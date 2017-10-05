Ощущение, что попал в Чернобыль: что скрывают заброшенные дома на Назарбаева

Дома на улице Назарбаева нельзя назвать полностью заброшенным — на первых двух этажах еще живут люди, хотя жилье уже почти 20 лет как признано аварийным. А вот квартиры на верхних этажах жильцы покинули.
В прошедшие выходные корреспонденты ProKazan.ru отправились в «трущобы» на Назарбаева, чтобы найти кота, которого, по словам одного из жителей, бросили хозяева при переезде.
Первое, что встречает гостей в аварийных домах — это неприятный запах. Кажется, что сыростью пропитано все здание.
Сам подъезд выглядит жутко — не верится, что здесь еще живут люди.
Когда входишь в пустую квартиру, становится не по себе. В комнатах осталось много вещей от прежних жильцов.
На этом кресле, судя по присланному фото, сидел брошенный кот. Но сейчас его в комнате нет.
Кругом все разбросано, создается впечатление, что жильцы покидали квартиры в спешке.
Или свой «порядок» здесь навели новые обитатели трущоб, оставившие после себя пустые бутылки из-под спиртного.
В одной из комнат стоит пианино (или то, что от него осталось), на котором уже никто никогда не будет играть.
Старые советские чемоданы с собой в новую жизнь жильцы не взяли.
Домовой, как истинный покровитель дома, остался охранять жилище.
Комнатные растения тоже оставили не произвол судьбы.
Наверное, больше всего жильцы, переселенные отсюда в ЖК «Салават Купере», будут скучать по виду из окна.
А в этой квартире жили дети — на полу остались старые игрушки.
На столе — ручки, фломастеры, цветные карандаши и тетрадка, в которой школьник выполнял домашнее задание.
Вид из окна на соседний дом, тоже аварийный. Несколько дней назад там произошло убийство.
Кота обнаружить так и не удается — только плакат с котятами на грязной стене.
В некоторых квартирах полный погром, будто кто-то искал, не осталось ли чего ценного.
На кухне — следы последней трапезы.
Окно колышется на ветру, во многих квартирах выбиты стекла.
Милая снегурочка в темном коридоре выглядит вовсе не мило.
На чердаке был пожар. Горелые доски на потолке и лестнице то гляди обвалятся.
Котика так и не удалось найти ни в доме, ни вокруг него.