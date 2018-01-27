В Казани возле ДК Химиков похитили 6-летнего мальчика

Как охарактеризовали происшествие в полиции, это «разборки мужа и жены»

В Казани в минувшую пятницу похитили 6-летнего ребенка. Как сообщил порталу ProKazan.ru источник, около 3 часов возле дома по адресу Декабристов 125А его забрали неизвестные. Спустя день был задержан один из похитителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения ребенка. Как сообщили в правоохранительных органах, это дело - «разборки мужа и жены». При этом, отец мальчика до сих пор не задержан.

В Следственном комитете пока подробности не комментируют, объясняя, что расследование ведется «в активной фазе». Найден ли ребенок и возвращен ли он матери, пока неизвестно.