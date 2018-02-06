Министра экономики Татарстана назначили новым премьер-министром Дагестана

За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75

Парламент Дагестана одобрил кандидатуру главы минэкономики Татарстана Артема Здунова на должность премьер-министра Дагестана. Об этом ​сообщает ТАСС. За его кандидатуру проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии.

Бывший врио председателя правительства Абдусамад Гамидов вместе с двумя его заместителями — Шамилем Исаевым и Раюдином Юсуфовым, а также бывшим министром образования республики Шахабасом Шаховым 5 февраля были отстранены и задержаны в рамках масштабной антикоррупционной операции ФСБ. Их подозревают в хищении денег из бюджета на сумму около 100 млн рублей.

После этого республиканское правительство было отправлено в отставку.

Напомним, о возможном назначении Здунова стало известно накануне.

Сегодня также стало известно, что высокопоставленным чиновникам Дагестана запретили выезд из страны. "Интерфакс" сообщает, что запрет будет действовать до "окончания работы федеральной межведомственной комиссии по декриминализации региона". В настоящее время силовики проводят выемку документов "почти во всех" ведомствах республики, среди них — министерства финансов и здравоохранения, а также органы образования и правоохранительные структуры. Также в Дагестане полностью заменили личный состав на постах ДПС — вместо местных полицейских на дежурство прибыли сотрудники полиции и Нацгвардии из других регионов.