана. Об этом ​сообщает ТАСС. За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.

Бывший врио председателя правительства Абдусамад Гамидов вместе с двумя его заместителями — Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования республики Шахабасом Шаховым 5 февраля были отстранены и задержаны в рамках масштабной антикоррупционной операции ФСБ. Их подозревают в хищении денег из бюджета на сумму около 100 млн рублей.

После этого республиканское правительство было отправлено в отставку.

Напомним, о возможном назначении Здунова стало известно накануне. 

Сегодня также стало известно, что высокопоставленным чиновникам Дагестана запретили выезд из страны. "Интерфакс" сообщает, что запрет будет действовать до "окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации региона". В настоящее время силовики проводят выемку документов "почти во всех" ведомствах республики, среди них — министерства финансов и здравоохранения, а также органы образования и правоохранительные структуры. Также в Дагестане полностью заменили личный состав на постах ДПС — вместо местных полицейских на дежурство прибыли сотрудники полиции и Нацгвардии из других регионов.

N. Vildanov, 07.02.2018, 15:57
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Ага07 февраля 2018, 16:10
Не пойму. То ли радоваться, то ли горевать 3,14 здуновоу?
Лучший комментарий
1
12
Согласны с автором?
Жанна07 февраля 2018, 16:16
выходцы из Татарстана не раз становились фигурантами коррупционных дел. Вспоминаем Исхакова и Минкину
3
13
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 16:25
По каким критериям они его одобрили ? Тоже корупционер?
1
6
Согласны с автором?
Александр Сергеевич07 февраля 2018, 16:29
Ну все теперь нового удащливого потащили во власть
1
1
Согласны с автором?
Прикол07 февраля 2018, 16:39
Ааааа интересно сколько проживёт :-D
1
4
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 16:40
В ответ на комментарий пользователя
Ааааа интересно сколько проживёт :-D
Развернуть
Делаем ставки, господа
1
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 16:42
Рисковый человек этот Артем Здунов. Острые ощущения любит, похоже. Ну-ну... Жалко его, молоденький совсем :-D
2
7
Согласны с автором?
*07 февраля 2018, 16:45
Это конечно не чечня но долго не протянет жаль парня :-P
2
6
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 16:47
Как бы не бзднул Здунов
1
5
Согласны с автором?
Эээ07 февраля 2018, 16:49
Говорят на кавказе живёт дикий народ говоря папахи носят круглый год Здорово решили от него избавится в москве браво
0
5
Согласны с автором?
marex07 февраля 2018, 16:50
автоматчики в зале были?
0
1
Согласны с автором?
marex07 февраля 2018, 16:51
теперь всех подтянет - минниханов может быть председателем чего-нибудь по внешнеэкономическому развитию. уж черную икру сможет втюхать.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 16:54
Лучше не добздеть, чем перебздеть)))
0
2
Согласны с автором?
Горожанин07 февраля 2018, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Ну все теперь нового удащливого потащили во власть
Развернуть
Не все же такие лошары как ты.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Задержания молодых людей на Жилплощадке: беспредел или необходимые меры?

До окончания голосования осталось:
Все правильно, профилактика ОПГ - это хорошоМолодые люди даже не шумели, что за беспредел?!
Голосов: 46
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru