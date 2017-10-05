Министр из Татарстана может возглавить правительство Дагестана после массовых арестов

Его кандидатуру будут рассматривать на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента

Министр экономики Татарстана Артем Здунов стал кандидатом на должность председателя правительства Дагестана. Кандидатуру в Народное собрание Дагестана внес врио главы республики Владимир Васильев, информацию подтвердили в пресс-службе Народного Собрания Республики Дагестан.

- Владимир Васильев внес кандидатуру Артема Здунова на должность председателя правительства Дагестана. Его кандидатуру будут рассматривать завтра на сессии Народного собрания депутаты дагестанского парламента, - сказал РИА "Новости" представитель дагестанского парламента.

Отметим, накануне стало известно, что Следственный комитет задержал и. о. премьер-министра Дагестана и его заместителей по обвинению в мошенничестве. У исполнявшего с октября 2017 года обязанности премьер-министра республики Абдусамада Гамидова при обыске были найдены "золотой пистолет ТТ", "Беретту" и пистолет Макарова, два автомата Калашникова, а также патроны.

Кроме него задержаны были двое его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов. Их подозревают в воровстве бюджетных денег, предназначавшихся на социальные программы в республике, общий ущерб может превысить 100 млн рублей.