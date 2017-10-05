Ощущение, что попал в Чернобыль: что скрывают заброшенные дома на Назарбаева

Атмосферный фоторепортаж из аварийных домов Казани

Дома на улице Назарбаева нельзя назвать полностью заброшенным — на первых двух этажах еще живут люди, хотя жилье уже почти 20 лет как признано аварийным. А вот квартиры на верхних этажах жильцы покинули.

В прошедшие выходные корреспонденты ProKazan.ru отправились в «трущобы» на Назарбаева, чтобы найти кота, которого, по словам одного из жителей, бросили хозяева при переезде.



Фото из соцсети

Первое, что встречает гостей в аварийных домах — это неприятный запах. Кажется, что сыростью пропитано все здание.

Сам подъезд выглядит жутко — не верится, что здесь еще живут люди.

Когда входишь в пустую квартиру, становится не по себе. В комнатах осталось много вещей от прежних жильцов.

На этом кресле, судя по присланному фото, сидел брошенный кот. Но сейчас его в комнате нет.

Кругом все разбросано, создается впечатление, что жильцы покидали квартиры в спешке.

Или свой «порядок» здесь навели новые обитатели трущоб, оставившие после себя пустые бутылки из-под спиртного.

В одной из комнат стоит пианино (или то, что от него осталось), на котором уже никто никогда не будет играть.

Старые советские чемоданы с собой в новую жизнь жильцы не взяли.

Домовой, как истинный покровитель дома, остался охранять жилище.

Комнатные растения тоже оставили не произвол судьбы.

Наверное, больше всего жильцы, переселенные отсюда в ЖК «Салават Купере», будут скучать по виду из окна.

А в этой квартире жили дети — на полу остались старые игрушки.

На столе — ручки, фломастеры, цветные карандаши и тетрадка, в которой школьник выполнял домашнее задание.

Вид из окна на соседний дом, тоже аварийный. Несколько дней назад там произошло убийство.

Кота обнаружить так и не удается — только плакат с котятами на грязной стене.

В некоторых квартирах полный погром, будто кто-то искал, не осталось ли чего ценного.

На кухне — следы последней трапезы.

Окно колышется на ветру, во многих квартирах выбиты стекла.

Милая снегурочка в темном коридоре выглядит вовсе не мило.

На чердаке был пожар. Горелые доски на потолке и лестнице то гляди обвалятся.

Котика так и не удалось найти ни в доме, ни вокруг него.