«Похищенного» в Казани мальчика нашли в Санкт-Петербурге

Похищенного в Казани возле дома по улице Декабристов 6-летнего ребенка из Зеленодольска нашли в Санкт-Петербурге вместе с его биолоогическим отцом, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Напомним, похищение случилось 26 января, мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка, при этом тогда сообщили, что данный инцидент - "разборки мужа и жены". После стало известно, что ребенок найден в "северной столице".

- Выехавшие в Санкт-Петербург сотрудники правоохранительных органов из Казани приняли участие в опросе мальчика, который состоялся в региональном ГСУ СК России. По итогам опроса ребенка было принято решение оставить его пока с отцом, - сообщили ProKazan.ru.

Следователи по-прежнему продолжают расследование дела, возбужденного по статье "Похишение ребенка".